兩廳院開放《PAR表演藝術》雜誌免費線上閱讀，「當我們宅藝起特企」鼓勵參與線上課程

中央流行疫情指揮中心昨（23）日下午召開記者會，公布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土新增104例，確診個案中新增24例死亡。指揮官陳時中宣布全國三級警戒延長至7月12日。

對此，兩廳院昨日也發布新聞稿表示，兩廳院為保障會員的權益，也讓表演藝術可以在特別時期發揮陪伴、療癒的作用，再次規劃會員效期延長方案，同時開放所有讀者免費閱讀《PAR表演藝術》雜誌（以下簡稱《PAR》雜誌）網站近一年內所有文章及專題報導，讓表演藝術陪大家一起度過宅在家的時光。

關於會員部分，其中「廳院人」、「廳院迷」將可延長會籍一年，自動計入「尚未使用會籍」，並贈送會員購票電子折扣券一張，包括廳院青為7折、廳院人8折、廳院迷5折，使用效期為2021年7月1日至2022年7月1日。21 歲（含）以下適用的「廳院青」因效期內皆自動續約，因此不會特別加贈。

至於《PAR》雜誌20多年來持續提供表演藝術訊息，對於藝文動態、跨界對談與評論，以及新趨勢與公共議題，都有很深入及多面性的探討。即日起開放所有讀者免費閱讀《PAR》雜誌網站近一年內，自2020年6月號（第330期），至今年7月號（第340期）的所有文章及專題報導，開放內容及效期將依疫情狀況調整。與大家分享表演藝術典藏內容，讓大家不在劇院，也可以關心全世界劇場及表演藝術界發生的大小事。

除了會員權益與《PAR》雜誌之外，目前兩廳院也轉往線上增加與民眾的互動，其策劃的「當我們宅藝起特企」有線上免費活動，也有以人數限定售票的線上課程。線上免費影片目前於兩廳院官方YouTube就能看到。

6月15日ep.1的主角為「布拉瑞揚舞團」，影片音樂搭配原住民歌手桑布伊《一天的生活》，展現舞團的「斜槓能力」，能看到藝術家們在家中的趣味生活；6月18日ep.2的主角為「小事製作副團長林素蓮」，林素蓮強調要實踐生活儀式感，在家也要動起來，穿上漂亮的衣服並且打扮自身，穿上dress code帶著民眾創作屬於自己的「連結之舞」；最新出爐的則是6月22日上線的ep.3，由「野孩子肢體劇場團長姚尚德」帶領民眾在家學習默劇，妝點居家生活，實踐生活、身體在這非常時期也能是默劇藝術的展現。

除了免費資源外，兩廳院的會員專屬線上課程，皆使用Google Meet進行，登入兩廳院會員（廳院青、廳院人、廳院迷）後即可購買課程。課程包含與阮劇團合作的廳院迷俱樂部、資深舞者周章佞的舞蹈體驗課、小小鋼琴家四手聯彈—盧易之Yi-Chih Lu的親子音樂課等等。

「廳院迷俱樂部」共兩場，分別在6月26、7月3日舉辦，由阮劇團創辦人汪兆謙、黑光劇編導林瑞崐主導，透過劇場表演《十殿》，練習劇中的台語讀白，同時更由汪兆謙及林瑞崐進行線上臺語口說、表達演練教學，票價100元，每人限購一張。

「資深舞者周章佞的舞蹈體驗課」於7月6日舉辦。周章佞特別選用兩廳院會員卡面之設計元素——董陽孜老師作品《詩經》， 帶領民眾以肢體作為毛筆，想像核心及軀幹是筆桿、四肢末梢是筆毫，寫下流傳數千年的字句，從書寫中體會文字的力量和書法的韻味，展現自己獨特的身體語彙。票價300元，每人限購一張。

至於「小小鋼琴家四手聯彈—盧易之Yi-Chih Lu的親子音樂課」則在7月19日舉辦，鋼琴家盧易之將運用耳熟能詳的帕海貝爾《D大調卡農》，引導大人、孩子領會四手聯彈的要訣。票價300元，每人限購一張。

對此，國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，疫情警戒延長，不管是上班族，或孩子、長輩們都只能繼續待在家中。表演藝術可以發揮非常好的療癒功能，陪伴大家的警戒宅生活。因此我們連結各類藝術推廣計畫，在網路上呈現包括給表演藝術觀眾以及樂齡、親子活動等，將舞蹈課程、讀劇、廣播劇、創意影片、親子音樂會、樂齡工作坊皆轉為線上。也邀請藝術家們分享宅在家的生活，讓觀眾可以認識藝術家的另外一面。

Photo Credit: 中央社

台灣實施三級警戒至今也進入一個月有餘，這波疫情是去年爆發以來，台灣受到最嚴峻的挑戰，其中，需要大量人氣的藝文產業自然首當其衝，受到嚴重波及。其中包含「閱影展」取消、「金穗獎」延期、「金馬經典影展」延期、「台北電影節」延期；金曲獎延期；電影《靈語》、《玩命關頭9》等片撤檔；北流、小巨蛋、衛武營、台北國際會中心等大型場館的展演取消或延後。

在這波疫情下，許多單位也開始開啟「線上雲端」的應對措施，其中高雄市立美術館近日就推出《故事．繪畫 開開門》線上說故事、《感動牛》360度VR環景線上展，以及《相遇在南方》繪本教學包等多元的雲端教學資源，運用豐富的線上藝術資源，打開民眾在家也能持續參與藝術的環境。

除此之外，出版社新經典文化也和全台12家實體書店聯手舉辦「我們來說書_你們來支持書店」線上說書活動，包含屏東小陽日栽、台中新手書店、高雄三餘書店、台北有河書店、苗栗日榮本屋、花蓮時光二手書店、基隆見書店、花蓮雨樵懶人書店、台北請進門來——書友坊、新竹瓦當人文書屋、台東晃晃二手書店、新竹MR Book Cafe 月讀。書咖。希望能靠著線上說書帶動買氣，挺過疫情風暴。

而近日，綠光劇團為了鳴謝觀眾在疫情期間響應「雨天，我們撐傘」方案對劇團的支持，特地在21日晚間7點30分開始，連續6個晚上播出《人間條件》系列1到6集，且每集播出後會在線上48小時供觀眾免費收看，且編導吳念真每一集過後都會在線上謝幕，此舉也受到熱烈迴響。

《人間條件一-滿足心中缺憾的幸福快感》首播逾4萬人同時觀看，最終累積破30萬觀看次數；《人間條件二-她與她生命中的男人們》累積20萬觀看次數；《人間條件三-台北上午零時》目前則有11萬的觀看數字。也再再證明在疫情的非常時刻，轉往線上的藝術家／團隊，皆有凝聚人心的作用。

Photo Credit: 綠光劇團提供

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航