香港蘋果日報被迫停刊，國際齊聲譴責，中方回應：勿干涉內政，新聞自由不是免罪牌

香港蘋果日報遭港府強制凍結金融資產，導致無法支付員工和供應商薪資，今（24）日刊出最後一份報紙，網站也從午夜12時起停止更新，過去26年來的新聞全部消失不見，只留下「停刊通知」公告。包括英國、美國、歐洲聯盟（EU）同聲譴責北京透過香港《國安法》打壓新聞自由；民間團體如「無國界記者組織」、「國際特赦組織」、「國際新聞協會」也稱，這是香港近代史上媒體自由最黑暗的一天。

歐盟：藉國安法扼殺新聞和言論自由

（中央社）香港蘋果日報被迫關門，今天是最後一期出刊。歐盟對外事務部對此表示，這表明北京是如何藉強行實施《國安法》來扼殺新聞和言論自由，中方則回應要求歐盟不干涉內政。

歐盟對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）23日發表聲明，指《蘋果日報》的關閉嚴重破壞了媒體自由和多元化，而這對於任何開放和自由的社會都是必不可少的。侵蝕新聞自由也違背了香港作為國際商業中心的願望。

聲明還說，這些自由已經載入香港基本法，中國在香港《基本法》和1984年的《中英聯合聲明》中做過國際承諾，尊重香港的高度自治和權利與自由，包括新聞自由。所有《基本法》中的權利，在「一國兩制」原則下都應得到充分的保護和恢復。

中國駐歐盟使團昨天則在微信公眾號回應，表示

「歐方打著新聞自由的幌子，公然干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本原則」，對此表示強烈不滿和堅決反對。 新聞自由不是免罪牌，「反中亂港」沒有法外權。香港警方對涉嫌危害國家安全的個人和公司採取行動，是依法打擊犯罪，與新聞自由毫無關係。

此聲明稱，中方嚴正要求歐盟恪守不干涉內政這一國際法和國際關係基本準則，停止以任何藉口干預香港事務、干涉中國內政。

美國兩黨議員齊聲譴責

香港《蘋果日報》熄燈，美國兩黨議員今天齊聲譴責北京扼殺新聞、言論自由。參院外委會主席梅南德茲說，在中國試圖消除香港基本權利之際，美國更要堅決捍衛勇敢揭發真相的人。

香港國安處人員近日搜查香港蘋果日報大樓，以涉嫌違反《國安法》中的「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」為由，拘捕5名報社高層及新聞工作者，並凍結相關資金。港蘋被迫於台北時間23日午夜後停運，24日出刊的實體報紙將是最後一份。

民主黨籍參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）今天推文表示，港蘋熄燈是對香港民主再一次的打擊，這對新聞自由來說是悲傷的一天，也讓冒一切風險只為追求真相與資訊透明的勇敢新聞工作者心痛。

梅南德茲說，自由蓬勃的媒體永遠不是人民的敵人，而是民主的基礎、制衡政府濫權的重要力量，對社會成長至關重要。他呼籲：「在中國試圖消滅香港基本權利之際，我們必須堅決捍衛、支持那些擁有足夠勇氣去揭露赤裸真相的人們。」

The #CCP has succeeded in shutting down free speech in #HongKong--@AppleDaily, a pro-democracy paper, is forced to shut down after the Beijing-controlled HK government arrested its owner & multiple journalists, and froze its assets. #China's government is ending #freespeech. — Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) June 23, 2021

共和黨籍參議院外委會首席議員里契（Jim Risch）也推文感嘆港蘋的消逝。他說，中共成功讓香港言論自由停止運轉，聽命於北京的港府拘捕港蘋負責人與多名記者，並凍結相關資產，讓身為民主派報紙的港蘋只能被迫關門。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）辦公室表示，

港蘋過去是耀眼的自由象徵，隨著它被迫熄燈歇業，香港陷入黑暗時代，連一丁點自由都不剩。「一個受中共控制的城市，暨沒有法治也不保護基本人權，無法作為國際金融中心」。

共和黨籍參議員杜美（Pat Toomey）則呼籲美國財政部，動用去年7月14日生效的《香港自治法》 （Hong Kong Autonomy Act），制裁如此污辱民主的中共領導人。

根據《香港自治法》 ，美國國務卿須在法案生效90 天內向國會提交報告，點名致使中國無法履行《中英聯合聲明》與《基本法》中對香港承諾的外籍人士。在這之後60天內，財政部長也須點名知情卻仍與上述人士有大量資金往來的外國金融機構。

去年10月，時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）遞出首份報告，點名香港行政長官（特首）林鄭月娥等10 人損害香港自治。現任國務卿布林肯（Antony Blinken）今年3月更新報告，再點名24位中港官員損害香港自治，包含14位中國全國人大常委會副委員長。

不過，財政部今年5月18日指出，截至5月1日，尚未發現任何外國金融機構與遭點名人士有大量資金往來的資訊。

另外，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）在推特表示，香港當局「冷酷展現了讓所有反對者噤聲的手段」，「（國安法）用於限制自由並懲罰異議人士的行徑昭然若揭」。

德國外交部發言人阿德巴爾（Maria Adebahr）則稱《蘋果日報》停刊是「對香港媒體自由的重傷」。

而台灣方面，民進黨透過聲明表示，《港版國安法》施行以來，中共與港府已用此惡法逮補起訴許多民主派人士，並大肆作為打壓香港言論自由的工具，民進黨對此表達強烈的譴責。民進黨將與國際社會一同持續支持香港人民爭取民主，並與國際社會同聲譴責中共及港府的倒行逆施。民進黨也呼籲，國際社會與社會各界持續關注香港，為港人發聲。

而中國國民黨文傳會則表示，希望香港的言論與新聞環境能永保自由，無論該報的辦報風格與言論走向是否符合一般大眾期許，其在法律範圍內的言論自由應受保障。他們要勸告港府，即便再怎麼不認同蘋果日報的言論，也要讓媒體發揮第四權的功能、暢所欲言，才能探查民意向背，並針對被披露的問題做出檢視或對症下藥，確保香港長治久安。

多個國際民間組織：新聞自由被扼殺

（中央社）無國界記者組織指出，勇於批評北京政權的港蘋遭致而死，新聞自由正被扼殺。

無國界記者組織（RSF）東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）表示：「《蘋果日報》是少數勇於批評北京政權的主要中文媒體之一，在多年騷擾後將它打倒，向香港新聞工作者發出令人不寒而慄的訊息。」

艾瑋昂強調：

「如果國際社會不以最堅定的決心回應，就是在告訴習近平主席，他可以像在中國其他地區那樣徹底抹煞香港的新聞自由，也不會受到任何懲罰。」

RSF曾在22日向聯合國發出緊急呼籲，要求「採取一切必要措施」維護香港的新聞自由。

RSF指出，香港《蘋果日報》1995年創立，至今依然勇於刊出和北京政權政宣內容相左的資訊，以及批評其威權政策的社論文章。它不僅是香港主要中文媒體中僅存的異數，多年來都是港府和親中陣營的眼中釘。

17日約500名警察突襲香港《蘋果日報》總部，以涉嫌「串謀勾結外國勢力」為由逮捕5名高層；根據中國去年實施的《國家安全法》，此項罪名最高可處無期徒刑。

RSF說，《蘋果日報》、壹傳媒集團創辦人黎智英是2020年RSF新聞自由獎得主，2020年12月遭港府關押至今。

RSF表示，黎智英近期才因2019年在香港參與3場「未經授權」的撐民主抗議活動，被判刑長達20個月，目前身上還背負其他6條罪名，其中兩項可能會讓他面臨終身監禁的命運。RSF曾在5月28日發出緊急呼籲，要求聯合國促使黎智英立即獲釋。

《中央社》報導，國際特赦組織（Amnesty International）亞太區主任米西拉（Yamini Mishra）則說，警察針對香港蘋果日報的行動「讓所有港媒不寒而慄」，「強迫蘋果日報停刊是香港近代史上媒體自由最黑暗的一天」。

國際新聞協會（International Press Institute）執行董事崔歐菲（Barbara Trionfi）也說，這是「北京當局要讓批評時事的新聞出版商噤聲的又一嘗試」，「違反香港民眾取得獨立新聞的權利，也讓這個特別行政區朝新聞自由被剝奪更近一步」。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航