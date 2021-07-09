《鬥陣寫作俱樂部》：我禁止你使用對話推進故事情節，這麼做太廉價、太懶惰了

文：恰克．帕拉尼克（Chuck Palahniuk）

緊張感：避免網球賽般來回的對話

如果你是我的學生，我會叫你用別人的招數來耍嘴皮子。你不是諾爾．寇威爾。伶牙俐齒是一種隱瞞，它永遠不會使你的讀者哭泣，很少使讀者發自內心大笑，也從來不會令誰心碎。

所以請避免網球賽般來回的對話，意思是某個角色說了某句話，而另一個回以完美的妙語。想想情境喜劇的對話你就懂了。漂亮的回嘴。完美的反駁。托球和殺球。立即性的滿足。

緊張感被創造出來，然後立刻消解。因此能量沒有累積，一直都會是低落的。例如：溫蒂偷瞄他一眼。「你有疱疹嗎？」

布蘭登別過頭去。漸漸地，他將視線挪回來，和她對看。「有，我有。」

問題獲得解答，衝突平息。能量又回到零了，一顆又大又無聊的鴨蛋。

相對地，如果你是我的學生，我會告訴你：在你導入更大的事件之前，永遠不要解決掉原有的事件。

例如：溫蒂偷瞄他一眼。「你有疱疹嗎？」

布蘭登別過頭去。漸漸地，他將視線挪回來，和她對看。「我買了妳要的座位牌。」

或者，「溫蒂，親愛的，妳知道我永遠不會傷害妳。」

或者，「天啊！妳在扯什麼！」

或者，「那個梅根．惠特尼在胡說八道。」

溫蒂回答：「誰是梅根．惠特尼？」

布蘭登回答：「我買了妳要的座位牌。」

永遠要把一件事放在心上：我們傾向避開衝突（我們是寫作者）和欺騙，傾向用對話推進情節（這是一種根本的罪行）。所以囉，為了實踐前者、避開後者，你要運用含糊推託的對話或不順暢的溝通，不斷去增加故事的緊張感。避免對話齊發，太過快速地消解掉緊張感。

這也不只是我在提倡。娥蘇拉．勒瑰恩曾坐在波特蘭州立大學禮堂的安靜角落，給了我一些建議，我們都受邀在巫力根（Ooligan）小型出版計畫的相關活動上發表演說。我說了一個故事，內容是關於帶一位女性（義大利版《Vogue》的採訪記者）到遊樂園去。首先，我給了這位記者一大把鋁箔氣球。一進入遊樂園，她就鬆手了，氣球飄走。震耳欲聾的爆炸傳來。遊樂園裡的設施緩緩卡住，停了下來，孩子們被困在空中，不斷尖叫。火花從高處噴下來，消防員帶梯子來拯救受困者，場面一片混亂。

鋁箔氣球纏住了供給該區電力的主電線。在遙遠的上方，融化的氣球們噴濺渣滓，滴下著火的黏糊之物。遊樂園的員工都在咒罵，因為那天不能做生意了，所有攤販的食物都白煮了。沒人知道氣球是誰帶進來的。就這樣，故事在那曖昧的調性中洩氣收場。

我下台後，娥蘇拉找上了我。我們從未見過面，但她想協助我腦力激盪，想一個更好的結尾。在這過程中她對我說：「在你帶來更大的威脅之前，永遠不要排除掉原有的威脅。」

緊張感：不要用對話推進故事情節

想想那些低成本電視電影吧，裡頭會有少尉衝進房間裡說：「火星人破壞我們的力場，開始用熱光線摧毀紐約了！」

感覺被唬了嗎？我就有這種感覺。就算少尉的制服被致命的熱光線燒焦，臉變成焦黑的面具，骨頭露了出來，就算他用尖叫宣告，然後倒地身亡……我還是想先看到一些曼哈頓的微縮模型遭到強攻、火烤。

如果一個情節點值得被放進故事中，它就值得在一個鏡頭中獲得描寫。別用對話交代它。你不是莎士比亞，沒有受限於環球劇場的的舞台以及後排觀眾的腿部耐力。你有預算和時間。

即使像《唐人街》這種除了小瑕疵之外都很好的電影（導演耐心又嚴謹地允許這部作品在真相被發掘的過程中，說明洛杉磯的水是怎麼被偷走的），最大的爆點仍是透過對話揭露的。艾弗琳．毛瑞的女兒是她亂倫生下的。對，如果我們運用發掘真相的過程來展開這個爆料，故事會更令人發毛——首先懷疑孩子的生父，然後追蹤出生證明，從前任僕人那裡聽到一些傳言，探索艾弗琳沒有母親的原因。問問你自己，哪個戲劇性比較強？是加州配水史嗎？還是揪心地發現父女的性關係，以及祖父性騷擾孫女的潛在威脅？

這樣說聽起來很嚴厲，但我禁止你使用對話推進故事情節。這麼做太廉價、太懶惰了。

幾年前，湯姆在某次工作坊的一開始描述了他幾天前的朗讀活動。他獲邀和一個非常年輕的作家一起朗讀，對方根本是個青少年，正在寫小說《涅槃之後》。該作描寫一名正值青春期的妓女靠拉客賺來的錢購買毒品。湯姆充滿敬畏地談論這位作家——李．威廉斯，談他如何展開一個色情書店當中的性愛場景。湯姆說他很驚訝，納悶地想：他真的會下手嗎？這老兄真的打算描寫一個孩子幫老人口交的場面嗎？

威廉斯真的做了。他並沒有切換到較安全的做法，例如讓敘事者分神去回想療癒性的兒時回憶，在國慶日吃好吃的熱狗之類的。他也沒有跳到未來的場景，用對話或高雅的記憶片段去敘述性愛場面。都沒有。寫作者攤開各種細節，並在公開場合朗讀給一群人聽。湯姆敬佩他，因為他有勇氣寫這些難搞的事，還朗讀出來。而如果你是我的學生，我會告訴你，這就是你的差事。

容我引用喬伊．威廉斯說過的一句話：「你寫作不是為了交朋友。」

我站起來朗讀〈腸子〉時，並沒有變成誰心目中耀眼、閃亮的天神。就許多方面來看，那是一種公然自殺的行動。不過寫好作品跟「使寫作者討喜」並沒有關聯。

所以囉，把那些大場面攤開來寫吧。不要用對話傳達重要訊息。

緊張感：別寫主旨句

想像一名脫衣舞者登台，脫掉他或她的褲子然後說：「這就是我的肉。有任何問題嗎？」

不管這人是詹寧．塔圖姆還是珍娜．詹姆森，你都會覺得被唬了。身為讀者或脫衣舞愛好者，我們要的是緊張感，一個漸進式的過程。當然結果或多或少都可以預測：生殖器。因此我們想要的是維持被挑逗和投入其中的感覺。

一開頭就透露一切，是個常見的錯誤：

莉拉來參加穀倉舞會。她遲到了，但剛好撞見雷諾茲親吻道恩．泰勒。

當然了，這段文字當中還是有一丁點緊張感。接下來誰會採取什麼行動？不過所有事情都被概述出來了，讀者並沒有得到發現新狀況的喜悅。第一句話就是他們的報酬。我們不知道穀倉長什麼樣子，或聞起來有什麼味道。我們不知道莉拉有什麼感覺，不知道她的鞋子有沒有弄痛她，或者她是否在座位上等了一整天。我們就只是被拋入行動之中，轟，到了。

這種做法在喜劇中也許會有效，不斷取消戲劇性會產生幽默。不過就連一流的搞笑都仰賴製造張力，然後迅速消融它。有時候會是一大段堆疊，當中充滿強力的逆轉。例如：

有個生意人抵達旅館，登記入住。他打開房間裡的迷你吧，倒了一杯蘇格蘭威士忌給自己，然後撥號給伴遊服務業者。有個聲音說「喂」，他立刻打斷對方。他話說得很快，在自己洩氣打退堂鼓前下達指令：「聽著，我要你們派最胖、最黑的公狗，以及最瘦最白的書呆子過來。我要看黑人搞白人，然後看白人搞黑人。然後我要一次搞他們兩個。你們可以實現我的要求嗎？」停頓了一下之後，一個彬彬有禮又耳熟的嗓音說：「先生，你打到櫃台來了。你得先撥九接外線……」

很長的鋪陳。這段情節可以分解成幾個簡單的動作：握有權力的男人要求權力的展示。接著他要求權力關係的倒轉。接著他打算踩在所有人頭上。最後他遭到羞辱，離開時毫無權力在手。所以說，就連幽默描寫都需要製造緊張感，才能收到最強的效果。

你要認定每個句子都能激起一個小疑問。較小的疑問被解決的同時，它們應該要激起更大的疑問。女舞者脫下白手套。男舞者脫下領帶。女舞者開始拉洋裝後面的拉鍊。男舞者甩開他的晚禮服外套。

一段開場創造出一個問題，承諾會回答問題，但不會太快實行。想想《飄》的第一行：「郝思嘉並非美女，可是那些臣服於其魅力的男人卻鮮少察覺……」

你讀了立刻納悶：為什麼？你上鉤了。

緊張感：別寫夢

根據湯姆的解釋，高登．里許禁止小說描寫夢境。我對這個說法的理解是，他認為連續描寫夢境是一種作弊。現實也可以是超現實的。讀納旦尼爾．韋斯特的所有作品都會有這個體認。

這麼說也許有點武斷，不過真的沒人想聽你昨晚做了什麼夢。就連榮格也不想，除非你每小時付他一百五美金，那他就會裝作有興趣的樣子。夢境是假的，假玩意兒創造不出緊張感。小說已經是假玩意兒了，因此你不需要用更假的玩意兒進一步稀釋它。

別忘了，是你來找我的。你要我給你寫作上的建議，而我把我學到的告訴你了。

書籍介紹

本文摘錄自《鬥陣寫作俱樂部：《鬥陣俱樂部》作者恰克．帕拉尼克拆解逾30部知名小說，從打造小說質地、建立作者權威到加強故事緊張感，全方位專業作家教戰手冊》，出版

作者：恰克．帕拉尼克（Chuck Palahniuk）

譯者：黃鴻硯

寫作這件事情，絕對是一場團體戰！

與《史蒂芬．金談寫作》齊名的暢銷小說寫作書

邪典教主恰克．帕拉尼克解剖社群時代的創作攻略

內容簡介

所有的寫作者都是孤獨愛好者，但寫作這件事，只有單打獨鬥是不行的！

——社群時代專業寫作者的全方位自我經營

找一個寫作工作坊！尋找任何可以逼你產出作品的社會結構。

持續和人分享切磋，除了聽取建議，也可以確認這個點子是不是已經被用過了。

拍一張恰如其分的作者照，用真實來突顯虛構作品的魔力。

在別人忘記你前，維持一年至少出一本書的節奏。

昏倒也好、染血也好，舉辦一場讓人印象深刻的簽書會吧！

——帕拉尼克的獨門寫作祕笈

讓角色掏槍——請適時思考可以讓誰死掉？為故事建立緊張感。

用「鐘」限制故事長度，學習《七夜怪談》的精神，告訴讀者「你將在七天內死去。」

不要寫夢。小說已經是虛構的，不必用更假的玩意來稀釋它。

多使用具體的動詞，讀者喜歡，而且負責你作品的國際翻譯會愛死你。

別用太多逗號，句子寫短一點，讀者喜歡短句。

不要用死亡來幫故事收尾。你的讀者明天還得起床去上班。

別怕老哏，向經典學習，從《大亨小傳》、《飄》到《憤怒的葡萄》等三十部作品，拆解暢銷小說的公式。

本書是帕拉尼克給新手作家的教戰手冊。從影響他至深的「寫作工作坊」談起，強調社群對一個作家的重要性，包括對觀眾大聲朗讀作品的好處，以及彼此間透過討論、反覆實驗而激盪出的暢銷小說寫作原則。除了經典分析、技術指導，也分享宣傳、撰寫廣告文案等當代作家的生活面貌。在此要分享一條最重要、也最容易被忽視的真理：所有的寫作者都是孤獨愛好者，但寫作這件事情，是一場貨真價實的團體戰！

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航