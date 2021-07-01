國安法實施一周年，一窺港人的心境轉折

（中央社）一年前香港開始實施國安法，讓當局更容易懲罰示威者和民運人士，迄今已有民主派政治人物和記者等逾百人依此法被逮捕。許多香港人都同意這一年來生活出現翻天覆地的變化。

為深入瞭解這些轉變，英國廣播公司（BBC）訪問了7名港人。當中有支持國安法的餐館老闆和立法會議員，也有遠走他鄉的公務員和寒心的教師，讓外界得以一窺港人這一年來的心境轉折。

Photo Credit: Newscom/ 達志影像 《國安法》為香港帶來重大改變，可能是支持反對雙方陣營的唯一共識。

選擇出走的公僕

港區國安法實施後，英國推出簽證新制，讓持有英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照的香港人能更快赴英定居和取得國籍。

Sander擔心繼續擔任公僕可能得昧著良心履行政府任務，放棄了許多人夢寐以求的香港公務員身分，並決定透過英國的新制度，遷居曼徹斯特（Manchester）。

他說：「國安法是要整肅北京不喜歡的所有人，包括泛民派和不支持中共的香港人。」

Sander很感激自己有機會在英國開啟新生活，但他不諱言眼前存在挑戰和難關，例如香港人很難申請英國國民保險和駕照，而這兩項文件都是求職必需。Sander花了兩個月找工作，但都沒得到回音。

Sander想念香港，特別是牛腩麵之類的食物，但他對香港的政治前景很悲觀，甚至不確定自己會不會再回到故鄉。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 近日不少港人趕在7.1前移民離港，機場上演一幕幕傷心離別。

樂見國安法實施的餐館老闆

Kate Lee是鯉魚門一家餐館的老闆，老是穿著一件「我愛香港警察」的藍色T恤，店內牆上滿是支持港警的海報與照片。這種立場讓她在2019年反送中抗議期間生意大跌，從每天可賺約1000港幣，一度減少到只剩80港幣。

她說：「我的老客人跟我說，他們害怕自己會被人拍到，都不敢再上門。」甚至連自己獨立撫養長大的孩子都說不再愛她。

Kate Lee認為國安法讓情況出現好轉，「如果再發生抗議或封路，年輕人很容易就會被鼓動，現在什麼事都沒有，那種氣氛消失了，我兒子也把生活重心擺到工作和其他事情上」。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

失去信心的法庭旁聽人

Ann是個家庭主婦，她每週至少上法庭旁聽3次，以在情感上支持抗議者與他們的家屬。她還因為花了大把時間在法院，與他們建立互信。

Ann說自己1年半前開始上法院旁聽時，還不太曉得法院程序和法律用語，現在一共累計6本相關筆記，已經有比較深入的認識。然而國安法卻打擊她對香港司法的信心，許多被捕者遭拒絕交保，還出現被依國安法起訴者在無陪審團的情況下受審，Ann認為這已偏離現行法制。

但Ann說只要審判還對外公開，她就會繼續關注。她認為最糟的情況是法院程序變得跟中國大陸類似，屆時「甚至連外國外交官都不能進去，一切都是黑箱進行」。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

供應零嘴給牢中抗議者的網路商店

Michael連同3名友人創辦了網路商店Jimmy Jungle，提供免費日用品和零嘴給被關押的抗議者。

他們一開始自認是「黃色經濟圈」（親民主派、支持抗爭的店家）的一環，後來他們才瞭解，其實自己的行動能讓牢中人士過得更好。因為香港對於被關押的人能取得哪些零嘴和東西，有非常明確的規定，包括品牌和包裝大小等等。

Michael說：「我有個朋友在參加完抗議後被拘留，2020年農曆春節，我去拜訪他家。他爸媽跟我說要買到那些東西有多難。…零嘴是他們在裡面能享受的微小奢侈品。我知道裡面有些人會用零嘴跟牢飯創造出不同的『菜色』。對他們來說，不用每天吃一樣的食物是種小確幸。」

Michael表示在國安法實施前，Jimmy Jungle供貨給40至60名被捕的抗議者，但實施後數字大為增加，而且民運人士「被還押的機率變大了」。

共同創辦Jimmy Jungle的Hei對於有生之年能看到香港恢復自由並不樂觀，但這不代表什麼都不能做。他說：「我們的自由正在消失，所以我們必須把握還有的東西。」

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

想辭職的通識教育老師

Fung老師熱愛教學，自2009年起就開始教導避不開政治議題的通識教育科目，與學生探討香港與中國現狀。他說：「通識教育從不同角度反映了社會實情，幫助學生發展理性思維，好讓他們不會盲從，這是香港很珍貴的特質。」

但現在他說：「國安法導致社會出現寒蟬效應。我不知道自己還能不能對學生分析爭議話題，我怎麼還教得下去？」

香港自2014年出現雨傘運動以後，建制派就把矛頭指向通識教育，認為這個科目讓學生藐視政府。現在已有一些老師因為課堂討論的內容而被終身禁教，舉報老師的文化快速盛行起來，2019年6月至2020年12月共有超過200名教師被投訴。還有人在討論要不要在教室內裝監視錄影器。

Fung說：「人跟人之間的互信瓦解了。我們講每一句話都必須非常小心，如履薄冰。」

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

樂見秩序恢復的立法會議員

容海恩（Eunice Yung）在2016年就任香港立法會議員。對她來說，國安法扭轉了2019年抗議時的混亂與失序。

她認為國安法非常有效，具有嚇阻作用；居民知道犯下國安罪的懲罰很嚴厲，就不會公開挑釁或攻擊中央政府。但她堅稱國安法不會限制自由。

容海恩也讚許北京引入新選制，以確保只有愛國者能獲選成為立法會議員，她說這與國安法構成讓香港恢復穩定的組合拳。

容海恩說，以後香港不會再出現議事被無意義阻撓，議場內不會再有人扔東西，而且不會再有人藐視行政長官和高官了。

Photo Credit: AP/ 達志影像 香港立法會現時已沒有泛民議員。

新聞來源：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex