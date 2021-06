西澳州政府聘用中共統戰人士任要職，州長批聯邦政府抗中「違背國家利益」

編譯:吳宗宜

澳媒爆料西澳州政府聘用中共統戰人士擔任要職

6月22日,澳洲《雪梨晨驅報》(Sydney Morning Herald)和墨爾本《世紀報》(The Age)同時爆料,西澳州政府在今(2021)年2月聘用與中共中央統戰部有密切關係的華僑領袖張野(Edward Zhang)及陳挺(Ting Chen),擔任西澳州多元文化社區委員會(Multicultural Communities Council of Western Australia,MCCWA)的諮詢委員。

西澳州州長麥高文(Mark McGowan)更直言批評澳洲聯邦政府的對中政策,稱其違背國家利益,失去與中國經貿往來是非常大的災難。早在去(2020)年5月,他便警告聯邦政府不要挑釁中國,12月時更公開表示他願意幫助兩國修復關係。

麥高文此番言論得到了北京和一些澳洲商界領袖的讚賞,他們擔心兩國關係的破裂,會危及雙方長期的出口貿易關係,西澳洲的中國商人和中國領事館皆對其言論表示支持,中國外交部也大力讚揚麥高文,稱澳洲政府應聽取這些有建設性的建議。

據澳媒披露,西澳州政府在2月任命張野和陳挺為MCCWA委員,該機構一共有15名諮詢委員,其日薪高達澳幣385元(約新台幣8000元),張、陳兩人是僅有的華人代表。

報導並指稱,張野是澳洲「中國和平統一促進會」(Australian Council for the Promotion of the Peaceful Reunification of China)西澳分會的創會成員及名譽主席,該會是聽命且接受中共中央統戰部資助的團體,負責經營海外網路及響應中共的宣傳。澳洲政府曾在2019年遵循情報機構的建議,禁止該會會長黃向墨(Huang Xiangmo)入境。

對於澳媒指控他是中共統戰部成員一事,張野沒有做出回應,但在2016年,他曾譴責澳洲政府在南海問題上的立場,並聲稱「我們華僑是祖國的第一道防線。」他還表示,將審查他創辦的中文報紙《澳大利亞時報》,以避免出現任何反對中國的內容,包括批評政府、分裂言詞、提及法輪功和台灣獨立運動等。

陳挺則自2017年起擔任西澳最大、歷史最悠久的僑民組織中華會館(Chung Wah)的會長。該會前會長陳和水(Richard Tan)指出,該會雖非直屬中共統戰部,但包含他自己在內的許多成員都和統戰部的有關係:「我們與統戰部的關係如此明顯,或是說過去就很明顯,只是澳洲的官員故意忽略,或假裝不知道。」

2016年,中華會館曾透過聲明中力挺中國在南海仲裁案的立場:「中華民族自古以來就是一個崇尚和平的民族,但如果有人心懷不軌,我們全力支持祖國為正義而戰。」陳挺也簽署了該聲明。

陳和水表示:「中國想要擴大影響力,這是明顯的事實,但這不表示中國會接管澳洲或其他任何國家。」

陳挺也否認中華會館和中國領事館有關係,「他們對我們沒有任何影響力,MCCWA的重點是促進多元文化和諧,而不是國際事務。我的工作是在澳洲保護中國人的最大利益,避免他們被種族主義和歧視所傷害。」他也讚揚麥高文對中澳關係做了非常好的評論,表示澳洲將受益於一個穩定的中國,並呼籲澳洲總理莫里森(Scott Morrison)應該要更注重國內問題,而非國際事務上。

西澳政府發言人表示,2020年中國占該州出口的56%,「聯邦政府引起衝突和貿易報復的言論必須停止,這樣才符合我們的安全和經濟利益。」

澳洲最大在野黨工黨,近來也集中火力抨擊澳洲政府因為國家安全和人權問題惹毛中國,招致經濟制裁而影響價值200億美元商品出口之事,工黨影子內閣的貿易部長金恩(Madeleine King)表示,麥高文明確表達了他對政府未能管理好國際經濟關係的失望。

2020年底,中華會館從西澳政府獲得了500萬澳元的補助款,金額相當於該組織整年度的預算。該會館財務由CPL負責審計,CPL是陳和水家族在伯斯(Perth)經營的公司,而陳和水是北京全國人大常委會中唯一的香港代表,他在參與起草《港區國安法》後受到美國的制裁。目前,香港已根據該法逮捕、監禁了上百名支持民主運動的民眾,鎮壓香港反對北京的聲浪。

麥高文發言人表示,西澳洲政府支持中華會館,因為它代表了該州所有華人社群,包括來自中國、香港、台灣、馬來西亞和新加坡的移民。陳挺也表示,他從香港社群成員聽到的唯一訊息是,他們支持香港政府而不是民主運動,「一些香港人是騙子,他們使在澳洲的中國人陷入困境。」

對於北京當局在新疆已拘留高達100萬穆斯林維吾爾人一事,陳挺表示他沒看到任何侵犯人權的證據,並表示沒有人向他抱怨過這個問題。

中澳關係緊繃,總理和西澳洲長對中態度不一

5月6日,中國國家發展和改革委員會宣布在中澳戰略經濟對話後,將暫停與澳洲政府的外交接觸,該委員會將此舉歸咎於澳洲政府出於冷戰心態和意識形態歧視,採取了一系列措施破壞兩國間的交流與合作。

中國在一份聲明中指出:「基於當前澳洲政府對中澳合作的態度,中國國家發展和改革委員會決定無限期暫停中澳戰略經濟對話框架下的所有活動。」

該決議進一步阻礙兩國修復緊張的外交關係,並阻止澳洲部長級以上的官員與北京接觸,它還可能阻礙兩國就被中國經濟制裁的200億美元商品進行談判的進程。

這項聲明是北京對莫里森政府於4月取消維多利亞州一帶一路協議的反擊,近期澳洲聯邦政府對北京的態度也變得強硬,澳洲一名高階軍官警告,澳洲和中國發生戰爭的可能性很高。國防部長達頓(Peter Dutton)也表示,中國對台灣的戰爭不會被忽視,並指出澳洲在網路空間早已受到中國的攻擊。

自2018年澳洲決定禁止華為參與5G網絡,且制定《反外國干預法》後,兩國關係急速惡化。2020年,中國下令對澳洲出口產品實施嚴厲的貿易制裁,包括對牛肉、羊肉、葡萄酒和龍蝦課徵高額關稅,使兩國貿易額創新低,不過西澳洲對中國最大的出口商品:鐵礦石,並未受制裁影響而得以持續出口。

在總理莫里森前往英國參加G7高峰會前夕,西澳州州長麥高文於6月9日與其會晤,他在該場會議中清楚表明,他與總理對該如何處理與中國的關係上有非常不同的看法。

麥高文一直以來都高聲批評澳洲政府對中國的強硬態度,自聯邦政府呼籲調查COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)病毒來源後,兩國間的貿易關係惡化,中國開始對澳洲出口的大麥、龍蝦和其他產品課徵報復性關稅。

麥高文希望聯邦政府停止與中國針鋒相對,他表示這樣違背了澳洲的利益:「我在對中國政策的立場非常明確,我認為我們需要重建關係,停止引戰和衝突的言論,我認為這種言論對任何人都沒有幫助,澳洲人民也不想要。莫里森認為他需要在貿易上攻擊中國,但我更務實,我更關注在西澳洲的利益,我認為他們是我們最大的客戶,我們出口到中國的貿易額是進口的20倍,為什麼我們要破壞這一點?」

工黨不斷批評現任政府處理澳中關係的方式,澳洲參議員、反對黨工黨參院領袖黃英賢(Penny Wong)指責總理莫里森故意挑起人們對於北京的焦慮。

據《雪梨晨驅報》報導,6月23日公布的最新民調顯示,超過一半的澳洲人將兩國關係惡化歸咎於中國,但他們對於聯邦政府的應對也並不滿意。

澳洲人民對中國的信任度已降至歷史低點,大多數人對習近平沒有信心,僅有16%的人相信中國已經或是某種程度上有在對世界負責任,低於三年前的52%。現在,更多的澳洲人將中國視為安全威脅而不是經濟夥伴。

洛伊研究所(Lowy Institute)民調負責人卡薩姆(Natasha Kassam)表示,中國對澳洲徵收的報復性關稅,是過去12個月來,澳洲人民對中國信任度下降的最大原因。澳洲中國關係研究院於6月16日發布的最新調查數據則顯示,67%的澳洲人認為中國是澳洲的安全威脅,《雪梨晨驅報》和《世紀報》6月份的民調也指出,62%的選民都認為,就算會有來自中國的報復風險,澳洲仍然應該要堅持其民主自由的價值。

