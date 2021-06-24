在近乎絕望的對抗中，《蘋果》都是頂在最前的巨人

完成忙亂的一天，到旺角買份蘋果，回到家中天已微亮，才有時間和空間反鄒。

原來過去只會在小說、電影中看到的橋段，被封禁的傳媒，堅守到最後的記者、編輯，風雨中的出版，門外黑壓壓的人群聲援，報攤外長長的人龍，而今就是我們要面對的現實。

虛幻而現實，我們確實就活在這樣的大時代當中。

回想當初，做記者提筆寫字，可有想過今天？

那是十多年前吧，還可以視為美好年華，風花雪月、歌舞昇平的，滾著滾著進了報館，一半是為好玩，天天跑著不同場景和行家喝茶吹水，還有一半就是鬥氣，因為被當時的老闆質問過「諗吓自己係咪真係適合做記者」之類的，你說不行我偏要做，滾著又過了幾年，有些機遇進了電台、電視。

直到2014年。

那時候曾經以為，雨傘恐怕是做記者能遇到最宏大的事了吧，現在想來多無知，這不過是大時代的開端。

亦是從那時開始，真切感受到，我們原來活在一個分割混濁的世界，無數人不擇手段試圖將黑變成白，將是非倒置、指鹿為馬；到得經歷過了 2019 和之後的風雲色變，滲雜了淚水、悔恨、憤怒和血汗，尋找真相、捍衛自由、為歷史留紀錄，已經不再是陳義過高不著邊際的口號，而是必須踐行的價值、信仰和使命。

而在這場近乎絕望的對抗當中，10多年來蘋果都是頂在最前的巨人。

這也是為甚麼，蘋果的消逝讓這麼多人感傷，走過這些年，蘋果已經成為了我們的家、香港，自由的新聞無可取代的標誌。

而今，巨人倒下了。

一覺醒來，世上不再有蘋果日報，印刷的、網上的，facebook、ig也好youtube也好，全都化為飛灰，過去20多年的歷史紀錄，一筆勾銷，又是一個難以想像般虛幻、卻無比殘酷的現實。

爭若是在若干年前，蘋果沒了，怕有不少人會心中竊喜、躍躍欲試，貪圖蘋果留下的巨大市場空洞；而今，這是一個誰也沒能力、也沒有膽量去承接的旗幟和火炬。

我們都知道，這是無法迴避之責，這城市太需要勇敢的聲音，繼續鼓舞和照亮；但也誰都清楚，這亦是難以承受之重，誰膽敢站前，誰就得是下一個刀下亡魂。

倒退的濁流下，原來只要堅持站在原地、不往後退，就會慢慢被時代沖上最前線。

但其實，我們都不需要孤獨地站在最前。

想起舊同事一張圖，蘋果被吃掉了，結果種子散落、長成大樹；還有2013年一位同行拍的照片，在暴雨中的六四燭光晚會，擠滿人的維園打開朵朵雨傘，其下有一點燭光，倔強地燃燒，照片標題是雨來傘擋守住燭光。

只要信念仍在，就會開枝散葉；雨再大，撐傘的人夠多，火種總能不滅；面對濁流的人，若能並肩挺立，就不必再期望有巨人為自己遮風擋雨。

因為我們都可以，成為彼此身旁的巨人。

共勉。

（文章獲作者授權轉載）

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex