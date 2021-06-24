菲律賓前總統艾奎諾三世逝世，任內力推肅貪政策與南海仲裁案

綜合多家菲律賓報導，前總統艾奎諾三世（Benigno "Noynoy" Aquino III ）於24日過世，享壽61歲。父母都是菲律賓聞名的反獨裁民主派人士。艾奎諾三世以「人民是我的老闆」的政治承諾深植人心，在內政上，以肅清根深柢固的貪腐問題為首要目標，推行扶貧與教改等政策；在國際外交上，在南海問題上提出仲裁案對抗中國，並加深與美國的軍事關係。

《菲律賓之星》報導，艾奎諾三世24日被緊急送往奎松市首都醫療中心（Capitol Medical Center），其逝世消息傳出後，大批媒體守候在院外，艾奎諾三世的律師和前任副發言人拒絕回應相關細節，表示他的家人稍晚會發布官方聲明。

《華盛頓郵報》報導，多位政府官員和與其家族親近的人士證實艾奎諾三世的死訊，但死因尚未揭露。《Rappler》報導，據聞艾奎諾三世自2019年起就深受多種疾病所苦，曾經洗腎至少5個月，近期曾接受心臟手術。

BREAKING NEWS. Former Philippine president Benigno Aquino III passed away on Thursday, June 24. He was 61.



Rest in peace. Read more here: https://t.co/lcUoqrLUSH pic.twitter.com/z5a5oVUQUb — Rappler (@rapplerdotcom) June 24, 2021

《ABS-CBN》報導，艾奎諾三世生於1961年2月，是菲律賓兩位聲名遠播的民主政治運動人士——艾奎諾二世（Benigno "Ninoy" Aquino,Jr）和前總統柯拉蓉．艾奎諾（ Corazon"Cory" Aquino）之獨子。

艾奎諾二世和柯拉蓉堅定反對前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）強人統治，艾奎諾二世遭到政治迫害流亡美國，1983年返國時遭暗殺，引燃1986年人民力量革命 （People Power Revolution或稱EDSA Revolution）導火線。革命運動推翻馬可仕獨裁政權，身為運動領袖的柯拉蓉，也在1986年大選獲選為第11任總統——成為菲律賓及亞洲首位民選女總統。

艾奎諾三世於1998年至2007年擔任菲律賓國會眾議員，2007年至2010年擔任菲律賓國會參議員，在2010年菲律賓總統大選中，代表自由黨（Liberal Party）參選總統，最終以42%的相對優勢，獲選菲律賓第15任總統。艾奎諾三世在2016年6月30日，結束他總共六年的總統任期，後由現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）接任。

2010年參選演說中，艾奎諾三世曾說，「我本無參加2010年大選的野心，但我回應人民的呼聲。我們相信這是我們的人民強烈地要求政府改正所有錯誤，而我將面對這一切。」

《Rappler》報導，艾奎諾三世原先計畫搭檔羅哈斯二世（Manuel Roxas II）的副手，參選2010年大選，但母親柯拉蓉2009年逝世，兩人在公眾的呼求之下交換位置。艾奎諾三世以自由黨「直道」（Daang Matuwid，英譯為Straight Path）治理和整肅貪腐為競選承諾，後者是回應充滿爭議性的前任政府第14任總統葛洛麗雅．雅羅育 (Gloria Macapagal Arroyo）的貪污醜聞。

《ABS-CBN》報導，菲律賓公眾對他的父母懷有深切的感情，且在對他本人政治承諾的期待下，艾奎諾三世在就職演說中說，「你們是我的老闆，因此我不能輕忽你們的命令。我們會設計並實施互動回饋的機制，以便有效地回應你們的需求和期望。」艾奎諾三世一句「你們是我的老闆」，至今仍深植許多菲律賓人心中。

菲律賓最高法院副法官李奧南（Marvic Leonen）也在推特上提到這位前總統的離世，指出「他憑藉尊嚴和正直獲得頭銜」，並強調「我知道他是一個善良的人，內心為人民服務的熱情所驅動，勤奮地履行職責，對新知識和整個世界懷著旺盛的好奇心。我從他身上學到很多，並見證他的尊嚴與正直，我也因曾為他服務感到光榮。他將為人們所懷念。」

READ: Statement of Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen on the passing of former president Benigno Aquino III on Thursday morning. pic.twitter.com/eDPnNALeQW — The Philippine Star (@PhilippineStar) June 24, 2021

肅貪扶貧與抗中親美

《ABS-CBN》報導，艾奎諾三世享有海外高度讚譽，也有國內部分選民譴責。在艾奎諾三世卸任後，《ABS-CBN》曾根據《法新社》政治、經濟專家對他的專訪，整理其在內政與外交上的政治表現：

1、強壯穩定的經濟

艾奎諾三世政府時期平均經濟成長率超過6%，1970年代以來表現最佳。政府以良好的財務穩定性得到投資級評等。然而，也有選民不滿意他他並未成功消除普遍貧窮。

2、對抗貪腐

肅貪是艾奎諾三世曾將六年任期首要目標，也取得一定成績。政府預算變得透明，也以貪污逮補前總統葛洛麗雅．雅羅育，並彈劾時任最高法院首席大法官。艾奎諾也被視為與先前數任總統不同，並未臣服於金權誘惑，但社會上普遍的賄賂仍是菲律賓主要的問題。

3、對抗中國

艾奎諾三世因南海（菲律賓稱西菲律賓）問題與中國陷入長期對抗，反對中國宣稱擁有南海主權的國際宣傳，在美方支持下提出仲裁案。仲裁庭做出對菲有利的裁決，將能對中國施加壓力，緩和其在海上的擴張政策。此外，艾奎諾三世也因感受到中國威脅，大量增加軍事支出。

《ABS-CBN》報導，艾奎諾三世政府時期，因菲律賓與中國的南海（菲律賓稱西菲律賓）問題，基於「九段線」的海洋權益主張等，提出仲裁案。仲裁結果2016年7月出爐，甫上任的杜特蒂宣布宣布馬尼拉成功對抗北京。

2019年2月，艾奎諾三世在母校馬尼拉雅典耀大學民主論壇上，被聽眾問及如何看待杜特蒂政府親中立場，回答道「中國可以是個很棒的朋友。現在唯一的問題是，當他們問你什麼，你一律回答『是的，長官！』」

4、加強與美軍事關係

與中國對抗的高度風險，讓艾奎諾三世與前殖民地美國建立更緊密的軍事同盟。在《共同防禦條約》與《軍事訪問協議》的基礎上，美菲2014年簽訂新的《增強防務合作協議》，讓美國可在菲律賓駐紮軍隊、飛機和裝備，此舉亦激怒中國。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

5、生殖健康

艾奎諾三世戰勝過去長年主導的天主教教堂勢力，通過一項法律，要求國家為貧困夫婦提供免費避孕藥具，並在學校教授性教育。人們普遍認為，這項措施對於減緩菲律賓人口的快速增長至關重要。

6、扶貧政策

針對菲律賓窮人，艾奎諾三世擴大巴西式的有條件現金轉移計劃（Conditional Cash Transfer,CCT），每月向約 2000 萬人（約佔人口的五分之一）支付金錢，確保兒童繼續上學並獲得基本醫療服務。批評者表示，艾奎諾三世領導下的經濟增長並沒有緩解深度貧困，但是亦有其支持者表示，現金轉移計劃具有「緩慢燃燒」的效果，這將在未來幾年有所幫助。

7、教育升級

艾奎諾三世推動K-12新學制，K-12將學前一年、小學六年、國中四年到高中兩年共13年，納入基礎教育，使得菲律賓教育制度與可世界接軌。此外，也引進當地母語成為特定科目的教學語言，而非英語。

政治遺產可否延續

《華盛頓郵報》報導，內政上，艾奎諾三世曾以「沒有貪腐、沒有貧窮」為政治口號。其政府早期尤其在穩定經濟上備受讚譽。此外，艾奎諾三世也與菲律賓最大的分離主義團體莫洛伊斯蘭解放陣線 (Moro Islamic Liberation Front）在經歷數十年間武衝突後，建立談判管道，為後來菲南的莫洛自治區鋪路。

艾奎諾三世政府最為人批判的兩次政治危機，2013年海燕颱風救災不力，災害造成數千人死亡。此外，2015年馬馬薩帕諾衝突，警方抓捕穆斯林的拙劣行動，導致 44 名警察死亡後，他的聲望從未真正恢復。有分析人士說，對艾奎諾三世的政府的不滿最終導致民粹主義杜特蒂的崛起。

在國際外交上，南海仲裁案成功在海牙常設仲裁法院 （Permanent Court of Arbitration）贏得對菲有利的判決成果，但是抗中路線並未被繼任的杜特蒂延續下去，杜特蒂一向極力避免與北京發生衝突。

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責任編輯：徐卉馨

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