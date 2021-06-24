【圖表】行政院通過「紓困4.0精進方案」：6月夏季電價取消、打工族可領1萬、永久居留外國人納入補助

三級警戒延長至7月12日，民生、商業持續受疫情影響，行政院今（24）日通過「紓困4.0精進方案」，通過多項紓困措施，包括第一波「紓困4.0」未被納入的打工族、國旅無雇主領團人員，都有新的補貼方案。另外現在許多人在家工作，擔心因夏日用電導致電費變高，行政院也確定取消6月住宅用戶的夏月電價。

台電自6月到9月實施夏月電價，分為6段級距計費，本次宣布取消夏季電價的優惠只有6月，國發會說明，因為只有6月，小孩子停課在家，這點和以前不一樣，7月本來就是放暑假，因此夏季電價的優惠只維持1個月，約1000萬戶受惠，預計電費減收14億元。

另外，也新增不少個人的紓困補助，包括第一波紓困4.0未被包括在內的打工族，也能領取1萬元的生活補貼；無雇主的導遊領隊、國旅領團人員，每人則可領每月1萬元、3個月共3萬元的薪資補助。

另外在台灣獲得永久居留的外國人，也首次納入補助對象，若符合紓困條件，將享與國人同等的補助方式。

《關鍵評論網》帶你整理一表看懂，「紓困4.0精進方案」新增的個人補助、貸款有哪些：

增加對象 補助條件與方式 打工族、部分工時者 發放1萬元紓困補助 （投保級距2萬3100元以下部分工時勞工） 短期代課教師、鐘點人員、 中止建教合作的高中建教生 代課老師和鐘點人員，停課期間由政府代出鐘點費；被中止合作的建教生，則補助學校發放紓困補助 無雇主的導遊領隊、國旅領團人員 每人發放每月1萬元、共3個月的薪資補助 自營作業者及無一定雇主的勞工 放寬勞工生活補貼所得基準認定，不限2019年，也可採用2020年所得基準。 月投保薪資在2萬4000元以下，每人可領補貼3萬元；月保薪資在2萬4000元以上且年所得在40.8萬以下者，可領補貼1萬元。 勞工紓困貸款 原訂50萬人為限，修正為6月19日前送件者、且經銀行審核通過者都可以獲貸10萬元。 另外也放寬勞工申請紓困貸款的資格認定，可採2020年所得基準，不限於2019年度，個人各類所得總額在50萬元以下者 年滿15歲以上國民、獲准居留外陸籍配偶 放寬申請安心即時上工計畫 染疫確診死亡者 研擬針對染疫確診死亡者家屬，發放10萬元喪葬費 在台永久居留的外國人 納入紓困請領對象，國人能申請的，有永居身分的外國人也能一併申請

截至6月23日為止，個人紓困受惠已達664萬人，現金發放923億元，孩童家庭防疫補貼（每名孩童1萬元）受惠222.8萬人，個人生活補貼323.8萬人。

行政院也公布，急難紓困人數將由38萬人上修至75.2萬人。

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核稿編輯：翁世航