「給香港人告別」最後一份《蘋果》出版，港人全城搶購留歷史

香港《蘋果日報》接連有高層員工涉國安法被捕後，昨（23）日宣布今（24）日停刊。《蘋果》最後一份頭版題為：「港人雨中痛別 『我哋撐蘋果』」。今凌晨起，全港報攤、便利店有大批市民搶購加量印刷的100萬份報章。《蘋果日報》報道，創辧人黎智英表示，對同事的決定表示充分理解。

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《蘋果》社論主筆楊清奇（筆名「李平」）昨日被捕，看上周四（17日）起，壹傳媒、《蘋果》等高層已有6人因為涉及國安法串謀勾結外國勢力罪被捕。當中兩人已被落案起訴並不獲保釋，《蘋果》1800萬港元資金被保安局凍結。壹傳媒董事會原決定周五（25日）開會決定去向，但昨日決定最後一份《蘋果》不遲於周六刊出，但《蘋果》高層隨即決定，考慮到員工安全及人手問題，今日刊出最後一份蘋果後停運。

今日出版的《蘋果日報》以停刊為主題，內頁除報道各方包括外國對事件的回應，亦刊出多份過去《蘋果日報》的頭版報道，包括95年創刊號、01年美國911事件、03年大遊行及05年反世貿騷亂等。社評由《蘋果日報》副社長陳沛敏執筆，以「再會，給香港人的告別書」為題，亦有多篇蘋果以往的調查以至國際及娛樂版報道，以及專欄作家的回應等。

《蘋果》 告別書提到，無奈忍痛要跟香港人說再見，基於員工安全和人手考慮，決定停刊及停止新聞網站的運作。《蘋果日報》要向編採同事致敬，尤其在白色恐怖下，仍然撐到最後，並肩完成最後一天報紙出版及新聞網站運作。告別書又說，讀者及市民在過去一星期為《蘋果日報》打氣，要為辜負期望致歉，希望大家珍重，一生平安，也盼望暫失自由的同事盡早獲釋，可以回家與家人團聚。

《蘋果》昨晚趕「埋版」，再次開放傳媒拍攝工作情況。壹傳媒不少員工原以為周五才是最後一天，但部分員工昨日也專程回報社告別、拍照留念，氣氛令人傷感。

而在將軍澳蘋果大樓外，昨午起已陸續有市民前往拍照留念，晚上停留的市民愈來愈多，有人亮起電話燈光向《蘋果》致敬，並大叫「撐蘋果」、「多謝蘋果」，也有說「蘋果一定捲土重來」、「後會有期」。而蘋果大樓內的員工也向市民致謝：「多謝讀者，多謝香港人。」首批《蘋果日報》印刷後，由員工向市民派發。蘋果大樓外因有大批人聚集，警方一度派出連同「旗手」等十數人到現場控制，又驅趕堵塞的車輛。

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Photo Credit: Reuters/ 達志影像 最後一期「新鮮」印製的《蘋果日報》。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 員工向蘋果大樓外的市民分發《蘋果日報》。

《蘋果日報》執行總編輯林文宗繼續參與《蘋果日報》昨日的編採流程，他完成工作後在大樓內獲員工熱烈鼓掌，他其後接受記者訪問說：「我想大家明白我們的情況為甚麼會來到這一步，當然覺得可惜。（員工情況如何？）這個關乎很多安排，董事局負責，非《蘋果日報》有限公司的層面可以處理。」他又感謝員工的努力。而日前被捕後獲保釋的《蘋果》社長陳沛敏昨日也在場，埋版後，陳沛敏表示辭去社長一職以及壹傳媒5個董事職位，她沒有多言，只簡單說了「多謝同事，多謝市民」。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 林文宗、陳沛敏獲員工鼓掌。

立場報導，負責《蘋果》美術設計的伍先生表示，這將是最後一次香港人看到《蘋果日報》，他自己感覺激心、憤怒，直言「香港再無新聞、言論自由！」而工作十多年、主要負責版面設計的郭先生則指很難過，「我們盡哂力，要做都做了。」他又感謝公司，「對我們好好，一向不會托手踭，很高自由、包容度。」他又指公司很團結、上下一心。

也有記者表示，失業不比失節可怕，相信《蘋果》員工無論在甚麼地方也會秉持《蘋果》的精神，不會為五斗米折腰。另有記者更直言，香港已沒有一份報章敢言如《蘋果》，故打算轉行。有員工雖對停刊感到無奈，但寄語同行繼續努力。

因應黎智英及5高層被捕兩日《蘋果》的銷量，《蘋果》昨日已直接宣布今日將印刷100萬份供港人購買。平日最早獲得送紙的旺角報攤，昨晚已有大批市民排隊等待購買。大部份等候的人都表示對《蘋果日報》停刊感可惜，也擔心香港再無反對聲音、傳媒自我審查加劇，更有人揚言以後不會再買其他報紙。有報攤要求《蘋果》「出紙」數千份，旺區的檔主更有取貨1萬5千份，比平日多十倍、百倍。凌晨時份曾出現數百人在旺角排隊，等候兩小時買《蘋果日報》，部份報販更有最多兩份的「限買令」。

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立場報導，平日網上訂閱《蘋果》的Calvin昨晚十時已排隊，他平日都會在6.9、6.12等特別日子買《蘋果》實體報。他指政權可以逼《蘋果》刪除報導，但掉不了他家裡的實體報，他對《蘋果》被迫結束感到無奈，

「（《蘋果》）仲有現金，又唔係受市民唾棄，又係全港銷量數一數二嘅報紙，但係因為一啲非商業嘅因素突然結束營業，係非常之荒謬」。

而另一個陳小姐則形容《蘋果日報》因被政府凍結資金而停運很荒謬，

「對於資本主義社會下，一個上市公司，用咁嘅形式去終結佢，我諗一個有知識、有頭腦嘅人都知唔應該係咁，仲唔夠荒謬咩？」

陳先生則擔心香港傳媒自我審查：

「報樣嘢大家都要顧慮，坦白講最大的恐懼係自我審查⋯⋯同林鄭講新聞自由？所有正常香港人都知道新聞自由係咩，新聞自由冇影響到真係廢話，如果有就唔應該畀《蘋果》結束。」

今早多區不少上班族、學生出門口時未能購得《蘋果日報》，各報攤都出現一到貨便售罄的情況，網上更出現上千元的「炒價」。而至今日午飯時段，即使各報攤陸續返第二輪貨，仍見到不少購報的人龍及未能買報的群眾。

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今日凌晨起，壹傳媒旗下包括《蘋果》的所有媒體，所有網上平台及社交媒體內容都被刪除，壹傳媒也向訂閱者發電郵，指感謝他們的支持，有關訂閱的後續之後會再公布。

另外，昨晚8時許，《蘋果》大樓所在的將軍澳工業邨管理方科技園公司發聲明，指《蘋果日報》印刷有限公司在將軍澳工業邨的運作涉及「多項違規行為」，科技園已按照契約條款，採取相應行動，向《蘋果日報》印刷發出「違反契約條款通知」，啟動重收程序。另有消息傳出，即使壹傳媒停運、《蘋果》停刊，警方針對《蘋果》的拘捕行動仍未停上。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex