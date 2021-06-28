曾具重要經濟地位的台灣竹產業，如何在進口傾銷競爭下「竹藝復興」？

文：黃燕國（財團法人農村發展基金會專員）

台灣的竹產業在台灣發展史上有著重要的地位，因為台灣有著得天獨厚的自然環境，讓各種竹子的生長分布全台各地。對於農村而言竹材料與民生用品息息相關，也是經濟上重要收入。

但從過去到現在因台灣產業環境的轉變，也讓竹產業的興衰成為美麗的遺憾。近兩年農委會林務局補助財團法人農村發展基金會合作執行「竹產業復興——農業資材循環經濟」輔導的相關計畫，基金會走遍全台灣各地，近距離的觀察竹產業目前的應用與困境，如果未來要將竹產業可以多元化的在台灣遍地開花，必須還要產、官、學多方的繼續努力。

台灣竹產業的美麗與哀愁

世界上竹林分佈最廣的地方就在亞洲，而台灣的竹林面積有將近18萬公頃，大多的經濟竹種有六大類：即桂竹、孟宗竹、刺竹、麻竹、綠竹、長枝竹。桂竹與孟宗竹為生產竹筍與竹材的大宗，麻竹與綠竹為產筍較多，而刺竹與長枝竹則為建築材料之利用。

台灣50至70年代時，隨處可見竹製的許多家具器具，路邊的建築鷹架，鄉村隨處可見的竹屋、香蕉簍，拜拜需要用到的金紙，甚至到孩童們的玩具、竹筷竹籤等等處處可見用竹子製作的物品，因為竹材的韌性與可塑性，當時竹材廣泛的被利用在各類物品的應用上。

後來台灣產業環境改變，許多東西改為塑膠製品，加上土地、人力成本攀升，進口自中國及東南亞的竹材價格便宜，漸漸的失去市場競爭力，台灣竹林在沒有良好的撫育管理狀況下，放任其生長至今已成為荒廢的林相；尤其以叢生的刺竹林地在未能定期砍伐萌芽更新下，於每年的清明時節造成常見竹林火災，又因長期沒有經營管理致使林地原來的產業便道不通暢，讓消防隊無法進入不易控制火勢，變成救災龐大的負擔。

現今常見的台灣竹材利用仍僅限於蚵架、竹炭及竹編等手工藝用品等的產業，亦有小部分提供製造金紙；目前政府政策已結合學者與產業各方開始研究將台灣的竹產業如何復興，在產官學多方的努力下，讓竹產業的復興慢慢地露出一線曙光。

台灣竹產業的一線曙光

基金會在去年執行林務局補助「莿竹循環再利用」的輔導計畫時，走訪接觸許多目前仍在竹產業努力的業者及專家，其中相當特別的是將莿竹磨成粉，加入了有機資材原料，再搭配EM菌製成為了對農作物友善又營養的「博卡西」有機肥料。

明志科技大學環安衛系崔珂副教授說：「竹粉的特性可以改善土壤內的微生物，微生物的功能對於農作物的生長至關重要」。製作「博卡西」肥料的旭惠生物科技總經理賴冰惠也表示，「博卡西」肥料因係純天然材料加EM有益菌種發酵而成的有機肥料是酸甜無臭的香味，用過的農友都覺得效果很好。這樣的技術除了應用在肥料外，也可運用在添加畜牧飼料及牲畜排泄物環保用途上，對農作物及畜牧飼養環境汙染的幫助很大。

作者提供 位於南投的綠生農場將加了竹粉的「博卡西」應用在養豬養雞，聞不到一絲臭味

在雲林古坑鄉麻園村，走進產銷班長沈榮堂的烏殼綠竹林，看得出竹筍生長的痕跡。用「存三去四不留七」的原理，沈班長將竹子用機械磨成碎片，覆蓋在竹子基部，讓土壤裡的微生物豐富多樣，長出的竹筍亦特別肥大甜美。

除此之外，他還將砍下的廢竹經過焚燒作為生質竹炭，將其價值發揮得淋漓盡致。同樣對此研究得很透徹的還有屏東科技大學木材科學與設計系的榮譽教授藍浩繁，他與研究團隊將竹、木等材料經過破碎機破碎後，製作成為可燃燒的生質顆粒能源，成為最佳的再生能源，亦可作為烤肉時的燃料。

作者提供 農村發展基金會與專業的機械師傅共同至雲林與農民研究破碎竹片機械

知名的景點「五元二角」位於古坑鄉草嶺村石壁社區，創作出無數令人讚嘆的竹製建築成為景點的老師傅「竹藝達人」郭守發說：「竹產業過去的輝煌已不復見，但我還是希望將自己的手藝傳承下去。」

今年在農村發展基金會執行長林慧如的大力促成下，在當地辦了一場老師傅傳承技藝及手藝的研習課程，才更加發現郭守發先生不但會利用竹子作建築作品，還會作出非常精緻的手工藝品。研習會現場老中青三代，在石壁仙谷景區也一起共同完成一部分的「一瓦屋」及「南天館」竹建築作品，當地社區都覺得這麼好的技藝必須發揚光大，不能就此失傳。

作者提供 草嶺石壁社區「竹藝達人」郭守發先生與農村發展基金會及學員們，完成部分的景點建築

台灣竹產業的困境與難題

儘管如此，竹產業面臨的挑戰及問題還是非常多。

「以南部的刺竹為例，根本的問題需要先解決，竹產業的供需及市場價格才不會失衡」農村發展基金會董事長蔡復進表示，生產端竹材的砍伐工班愈來越少，因為粗重的工作沒人願意作，砍伐師傅年紀也越來越大，衍生出沒有年輕工人接班的問題，如果有更便利的機械器具可供使用，提高砍伐的效率，可以較為省時省力，會大大提升竹農繼續投身在竹產業的意願。

國外已有些改良過的採收機械及破碎機，但價格高得驚人，還是得需要我們自行研發。這個沒先解決，這個產業的規模就無法成形，產業鏈就先斷線了。

作者提供 有便利的農用機械可用，對於竹農來講省時省力很多

價格的競爭力是另一問題，現今台灣有許多竹材來自於中國及東南亞，甚至有許多成品及半成品。而台灣的人力、土地、運費等等成本根本無法與之競爭。

我們觀察到深山內僅存的竹農還是只用古早傳統的方式砍伐竹子，生產的竹材目前也只有交貨給沿海的蚵農做為養蚵架使用。一次基金會同仁與高雄市政府農業局到台南拜訪台灣僅存的幾間的其中一間金紙廠，和工廠老闆討論到台灣的竹產業和金紙產業的現況，老闆拿了一疊東南亞進口的金紙挑明了說，除非政府或大型造紙廠願意出手合作，否則一般民間的小企業很難生存，價格根本沒有競爭力。

此外，還有末端無法創造出消費需求，竹製品沒有打開通路，除了相關技術漸漸失傳，願意繼續投身竹產業的人也越來越少。

台灣竹產業，業需要產官學共同努力

儘管台灣竹產業面臨許多挑戰，產業界、公部門、學術界各方仍不斷的努力當中，但森林法及水保法規的限制，也讓此產業的限縮。

但立法院及公部門也盡量在法令面繼續努力斟酌，像是在2019年便放寬了「原住民保留地禁伐補償條例」的條件，解除了原本的許多限制。除此之外，建議政府將相關竹種列入獎勵造林補助範圍，以政策輔導公私有林地的林農增加對刺竹造林地更新撫育之意願。竹材料已成為國內外認可之環保建材，也期盼產官學各界偕同發展砍伐機具，以取代缺工的不足，方能解決根本問題。

作者提供 雲林古坑鄉麻園村的沈榮堂班長介紹農委會水保局輔導製作竹炭的金字塔爐

產業界可以持續開發竹材的利用價值，以高值化的思維賦予竹製品更多的可能，如現今有建築師將竹材特有的韌性賦予新生命，開始創作出不少美麗的竹建築及裝置藝術，甚至有人開發「竹製眼鏡」、「手機殼」等等創意商品，讓人眼睛為之一亮！甚至目前市場上慢慢看到竹製的家具及飾品回流，非常的有質感也兼具耐用。學術界我們也期待除了研究團隊繼續研發竹材的利用之外，竹工藝的傳承也是不可忽視的課題，盼望年輕的學子與經驗豐富的老師們創造出更多不同的火花。

作者提供 位於南投的竹藝博物館收藏許多精緻的竹工藝製品

產官學三方共同努力，用創意共同創造出竹材的新價值，也用創新的手法行銷並打開通路，顛覆大家對於竹製品的想像，讓台灣的竹產業可以有不同的產業面貌，重新創造「竹藝復興」！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航