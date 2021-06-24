《蘋果日報》董事會於今日（6月23日）宣布，明日（6月24日）出版最後一期100萬份。換言之，出版了26年的《蘋果日報》，明日之後成為歷史。為了抗議「高壓政權摧毀新聞自由」，香港記者協會聯同七間傳媒工會呼籲業界6月24日穿黑衣，亦歡迎市民響應。《蘋果》 董事會原定最遲周六（6月26日）最後出版，但相信因為當局在經濟封鎖之餘， 今日繼續拘捕蘋果高層人員（被捕者是筆名李平的社論主筆），並稱不排除陸續有人被捕，至令《蘋果》「基於員工安全及人手考慮」，決定提早停刊。盛傳好一陣子的「謠言」：有人欲置《蘋果日報》於「死地」，並必須發生於7月1日中共100周年黨慶之前， 果然應驗了。

去年8月，警察以涉嫌違反國安法第29條：「串謀勾結外國勢力危害國家安全」罪名，拘捕壹傳媒創辦人黎智英，其後黎以「國安法」 被還押，並因組織參與2019年8月18日和10月1日未經批准集結而合共判刑20個月，現在服刑中。《蘋果日報》在風雨飄搖下繼續經營，市民亦熱烈訂購網上版支持。想不到未足一年，今年6月17日，警察再次「來襲」 ，以同樣罪名拘捕5名高層人員，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、《蘋果日報》總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉。隨後又是大批殺氣騰騰的警察，大肆搜查蘋果日報大樓，這次還撿走44張載有新聞材料的硬碟。國安處李姓高級警司向在場記者聲稱該報自2019年起刊出數十篇文章，有「強烈證據」顯示有關文章是串謀計劃的重點，藉以提供口實予外國向中國及香港實施制裁。

第二日，張劍虹和羅偉光被正式落案，隨即還押候審，「國安法」生效後，香港又再多兩名未審先坐牢的被告。而大搜捕的同時，李姓保安局局長涷結《蘋果》三間公司資產，再加上禁止本地7間銀行處理《蘋果》的戶口，《蘋果》驟然缺乏資金，無法出糧給員工，很快面臨倒閉。唯一奇蹟是李姓保安局局長應《蘋果》要求將資金解涷作出糧之用，《蘋果》才可續命。說是奇蹟，是當局之所以以「國安法」涷結資金，就是為了令《蘋果》辦不下去。這個硬起心腸的政權，怎會忽然「可憐」起《蘋果》近千員工的生計而讓它繼續存活。

暫時還算自由的社交媒體，多了很多關注《蘋果》面臨倒閉的帖文或留言，不少以哀悼方式，痛惜新聞自由的陷落。有人更以當年特區政權「放生」星島報業集團老闆胡仙一事，對比這次窮追猛打黎智英及《蘋果日報》，顯示法律之如何被政權把玩，法治之如何脆弱。 當年的胡仙免於被起訴串謀欺詐罪（《英文虎報》誇大銷量以欺騙廣告商），很大程度是因為胡是政權的「同路人」，與當時的當政者有一定交情，於是在法律面前多了一份來自政權的眷顧。

「有趣」的是，當年的律政司司長梁愛詩免起訴的其中一個理由是為了「公眾利益」，因為倘胡仙被起訴可能導至她旗下的《星島日報》和《英文虎報》停刊。梁愛詩的聲明如是說：「一間頗具規模和重要的傳媒集團在當時倒閉﹐除了引致僱員失業外﹐很可能會給海外傳達一個極壞信息。正當本港失業人數不斷上升﹐若在這時候作出檢控﹐可能會引致更廣泛的裁員﹐這點令我感到不安。」

因此那個行政長官林鄭可以輕輕幾句，因為涷結資產所引伸的公司倒閉、勞資糾紛，勞工法例可以處理。但大家都知道香港勞工法例是發達地區之中最落後的，對僱員的保障只是聊勝於無。問題更是《蘋果日報》並非那些故意拖欠員工薪金，藉倒閉而逃避責任的無良企業，它是願意與員工一起共渡時艱的良心企業，是政權的政治舉動導至好好一間企業未能營運下去！

老實說，《蘋果》的立場與作風並非人人認同（灰記就不認同它親特朗普的右翼立場），它「引領」新聞走向娛樂化亦具爭議。但這些都無礙它的重要性，特別在今時今日的香港，它的存在更是無比重要，因為它是唯一一份不向政權低頭，不接受統戰和收編，堅持與本地爭取民主/抗爭同步的報紙。它的繼續存在，多少還顯示香港還有一些新聞自由，可以講一些「冒犯」政權的話，報道一些政權不樂見的新聞，揭露一下政權和社會的陰暗面，特別在「國安法」實施後它仍堅持敢言作風，在主流傳媒中「鶴立雞群」，是值得市民支持的一份報紙。但如今它存在的日子正在倒數 ，顯示香港的新聞自由進一步大萎縮，未來尚剩多少？會不會出現傳媒和網媒大整頓，做記者也要宣誓，以至監控互聯網等限制市民言論自由的舉動？不少傳媒工作者和市民都極之憂慮。

對應業界和市民的憂慮，政權和它的辯護士只懂得重複又重複你沒有犯法便不用擔心，正常的採訪不用擔心，記者沒有特權等的說辭。但明明「國安法」實施後，是否觸犯法例、違反專業操守的界線，所謂紅線已變糢糊，糢糊得像「紅海」，「無遠弗屈」。一篇涉及外國批評中國以至香港的報道，幾時會變成串謀抹黑國家和特區的假新聞？接受外國傳媒訪問，或訪問外國人/機構，幾時會變成勾結外國勢力？而現在一個小學老師買十份《蘋果日報》贈予相熟同事，便遭人「告發」，校方條件反射地以其「動機不良」，勒令該老師停止授課。這名老師之後會否被教育局評定為「專業失德」而失去教席？在「紅線治港」的今日，一切荒謬的事都變得可能。有見及此，前線記者和評論人的組織聯合發聲明，聲援《蘋果日報》及其員工，大家都深明唇寒齒亡的道理。而由主流傳媒高層組成的新聞行政人員協會則發表不痛不癢的聲明，顯示高位者多明哲保身，不能寄望他們在關鍵時刻為香港的自由發聲。

等而下之，則是《明報》社評（與《明報》前線記者無關）對黎智英和《蘋果日報》被迫害的「幸災樂禍」，什麼「反修例風暴是一場政治大攤牌，沒有遊戲規則可言，『道理』只是包裝，勝利就是一切，不同政治力量押上重注甚至『曬冷』。一子錯滿盤皆落索，來到這一刻，輸家遭清算，說來很殘酷，卻是你死我活政治鬥爭的邏輯」，社評還將黎智英獲美國前副總統彭期接見舊事重提，以示他坐牢「咎由自取」。相信2019年走出來反修例的二百萬人，相信現在同樣身陷囹圄，充滿中華情結的何俊仁、李卓人等都不會同意社評這種陰謀詭計的說法。作為傳媒一份子，又不是黨辦的《大公》、《文匯》或一些擺明車馬親政權的報紙，眼見同行遭受政權無情打擊，新聞自由岌岌可危，不是去質疑當局以言入罪，在關鍵時刻為香港的自由盡點言責，而是處處以陰謀論看同行的一舉一動，然後假裝同情《蘋果》的員工，可恥之極，充分顯露知識分子的陰險和虛偽。而這類知識分子/專業人士，因為有「中立」的外衣，主動配合政權起來更具殺傷力。

但灰記願意相信， 那些知識分子／專業人士，無論如何包裝，誰出賣自己為政權服務，大部分市民還是分辨得到的。《蘋果》5高層被捕的第二日，市民搶購50萬份《蘋果》，去年8月黎智英被捕，第二日以至多日市民搶購《蘋果》，以各種方式在《蘋果》賣廣告，聲援這份報紙。因為大家都明白，撐《蘋果》就是撐自己，無論黎智英如何惹人爭議，無論《蘋果日報》如何有瑕疵，在如此肅殺的環境，一份敢於堅持異見的報紙，一個不惜坐牢也要辦報的報人，體現了香港「嶄新」的時代精神，活出這種時代精神的還有無數被監禁被檢控的人。而很多人仍然相信，即使《蘋果》不再存在，這種時代精神不會輕言消失。

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