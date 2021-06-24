本土新增129例、死亡6例，莊人祥：接種後死亡解剖報告顯示和疫苗沒相關

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增130例COVID-19確定病例，分別為129例本土個案及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

指揮官陳時中表示，這2天案例看起來有回復，但整體的趨勢還是有往下。針對接種後死亡的個案，發言人莊人祥也公布最新解剖報告，目前看來都沒有和疫苗相關。

新增129例本土、6例死亡

指揮中心表示，今日新增之129例本土病例中，有73例為居家隔離或檢疫期間期滿檢驗陽性者，包含64例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於6月4日至6月23日。個案分佈以新北市54例最多，其次為台北市35例、基隆市9例、桃園市7例、屏東縣及高雄市各6例、苗栗縣及新竹縣各5例、南投縣2例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源，2例關聯不明。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為男性5位、女性1位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月11日至6月4日，確診日介於5月15日至6月5日，死亡日介於6月18日至6月23日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月22日累計公布12958位確診個案中，已有9288人解除隔離，解隔離人數達確診人數71.7%。

針對6例死亡個案，醫療應變組副組長羅一鈞表示，都是病程比較長的個案，最短的是13天、最長為35天。死亡的病例數每天不太一致，而在5月確診、病程比較長的患者，在最近有出現死亡案例，未來預期死亡趨勢會往下降，平均的狀況一週後會做總結。

陳時中在記者會中表示，這2天案例看起來有回復，但整體的趨勢還是有往下。儘管病例數有所變化，趨勢還是是比較重要的，近來的案例數近來都和群聚有關聯，因此數字會比較多，也希望把群聚案件快速掌控匡列。陳時中憂心，若這些病例初發病時足跡和接觸過於頻繁，恐怕釀成比較大規模的傳染。

北農群聚持續擴大篩檢、落實相關措施

陳時中表示，昨（23）日晚上和新北市、台北市有開會就專業上互相討論，並且產生一個很強的共識，就是在原先確診個案很多的時後，有一些疫調沒辦法做得很完全。往後無論是居住者的縣市、職場所在地的縣市的疫調，中央會介入處理中間聯繫的平台。

針對北農批發市場的專案，若沒有採檢陰性證明者不得入場的措施有確實進行，還沒有檢驗的對象也應儘速檢驗。北農專案有場內場外之分，目前場內是用系統性的方式做整體篩檢，過一段時間會用PCR篩檢。場外會把確診案例地點畫出來，弄清楚疫情熱區和需要監測的區域，並展開疫調、進行篩檢，有擴大的現象要用系統性的方式處理。

兩階段匡列防醫院群聚

陳時中在記者會中，針對醫院群聚案解釋，在醫院出現確診個案時，在回溯發病日前三天後會分作兩類，一種是居家隔離匡列對象，即密切接觸者，包含同病室的人員、護理、工作人員；其他同病房不同病室、接觸時間不夠長的匡列者，會列為風險人員，進行自主健康管理，這是院內匡列的第一個階段。若居家隔離的密切接觸者確診，就會進入第二階段，將風險人員轉為居家隔離對象。

陳時中表示，日前醫院裡匡列時，尤其在第二波確診發生後，沒有把風險人員列入居家隔離對象，因此這一定要改進，並提醒醫院落實相關措施。

買家用快篩要注意什麼？

家用快篩試劑的部分，莊人祥指出，最近已經在醫療器材販賣業者開賣，並提醒民眾購買前要先確認產品名稱，有沒有標註「家用」，包裝是否刊載「防疫專案核准製造、輸入」的號碼字樣。產品裡面都會有使用說明書，都可以根據說明做採檢操作。

莊人祥提醒，若判斷為陽性，要分兩個部分處理。居家隔離、居家檢疫者若快篩陽性，要和當地衛生局或1922專線聯繫，採檢器材用塑膠袋密封包好，交給採檢所人員。若非居家隔離檢疫者快篩陽性，則需儘速到鄰近採檢院所做檢驗，且不要搭大眾運輸。快篩若為陰性，要做自我健康監測，試劑用塑膠袋密封包妥後，以一般垃圾處理。

Photo Credit: 中央社

接種後死亡個案，莊人祥曝調查最新進度

目前施打疫苗人口有174萬6130，比例為7.43%，莊人祥指出，23日有新增34例接種後死亡，年齡在52歲到96歲之間，其中有29人是75歲以上長者。

該名50幾歲的接種後死亡個案為護理之家男性住民，慢性病有高血壓、大腸癌、癲癇與長期洗腎，6月中在護理之家接種疫苗，2天後發燒、呼吸喘送到醫院入住加護病房，3天後肺炎合併呼吸衰竭與敗血性休克病況惡化，接種後5天死亡。目前看來，這比較偏向後續肺炎感染死亡，會根據解剖結果再做了解。

莊人祥表示，針對疑似接種後死亡，已經解剖了26件，其中23件和慢性病相關、1件為吸入食物窒息、2件頸椎骨折，看起來都還沒有和疫苗相關。

羅一鈞則指出，昨日美國CDC有針對輝瑞、莫德納接種後出現心肌炎、心包膜炎的狀況進行討論，美國的數據顯示，確實有看到接種過第2劑mRNA疫苗的年輕男性人數，發生心肌炎的比例高於預期。目前第2劑接種完，總共有393個病例有心肌炎或心包膜炎的狀況，比例為十萬分之1.26，大部分都恢復良好，少數住在加護病房，沒有人死亡。風險評估後，青少年、年輕男性接種都還是利大於弊。

有記者問到，預計現有的疫苗什麼時候會打完，陳時中回應，目前是希望1個禮拜能打到100萬劑，AZ疫苗開打時，1天就打到15萬劑，這2天出現緩打的情況，每日大約5萬上下。若持續有緩打的情況會對目標族群保留一定的量，然後往下開放。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航