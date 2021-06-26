MLB開始嚴格取締外部物質後，Gerrit Cole如何應對他的「轉速危機」？

文：母體

台灣時間6月15日，大聯盟頒布了一份新公告，宣布官方將從即日起開始，對於投手使用非法外部物質增進自身投球表現的行為進行嚴格管理，其中包含新的檢驗流程、罰則等等。消息一出，許多投手叫苦連天，抱怨聯盟並沒有給他們足夠的時間應對。其中，光芒隊王牌Tyler Glasnow甚至表示聯盟禁止外部物質讓自己必須迅速改變投球模式，間接導致了自己受傷。

實際上大聯盟相關風波已經延燒了好一陣子。早在2018年5月，當時效力印地安人隊的Trevor Bauer就公開指控當時的太空人隊三巨投Justin Verlander、Gerrit Cole以及Charlie Morton，是在加入太空人以後使用了外部物質來提高轉速，讓投球表現進步。當時還引發了一眾太空人隊友的護航爭執。

然而或許是當時的Bauer還不具有足夠的話語權，也或許是因為怕牽連太多同時在使用非法外部物質的投手，所以並沒有立即造成聯盟官方大規模的改革。

但可以看出的是，Gerrit Cole至始至終都處於這場風暴的中心。天使前客場休息室經理Brian Harkins在2020年3月，因為被查出多次提供非法外部物質給來訪的客場投手使用而遭到球隊開除。Harkins認為自己是被聯盟與天使球團聯手犧牲的代罪羔羊，因此大動作公開了許多曾經跟他索取過非法物質的投手們，其中包含了Gerrit Cole、Justin Verlander、Corey Kluber及Adam Wainwright。

Wainwright已經在日前承認，自己在2019年球季的確有使用非法外部物質的經驗，並表示自己「沒什麼好躲藏的」。這似乎也更提高了Harkins爆料的可信度。一些不具名的資深聯盟球員表示「80～90%的投手都有使用非法外部物質」的估計，看來也並非完全不可能。至少我們目前聽到的投手名字，已經快能組成三條世界冠軍等級的輪值了。

接著在今年球季稍早，Gerrit Cole甚至直接被雙城隊三壘手Josh Donaldson公開指名，他就是聯盟當中使用外部物質作弊的投手之一。Donaldson表示自己無意針對Cole而來，自己只是想要說出這個不平等的問題。當時正值洋基與雙城隊在明尼蘇達的系列戰開打，一度引發眾多媒體強烈關注。雖然在該系列戰中，Cole以優異的投球表現為自己回擊，但對於他使用外部物質的眾多指控並未因此消除。

Gerrit Cole及其轉速

Gerrit Cole的轉速真的有如此大的差距嗎？我想答案是肯定的。

上圖為Baseball Savant的官方數據，統計Gerrit Cole以球季為單位的四縫線平均轉速折線圖。可以看到圖中他在2015到2017年大約維持平盤，四縫線2150RPM左右。但是2018年球季，轉速急遽上升到了平均2379轉、2019年更是繼續攀升到2530轉，至此一去不回頭，在接下來的兩年都維持在2500轉以上的水準。

而2018年球季正是Gerrit Cole加盟太空人、投球表現飛速成長的一年。雖然Cole很有可能也是在控球、心態、投球策略等方面皆有進展才集合成為2018、19年那個蛻變的他，但無可否認的是，轉速的飆升肯定也在其中扮演重要角色。

許多辯護者或許認為，Cole的轉速飆升不見得就是非法外部物質導致的因素。或許是太空人球團在科技幫助之下找到了某種全新的四縫線握法、放球點、甩臂角度等等，幫助旗下先發投手可以增進自身的四縫線轉速也不一定？

當然本人並非投球科學的專家所以我暫且不反駁任何可能性，我只能說目前我並沒有看到其他比起「因為塗了油」還要更簡單直接、可以解釋大部分現象的說法。

且若真的單純是投球機制、知識方面的革新，似乎無法解釋，Gerrit Cole在加入洋基隊的這兩年來，基本上可以將四縫線轉速維持平盤、卻在聯盟慢慢放出消息要嚴格取締非法外部物質的近兩個月，發生轉速持續下滑的問題。

上圖是今年球季Gerrit Cole逐場比賽的四縫線轉速折線圖，可以看到一開始大略維持平盤，但是從5月5日的先發開始一路下滑，原本平均仍有2550RPM左右的四縫線到6月2日的先發跌到平均2439轉的低谷，稍微回升一場比賽之後又在下一場比賽創下2342RPM的新低。

這段時間，剛好與聯盟開始逐步收緊對於非法外部物質管制的時間點相互疊合，也難怪眾家媒體第一時間，就將矛頭指向Cole因為無法使用外部物質才導致表現下滑。即便這其中大概也隱含了不少「看好戲」的心態。

Gerrit Cole的反應

更重要的是Cole面對記者提問外部物質的相關問題時，閃爍其詞的態度也讓人不禁起疑。自Cole加盟洋基隊以來，我看過他大大小小的記者會，對於Cole印象是一位口才流利、論述清晰的球員，常常能夠看到他在面對記者提問時，給出兼具幽默與知識儲備的漂亮回應。

不過先前Cole在某位記者直接了當地問他「是否有在投球時使用Spider Tack（其中一種外部物質）」時，他欲言又止的態度讓人不禁起疑。

Cole：「老實說我並不知道如何回答這個問題。有些傳統和做法是代代從資深球員傳遞下來給年輕球員的，或許有些東西真的破壞了平衡，我非常贊成和我們的同梯球員們一起討論。這對於很多喜愛這項運動的人來說都很重要，不管是球員、球迷或是球團。如果聯盟官方想要建立更多規則也是可以討論的，畢竟我們的最終目標都是要把大家的意見統合一致。」

Gerrit Cole on if he ever used Spider Tack while pitching:



"I don't quite know how to answer that, to be honest...If MLB wants to legislate some more stuff, that's a conversation that we can have" pic.twitter.com/2fR1AUeOQX — Yankees Videos (@snyyankees) June 8, 2021

從上面這段發言就可以看出，Cole基本上是在迴避問題，沒有透露出自己是不是曾經也有在比賽當中使用過Spider Tack。而他支支吾吾的態度，馬上就在社群媒體上瘋傳，讓所有人幾乎認定了他的確就是非法外部物質的使用者之一。

Gerrit Cole該怎辦？

在6月17日面對藍鳥隊的賽後訪問中，Cole表示「這樣真的很難把球抓穩」。不過同時，Cole也認為「轉速不是一切，即便沒有極高的轉速你還是可以投好一場比賽」。這正是Cole在那場比賽當中面對藍鳥隊所做到的，頂著比自己本季平均轉速低上192RPM的四縫線，面對極具威脅的藍鳥隊「二世打線」，Cole主投八局只被敲出四支安打失兩分，雖然當中有兩發全壘打，但皆為陽春砲所以傷害有限。

具體是如何做到的呢？答案就在「復古」。

根據大聯盟官方統計，2021年球季有22.2%的球被投到了至少距離地面3英尺高度的位置，這個比例是自2011年以來最高的數字。其中這些位置偏高的球又以四縫線速球佔大多數，高進壘點的四縫線容易對打者造成上竄的幻覺，導致揮空或擊打不實的出局數。而加上近年來快速飆升的轉速，以及自大聯盟有紀錄以來最快的四縫線平均球速（93.6英里），讓打者對於這個進壘點的球更加吃足苦頭。

這樣的配球模式，也被認為是近年大聯盟投手群為了應對「飛球革命」的打擊模式，所發展出來的新配球顯學。而Gerrit Cole正是此一風潮的代表人物之一。

上圖為海盜時期（2016年）的Gerrit Cole投球進壘點分布圖以及球種比例。可以看出兩點，首先，四縫線大量集中在好球帶中心位置，以九宮格而言大約就是五號位正中心。第二則是，球種比例與現今的四縫線 －滑球組合相當不同，第二頻繁使用的球種反而是伸卡球。

另外這張圖，則是Cole在2018年加入太空人隊之後的變化。可以看到四縫線的進壘點位置明顯向上移動集中，且捨棄了原本的第二武器伸卡球，改以低角度進壘的滑球、曲球相互搭配。而如此改變的結果正是Cole的球季三振率從19.4%飆升到34.5%，超過15%的可觀漲幅。

然而在官方強勢取締違法外部物質的狀況下，我認為很有可能會帶來聯盟投手們新一波的投球策略革新。在禁用外部物質之後首當其衝的是轉速下降、讓高進壘點的四縫線速球所產生視覺誤差可能會不如以往，如此在揮空方面或許就無法維持如先前一樣的高效率。

另外，手滑所導致的控球偏差，也有可能讓投手想要執行高進壘點投球策略時的失投機率增加，讓打者有機可乘。或許種種跡象會迫使投手們放棄，或至少一定程度地改變原先順風順水的配球模式，必須另尋出路。

上面是美國時間6月16日面對藍鳥隊的比賽中，Cole的四縫線進壘點視覺圖。我們可以看到Cole基本上就是放棄了把四縫線投高的投球策略，改走低角度進壘與打者周旋。因此，Cole這場比賽當中45顆四縫線直球只造成了對方2次揮空，揮空率大不如前。不過同樣的，卻也能成功限制住藍鳥打者面對直球的攻擊。

目前我們尚未了解沒有外部物質以後究竟會對Cole的四縫線威力產生多大的影響，不過這場比賽的配球模式倒是給了我們一個「即便沒有極高的轉速你還是可以投好一場比賽」的小線索，或許Cole真的必須發展出一個新型態的投球模式，來維持自己的王牌身價。

就像Josh Donaldson所說，Cole並非是聯盟當中唯一一位使用非法外部物質的投手。只是他年薪高、成績好又具有知名度與話題性，才會在這一連串風波當中屢次被單獨提出來聚焦討論。

未來，我們很有可能面臨一波投手能力的重新檢驗，或許還有可能見到某些投手強權球隊的大洗牌，或是投打對決的新風貌。觀察聯盟經過此番變法後究竟會對大家造成什麼樣的影響，想必會是一個茶餘飯後精采絕倫的話題。

參考資料

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航