2021/06/24,
健康

孕婦接種疫苗是否安全、哪個時期打、該打哪種疫苗好？5大疑問醫師來解答

孕婦接種疫苗是否安全、哪個時期打、該打哪種疫苗好？5大疑問醫師來解答
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我們想讓你知道的是

中央流行疫情指揮中心日前宣布將孕婦列入第6類接種對象，且可自選疫苗廠牌。但孕婦接種武漢肺炎疫苗安全嗎？孕婦要打哪一種疫苗比較好？本篇報導一次針對五大疑問整理醫師說法，並告訴你各縣市打疫苗的概況。

（中央社）指揮中心開放孕婦接種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗且可自選廠牌，但許多孕婦仍不清楚疫苗是否安全、哪個時期打、該打哪種疫苗才好。台灣周產期醫學會彙整孕婦最關心的5大問題，由醫師解答。

國內COVID-19疫情嚴峻，隨疫苗陸續抵台，中央流行疫情指揮中心日前宣布將孕婦列入第六類接種對象，且可自選疫苗廠牌。

台灣周產期醫學會理事長、台北長庚醫院婦產科系主任洪泰和今天接受中央社記者電訪時表示，因應疫苗開放施打，這幾天回診的孕婦幾乎人人都在詢問疫苗相關問題，預期將迎來一波接種潮。

台灣周產期醫學會也彙整5個孕婦最關心的問題，提供接種疫苗後的可能症狀與建議，協助孕婦評估是否有接種需求。

1. 孕婦接種武漢肺炎疫苗安全嗎？我需要打嗎？

台大醫院婦產部醫師施景中指出，無論孕婦接種輝瑞BNT、莫德納或AZ疫苗，都不會增加胎兒先天畸形、流產、胎死腹中、早產或懷孕併發症發生的風險，孕婦可以安心接種。

孕婦接種武漢肺炎疫苗雖然能降低染疫、重症風險，但並不是所有孕婦都非打不可，洪泰和說，如果孕婦、同住家人的工作環境會接觸到染疫個案或不特定的人，可能就有染疫風險，可考慮接種。

2. 懷孕期間什麼時候接種疫苗比較恰當？

台北醫學大學附設醫院產科主任區慶建說，懷孕期間任何階段，甚至是產後哺乳的媽咪都可以接種COVID-19疫苗。

不過，多名醫師都傾向建議孕婦懷孕滿13週、到了第二孕期再接種疫苗，洪泰和解釋，主要是懷孕前3個月胎兒還不太穩定，原本就容易發生萎縮性胚囊、自發性流產、胎死腹中等問題，可避免打疫苗後造成不良聯想。

中央社報導，高雄醫學大學附設中和醫院婦產部醫師詹德富指出，孕婦接種武漢肺炎疫苗不僅不會增加風險，甚至有研究報告顯示，孕婦若在第3孕期期間施打疫苗，可以在新生兒身上測到保護的抗體，可望讓新生兒產生防護作用，建議政府應將孕婦列為優先接種對象。

洪泰和強調，尤其是懷孕28週到34週的孕婦，可以主動考慮施打疫苗，一方面寶寶已經夠大、夠穩定，又能於生產前完成2劑疫苗施打，可望提供完整的抗體給寶寶。

3. 孕婦要打哪一種疫苗比較好？

施景中表示，截至目前，國外已有超過3萬5000多名孕婦接種mRNA疫苗（輝瑞BNT、莫德納），疫苗安全性數據相對完整，因此建議以mRNA疫苗為優先考量。

4. 接種疫苗前要注意什麼事？哪些孕婦不適合打？

台北長庚醫院婦產科醫師陳彥廷建議，除了曾對疫苗有嚴重的過敏反應病史，或罹患風濕免疫疾病必須例行住院的民眾不適合打疫苗外，正在發燒、罹患急重症治療中或有明顯感冒症狀的孕婦，也都不宜接種，建議先穩定身體狀況，避免和施打疫苗後的反應發生混淆。

陳彥廷也強調，在懷孕期間，如果有使用阿斯匹靈或其他抗凝血藥物的孕婦，並不需要停藥或更改劑量。

5. 打完疫苗可能有哪些症狀？孕婦要特別注意哪些事？

台北榮總婦女醫學部醫師葉長青指出，根據國外統計，無論是否為孕婦，約有2/3民眾接種後會出現疲倦感、肌肉酸痛、頭痛症狀，另有部分會出現注射部位疼痛、噁心、嘔吐、發燒、畏寒，可以透過休息、補充水分或服用普拿疼來改善，接種後48小時內就會緩解。

不過，洪泰和提醒，萬一接種後連續高燒超過2天、出現嚴重頭痛、視力改變、嚴重腹痛、呼吸困難、四肢浮現紫斑等症狀時，應該立即就醫尋求協助。

洪泰和也指出，孕婦接種疫苗後若出現陰道出血、懷疑破水、規則宮縮、持續下腹疼痛或自覺胎動減少的情形，應儘快前往醫院進行檢查，確定胎兒健康狀態；值得注意的是，孕婦懷孕期間會調節自身免疫反應，不僅發生副作用機率比一般民眾少，嚴重程度也比常人還要輕。

台北市、台中市、嘉義市、台南市在內的大部分縣市，若孕婦要施打莫德納疫苗，都必須至專責醫院施打。孕婦在施打疫苗前，務必由醫生進行完整評估，並事先了解所在縣市的施打醫院，再前往施打。另外，宜蘭、高雄、桃園都有提供計程車免費接送孕婦施打疫苗的服務，皆可多加利用。

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新聞來源：

責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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