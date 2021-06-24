「紓困4.0」補助和貸款資格放寬：納入新創事業與演藝團體、服務業與農業電費最多打7折

行政院今（24）日拍板「紓困4.0執行成果及精進作為」，其中精進作為分為4大面向，包含資格認定放寬、紓困補助加碼型、新增補助對象，以及減輕負擔；其中針對業者申請的資格認定將放寬、營業額的衰退證明更彈性，

預計這波措施，可讓108.3萬人次可獲共206.2億元加碼補助、1095萬戶可減收約74.4億元。立法院在審查2,600億元紓困4.0特別預算案時，朝野立委認為，行政院提出的紓困4.0措施無法照顧到所有受疫情衝擊的民眾或企業，紛紛提出建議，行政院同意加碼紓困4.0措施，並指示各部會評估後，24日提出紓困4.0精進措施。

補助資格放寬

行政院表示，針對商業服務業、觀光業、交通業、藝文業、教育事業、長照托幼等企業薪資及營運成本補助，截至6/23，已受理4.5萬家事業機構，實際撥款金額約54億元，預計11萬名員工受惠。

國發會則說明，接下來的紓困精進方案，針對商業服務業將擴大補助；截至6月22日已提出申請者約224家，補貼金額約3.2億元，涵蓋約8000名員工。接下來主要是擴大彈性認定，同意業者提出5/15到6/14的自結報表，後續追認6月份財報，以提早發放營業衰退5成之紓困補貼。

另外針對新創事業，由於性質較為特殊，由經濟部擔任專責窗口，協助認定行業別，以申請企業營運衝擊補助；主要以「國發基金新創紓困加碼方案」提供貸款融資，並放寬新創適用條件、信用保證成數及利息補貼再加碼。另外也提供營運所需的員工薪資補貼。

針對小客車租賃業的短租租賃車輛防疫物資補貼，補貼2021年5月至2022年5月之防疫物資經費。機場商業服務設施業約25多家，將擴大補貼業者基本維運費用，由3成提高至4成。

另外許多國內旅行業的團體旅遊，也隨著三級警戒延長，更多出團行程都被取消，這次的紓困也都加碼補貼，補貼期程由原5/11到6/8，延長至6/28，增加20日，預計將有1萬620團，將編列1.6億經費補助團費，由交通部負責。

貸款再加碼，演藝團體也可申請

國發會指出，中小企業專案貸款C方案，也加碼每戶貸款最高額度由50萬元提高至100萬元。並新增演藝團體受疫情影響發生營運困難的紓困貸款方案，立案的財團法人及演藝團體約有1000個，提供每家貸款額度最高600萬元及利息補貼等，經費約2億由文化部負責。

羅秉成也表示，貸款部分申請的人比原本預期的多，接下來會從寬從速審核，若都符合條件，通過都給予核貸，暫時不會再增加申請名額。

另外也將協助約3000家新創產業紓困融資加碼，利息補貼由0.845%再加碼0.5%，信保成數加至10成。另外針對全國約3600家私人設立補習班、課照中心及幼兒園紓困貸款利息補貼，原只有手續費減免，新增貸款利息補貼，教育部將編列2億元經費。

服務業、農業的電費打折

針對此次疫情受影響的服務業和農業，自今年5月起至7月止，營業額減少15%電費打9折，營業額減少50%以上的電費打7折：

營業額較2019年同月或2021年3~4月平均減少15%以上未達50%者： 低壓用戶減收10%（每月上限10萬元）；高壓用戶降低契約容量減收基本電費，於2022年2月底前申請恢復，免收期間供電設備維持費；但無法申請降低契約容量之百貨商場每月電費減免10%(上限50萬元)。

營業額減少50%以上者：低壓用戶減收30%（每月上限30萬元），高壓用戶可電費減免30%（每月上限300萬元），並免供維費。

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