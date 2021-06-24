拜登宣布撤軍阿富汗後，塔利班已攻下50個行政區，過去20年停戰成果恐淪為泡影

編譯：王國仲

「從5月以來，阿富汗370個行政區中，已有50個落入塔利班（Taliban）手中……」聯合國阿富汗特使萊昂（Deborah Lyons），在6月22日的視訊會議中，向安理會表達「極度憂心」。她呼籲各界竭盡所能，促使塔利班與阿富汗政府放下武器、重回談判桌，否則流血衝突將在未來數年內持續發生。

撤軍計畫過於倉促，過往停戰努力恐淪為泡影

萊昂表示，目前各項重大議題（包括政治、經濟、國家安全、和平進程、人權議題、肺炎疫情等）要不是每況愈下，就是陷入泥淖。塔利班在過去一年以來變得更加暴力、武裝程度更高，也讓去（2020）年9月開始在卡達進行的和平會談正式告吹。

「塔利班掌控的行政區多半都在省會附近，代表他們正準備在境外勢力完全撤出後，正式攻佔重要城鎮。」萊昂談到的境外勢力，是以美國為首的國際安全部隊。

2001年，美國為獵殺911事件首腦賓拉登（Osama bin Laden）、推翻激進伊斯蘭組織蓋達（al-Qaida）的勢力，派遣部隊進入阿富汗後便駐紮至今。2020年2月，美國和塔利班達成共識，在其停止對美國發動恐怖攻擊、和阿富汗政府停戰，並共商永久和平協議的條件下，願意自阿富汗撤軍，也不再將塔利班列為恐怖組織。

不過，對塔利班而言，再次製造衝突的誘因，似乎壓過了各界對和平的盼望。美國總統拜登（Joe Biden）在4月中旬宣布，要在9月11日，也就是911事件20周年前，將剩餘的2500－3000名美軍完全撤出阿富汗。由北約成員國、澳洲、紐西蘭與喬治亞等國派駐的約7000名聯合部隊成員，也預計在相同時間點前撤離完畢。

儘管日期的選擇相當具有象徵意義，觀察家多認為如此迅速的撤軍安排，將對阿富汗政局與整體社會帶來劇烈影響。萊昂便指出，此舉導致塔利班捲土重來，再次武裝並壯大，讓過去20年以來的努力化為泡影。

一同參與視訊會議的阿富汗外長阿特瑪爾（Mohammad Haneef Atmar）亦指出，阿富汗人民近期遭遇的，是「20年來最嚴重的暴行」，指控塔利班視2020年2月的協定於無物，將阿富汗各地置於「危險的動盪」之中。

阿特瑪爾說明：「塔利班並未和其他恐怖組織劃清界線。不只是蓋達，還包括許多地區性團體，欲藉由暴力影響阿富汗與周邊各國。」儘管塔利班宣稱自己是在對抗境外勢力，隨著外國部隊撤出，卻有越來越多阿富汗民眾受到傷害。

另外，萊昂也認為，和平路上的另一大阻礙，是阿富汗各界領袖彼此逞兇鬥狠、未能凝聚共識向塔利班進行和平提案。阿特瑪爾則並未針對此點多做說明。

擔憂人權議題開倒車，聯合國特使籲請雙方重回談判桌

在2001年遭美國占領之前，塔利班曾在阿富汗實施極為激進的伊斯蘭教律法。其中對女性的各項限制，包括禁止女孩接受教育、婦女不得離家工作，甚至不能在沒有男性親戚陪同的情況下外出。

在美軍撤出之後，這些針對女性的歧視與侵害，極有可能捲土重來。

儘管塔利班在6月20日釋出善意，宣稱願進行和平談判，但他們同時宣布，希望建立一個「真正的伊斯蘭體系」，其中婦女權利與地位，將由文化習俗、宗教傳統而定。

目前尚不清楚所謂文化習俗和宗教傳統，能否賦予女性應有的平等待遇，但就過去塔利班政策的紀錄觀察，阿富汗人權議題的前景著實令人擔心。

「保障女性的基本權利至關重要，也是最優先關注事項，不應被當作談判桌上的籌碼。」萊昂表示：「無論男性或女性，人們的基本權利不容協商。」她呼籲各界竭盡所能，在鄰近國家的幫助下，讓阿富汗政府與塔利班重啟談判。

美國駐聯合大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）則表示，美國撤軍的判斷絕非草率之舉：「美國將動用一切外交、經濟手段，協助阿富汗人民迎向他們應得、和平且穩定的理想未來。此外，我們也將持續給予阿富汗國防軍協助，確保他們能保衛國家安全。」

美、阿高層將展開對談，塔利班稱會面「毫無用處」

6月25拜登將在白宮與阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）、負責執導阿富汗政府對塔利班協商小組的民族和解高級委員會（High Council for National Reconciliation）主席阿布杜拉（Abdullah Abdullah）會面。

這是雙方首次舉行面對面會議。他們將就美國撤軍事宜，及近日再度交火的塔利班－阿富汗政府議題進行討論。白宮發出新聞稿，表示兩位阿富汗領袖造訪美國，是軍事活動持續縮減後，兩國仍能維持長久夥伴關係的證明。

不過，塔利班則稱本次會談「毫無用處」。其發言人穆加希德（Zabihullah Mujahid）表示：「他們（指甘尼與阿布杜拉）和美國對談，只是為了自己的政治利益，對阿富汗情勢毫無幫助。」

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）接受媒體訪問時提到，對總統拜登而言，盡快將美國公民撤出阿富汗是「最優先事項」，並稱美國政府正以「破紀錄的速度」協助大兵們返家。

針對是否會因近日衝突而暫緩撤軍速度、在重要設施（如美軍在阿富汗的最大空軍基地巴格拉姆飛行場〔Bagram Air Base〕）留駐兵力的提問，蘇利文表示目前撤軍計畫並無改變，不過亦說明會每週檢視撤軍進度與成效，確保使館、機場等地的安全無虞。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航