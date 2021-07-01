《編輯這一行》：編輯工作就是「盡量借用專家的本領」，討厭人類是做不來的

文：片山一行

那麼，何謂編輯的適性？

編輯有一定程度的理論

編輯這一行是浮動的。某本書可以用的理論，另一本書就不能用，甚至或許根本就沒有「理論」存在。比方說雜誌編輯，去年一月的方針與今年一月的方針就似是而非。

所以編輯通常不能「一言以蔽之」。

我在出版社的時候，曾經跟一個後進一起做過一本書，過沒多久，又跟這位後進做了另外一本書。

某天他似乎不太能接受我的說法。

「你有哪裡不滿嗎？」

「因為片山哥講的跟之前完全不一樣啊。」

「嗯......基本上是一樣的吧，但是不一樣的書，主題也不一樣，編輯的方法當然也不一樣啊。」

就是這麼回事。如果是格式固定的系列書也罷，但基本上每本書都是「新產品」，作者不同，主題也不同，只要作者與主題不同，作法就不同，賣法也不同。

編輯必須隨機應變，跟上這些不同。

每本書都要重新思考。

但是基本上，編輯還是有理論的。我希望在這本書裡，盡量寫出編輯的理論。做好書的原則，做暢銷書的原則，或許很朦朧，但確實是有的。

不過這個第二章，在寫技術面的東西之前，我想先提編輯該有的資質。我說的東西可能很老氣，有點接近精神論，但都是編輯應該放在心裡的東西。

你有不怕失敗的決策力與行動力嗎？

一定要隨時積極又主動的人才能當上編輯嗎？ 我認為不是，我自認是個負面思考的人，心靈也不算堅強，甚至還得過自律神經失調。

但是我認為自己做編輯這一行，具備一定的細心與行動力。我這個人要激發動力可能比較花時間，注意力也慢慢渙散，但是只要進入工作模式，就像變了個人一樣。

這幾年我已經沒辦法為了工作天涯海角地跑，精力也在慢慢衰退，但是在五十歲之前，就算打電話能談妥的事情，我也會親自跑一趟。三四十歲有的是精力與體力，我就常常參加出版人的派對與會議。

那裡是蒐集情報的地方。

現在這個時代，作家、設計師、印刷廠之間的簡單協商，只要用電子郵件就能解決，但是我寫的郵件又臭又長，我這個人沒把事情講清楚就放不下心。

商務郵件的正確寫法應該是簡單明瞭，但有人反而這麼誇我。

「你的郵件又臭又長，但是看個兩三次就什麼都懂了，根本不必見面談。」

真是特別的讚美啊。

編輯這一行，除了有企畫、規畫這種光鮮亮麗的一面，同時也有校稿、影印......這種枯燥繁瑣的一面，每個繁瑣的細節都很重要。很少有編輯能獨立完成所有瑣事，通常會請助理，或者找設計師、校稿員來分擔。

像這樣交給他人處理，編輯就得指派手上的工作，每次指派都是一次抉擇，甚至不成功便成仁。如果害怕每次的抉擇，那永遠都做不完一本書。

編輯需要有急救員、造屋匠的「果決」。

有些動作或抉擇不准失敗。

但如果沒有「出錯了就盡快修正」的膽量，要我說也當不成編輯了。

有些人剛當上編輯就有這種膽量，對這種人來說，編輯應該是天命。但編輯可沒有輕鬆到有膽量就能做，大多數人只是有這樣的天性，經過不斷的失敗磨練，才學到抉擇力與行動力。

「膽大心細的抉擇力。」

優秀的編輯就是有這本事。

你有一頭栽進任何事物裡的好奇心嗎？

我自認對經濟、會計、稅務等領域有相當的了解。那麼演藝跟運動我就不懂了嗎？我想也有一般人的水準吧。

至於讀的書呢，我喜歡寫實，但就不看推理跟文藝了嗎？ 我也看得頗深。不至於所有得獎的書都買，但不買的也會看過。而登上暢銷榜冠軍的書，我一定都會看過。

我也做俳句、短歌和詩，應該說這樣什麼都做，才算是「真正的自我」吧。

我尊敬的編輯前輩評論我的讀書傾向，說我是「什麼都敢吃」。我覺得這樣不錯，就因為什麼都敢吃，所以什麼知識我都稍微懂一點。

無論演藝、商業、運動、寫實、推理，我們不必全都讀得像專家一樣熟，也不必像評論家一樣讀得通透。畢竟編輯是「雜學家」，只要「啊，我大概知道」就夠了。編輯隨時架起全方位的天線，但不會成為「專業書呆子」。

假設我這個商業書編輯，討論書本的時候碰巧提到一個新聞節目的女主播，如果我說「那是誰啊？」對方就會質疑我的編輯知識廣度，那我該怎麼辦？

說起來有點極端，其實就是不懂也要裝懂。千萬不能因為你是商業書編輯，就不熟文化與演藝。

尤其編輯需要很多的抽屜，就算做的是商業書，也要有好奇心去追ＡＫＢ４８、歌舞伎甚至搖滾樂等方面。

各方面的知識都只要個皮毛，只要能跟人聊幾句就好。就算是剛聽來的東西，也要講得好像知道很久一樣。這樣裝懂讓我提心吊膽，但裝得久了，「皮毛」就會變成真正的知識。

但是不用我多說，如果編輯一本講遺產稅的書，卻對遺產、贈與只懂點皮毛，那可不好。編輯不必像稅務士一樣懂稅務，但至少要比普通人多懂一點。如果不懂，就無法站在讀者的高度，整理出好懂的遺產稅、贈與稅。

一本書會有很多同類書，有時候只要來個小契機，就會出現全新的一本書。比方說「人生論」相關書籍，市面上多到數不清，但是反過來看，這些書裡面可能隱藏了什麼新點子。所以在編輯一本書的時候，必須讀過很多同類書，否則只會做出平凡無奇的書。

整理術、筆記術的書也是一樣，稅務、經營管理的書也是一樣。如果不多看同類書，就不知道這類書暢銷的真正原因。一定要掌握類型的優點與缺點，才能做出超越現有書的新書。

另外就是要多參加講座、讀書會之類的活動。參加一百次，可能只有一兩次會碰到「中大獎」的作者（或者寫手，或者設計師），但總比待在辦公室裡上網搜尋，更有見到本人的寶貴機會。

你有夢想與熱情嗎？

「夢想與熱情」其實就是精神力、心靈的力量，如果兩個本領相同的編輯來比較，肯定是有夢想與熱情的那個會出頭。

編輯少不了靈敏的感性，想要鍛鍊感性，就得全方位觀察，同時也要深入探討自我。

「這個主題可以怎麼探討？」

「能不能把這本書做成冠軍暢銷書？」

就像這樣死命地想。這種靈魂的問題比工夫更重要，有靈魂，才能生出「中大獎」的標題與書名。

不管做哪一行，都需要夢想與熱情。尤其出版業，可能因為書名就大紅或大黑。另外，低調長銷書的讀者也會對出版社說：「我好感動！」夫妻倆經營的小出版社，也會推出暢銷冠軍書。

以前的出版業有很重的「賭博」成分，現在或許沒那麼重，但「只要賭對一把就——」我想這也是出版的某種精妙之處。

話說要賭可不能毫無根據，要盡力蒐集情報，鍛鍊感性，要非常有把握。

「只要用這個書名出版這個主題，就會打動讀者、就會大賣。」

這時候，閱讀許多資料也很重要，分析書店的銷售資料，可以想出新的企畫。

最重要的是，希望編輯以自己這一行為榮。

當初並不是我想當商業書編輯，只是我第一家就職的出版社，碰巧專門出經營實務書。但是現在我喜歡「商業書編輯」這一行，我想投注心血，做出好書。

這是一種「志向」，必定會以某種形式傳遞給讀者知道。我也不堅持說什麼模糊難懂的「志向」，只希望你死命去想，要透過印刷對社會與讀者說些什麼，要與他們有怎樣的接點。我甚至認為「人要立志，何謂志向，志向就是......」這種大道理是沒意義的。

因為編輯做出來的書，就表達了他的志向。

如果讀者不只有興趣還被感動，那這本書就很可能暢銷。要讓讀者感動，最好連做書的編輯本身都能夠感動。可以感動編輯說這本書的內容好深奧，或者很好懂，都行。

編輯就是一連串乏味瑣事的累積，所以沒有熱情就做不久。書暢銷的時候光鮮亮麗，但是不管賣得好不好，都有很多雜務要做。而且這些雜務，幾乎都無法分工處理。

因為書本就是從一個編輯的雜務裡生出來的。

「現在我們家還小，遲早要推出暢銷冠軍書，壯大這家出版社。」

這也是個好夢，幾乎所有的優秀編輯，都有一顆火熱的心。

要喜歡「人類」

編輯必須要喜歡人類。

請仔細想想，編輯要與各行各業的專家交流，確實有些編輯什麼事情都一手包辦，但大多撐不久。現在出版業有桌面出版作業員、裝訂師、作者、插畫家、設計師、印刷廠與書店——要與這些人交流，就需要各方面的知識，但不需要跟對方一樣好的工夫。

編輯的工作，就是「盡量借用專家的本領」。

討厭人類，是做不來這一行的。

做書是團隊合作，團隊的核心就是編輯，編輯要推動團隊的所有人。就算每個人都是某種專家，編輯也要抬頭挺胸，甚至用力拉緊他們的韁繩。編輯要尊重插畫家與作業員的技能，「栽培」團隊裡的成員，讓他們做出品質更高的作品。

如果引人反感，事情就做不好。

所以編輯一定要討喜，當然了，要先喜歡別人，別人才喜歡你。優秀的編輯，會有一種「難以言喻的親切感」。

我當了自由編輯之後，這樣的感覺就更強烈了。

自由業的地位就是「請人給我工作」，如果要找人接一份工作，「惹人愛」當然比「討人厭」要優先獲選。

那麼，怎樣的人會討人喜歡呢？

討喜有很多面向，首先就是「會站在對方立場思考的人」。希望編輯要有個思維，就是己所不欲勿施於人，這點很難，但不是辦不到。

對編輯來說，自己的主見當然重要，但整天只說「我怎樣」的人，沒有人會服氣，無法維持一個團隊。

然後，就是不要徹底否定對方的話，就算對人家有意見，也要先說「沒錯」。在採訪藝人或運動員的時候，所有訪問者都會說「沒錯」，這絕對不是沒用的空話。

先用「沒錯」稍微肯定一下，之後要反駁也比較不會讓人反感。

「膽大心細」而且「喜歡人類」——這就是編輯的條件。

書籍介紹

本文摘錄自《編輯這一行：日本實用書傳奇編輯，從40年經歷剖析暢銷書背後，編輯應有的技藝、思維與靈魂》，臉譜出版

作者：片山一行

譯者：李漢庭

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編輯必須具備工匠的自覺，

能與社會深入交流，認知自己是在做一件「作品」。

什麼是編輯？

怎麼樣的個性適合當編輯？

編輯的品味與技藝該如何磨練？

暢銷書就是好書？

文藝書編輯與實用書編輯的差異是？

企畫的點子從哪裡來？

模仿暢銷主題可行嗎？

書名、設計、標題與圖表該如何規畫？

文章要如何改寫？

編輯，是製作一本書的匠人、無所不能的專案執行者、擁有敏銳市場嗅覺的行銷企畫，同時也是超越藝術工作者的專業人士……說起來五花八門，編輯這一行，到底是在做什麼？

本書由創造日本商業書這個類型，並締造百萬暢銷紀錄的傳奇編輯片山一行，從他四十年的從業經歷中，回到做書的原點，分享「編輯」這門職業的內涵，含括編輯在當今社會中應該扮演什麼角色、具備什麼樣的人格特質，以及與作者、相關從業者要如何維持關係，也從心法到技法，包含企畫、書名、書封、標題、文案到圖表，深入探討做為一門技藝的編輯力。

怎麼樣的人格特質適合當編輯——

「編輯是什麼都能做的藏鏡人：編輯要賭上自己的人格，與作者溝通互動，把做出來的書交到讀者手中。」

暢銷書是如何誕生的——

「如果你有辦法附身在讀者身上，就會想到新企畫了。」「即使是類似的書，也要盡量加入其他書沒有的切入點，從讀者的觀點下工夫。」「『你編的書最好懂！』就是讀者最大的讚美！」

暢銷書就是好書嗎——

「我一直有種『賣不好就不行』的業務思維，但本質上依然是個編輯。編輯有骨氣，不炒冷飯，不想當個跟風撿便宜的人。有這樣的編輯魂，出版業才能常保清新。我們當然可以『模仿』暢銷主題，但模仿與『抄襲』基本上完全不同。」

本書特色：

百萬暢銷書編輯從業四十年的經驗法則

從實用書立場出發的編輯學

講一名編輯該如何培養感性，也理性探討製作一本書應該具備的技術與知識

不論你是出版人、愛書人、書店從業人員，本書不只告訴你編輯工作的眉眉角角，更在這個數位崛起、紙本看似沒落的年代，帶領讀者重新思考出版的必要性，以及這個時代中編輯的責任，傳授混沌時代裡，既要跟上時代又不隨波逐流的「編輯學」！

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航