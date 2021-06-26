【專訪】黃韻玲：承擔台灣流行音樂界17年的等待，期望透過北流扶植新一代音樂人

2020年6月11日，黃韻玲首度以台北流行音樂中心（以下簡稱北流）董事長的身分站上台北市議會備詢台，素顏的她與市長柯文哲比肩而立，略顯拘謹而小心翼翼。此刻的黃韻玲，肩上承擔的是台灣流行音樂界整整等待了17年的大夢。

「我從小就愛做白日夢。」小學開始寫劇本，霸氣地指定同學演出男、女主角；14歲時，明明不符合年齡規定，卻破格拿到了金韻獎參賽資格，同屆競爭者包括李宗盛、王海玲、施孝榮等大學生，結果她還是得了優勝獎。換一個角度看，黃韻玲的白日夢更像是一種天啟，引領她一步一步從當年追星的小歌迷，走到了北流。

Photo Credit: 北流提供 黃韻玲接下北流首任董事長一職，扛起台灣流行音樂界翹首以待的夢想

與其說是夢想，更像必須完成的使命

集歌手、演員、創作者等多重角色於一身的黃韻玲，一輩子都在自由創作的海洋裡勇敢做自己，如今卻選擇投入政府體系，不是沒有掙扎，身邊朋友紛紛勸阻更讓她一度舉棋不定。但黃韻玲最後仍然聽從了內心的召喚，「即便最後真的失敗，至少我也嘗試過。」

真正把自己嵌入龐大的行政組織之後，黃韻玲才開始經歷箇中滋味，她不諱言：「剛上任時真的滿痛苦，這裡跟我熟悉的流行音樂環境很不一樣。」跟許多政府重大公共工程一樣，2003年開始規劃、2013年動工的北流，命運也是一波多折的。好不容易準備好在2020年6月落成啟用，卻又受諸多原因影響延到同年9月，黃韻玲自2020年上任以來，從台北市各個公務單位一路拜會到文化部，不斷地奔波溝通讓她體重整整掉了6公斤。好不容易順利開幕之後，又碰到疫情攪局，敲定的展演檔期改來改去，為營運增添不少未知數。

其實，這位在流行音樂界備受尊敬的「小玲姐」完全可以不用涉足到複雜且龐大的體制內，但出生虔誠基督教家庭的她深信，「上帝把我放在這個位置，一定也賦予了我該完成的使命，我應該感念回饋。」

Photo Credit: 北流提供 北流是台灣第一座流行音樂中心，從規劃到落成歷經長達17年的曲折

如果音樂是夢，只想一直待在夢裡

身為家族第四代第一個小孩，音樂是黃韻玲五歲前的第一個玩伴。她至今仍記得五、六歲時，總愛在傍晚坐在靠窗的階梯上，眼睛望著窗外被夕陽染成橘黃的天空，耳朵聽著從遠處慢慢靠近、又慢慢飄遠的美妙樂音，「那時候我覺得自己好像在天堂一樣，長大後才知道原來那是垃圾車來了。」

雖然有點搞笑，但黃韻玲和音樂的淵源是命中注定的，不但從小跟著叔叔學鋼琴，還被父母送去參加當年相當有名的榮星兒童合唱團。儘管接受的是學院派的音樂訓練，但黃韻玲也熱愛長輩口中的「靡靡之音」，會在爸媽熟睡的深夜，悄悄在房間假裝自己是主持人，煞有其事的錄製自己的廣播節目。

「我大概小學二年級就知道未來要做什麼。」說到這裡，黃韻玲的眼睛亮了起來，從有記憶開始，她就跟著爸爸和伯父聽演歌、日本流行音樂排行榜，然後從舅舅那裡接觸到英文歌曲，「我那時也不知道這是不是未來，但我知道自己想一直待在這個夢裡。」

當同齡女孩還在玩洋娃娃或新娘遊戲時，黃韻玲已經在心裡盤算如何把自己的歌拿給喜歡的歌手演唱，為了實現這個想法，她不惜當起瘋狂追星族。國中時，黃韻玲迷上了來自香港的創作才女陳秋霞，為了見偶像，她每天放學後的第一件事，就是打電話到唱片公司詢問陳秋霞的住址，唱片公司當然不肯透露，黃韻玲鍥而不捨地打了一個月電話，唱片公司終於禁不起這個小女孩的糾纏而漏了口風。

興奮不已的黃韻玲隔天放學就拉著同學找到陳秋霞的住處，兩人不敢搭電梯，驚險躲過大樓警衛的監視之後，就這樣從一樓爬上十樓，興奮地將寫好的小紙條塞進了陳家的門縫。

Photo Credit: 黃韻玲提供

「沒想到陳秋霞的媽媽竟然把門打開，還把我們請了進去！」儘管事隔多年，黃韻玲的口氣依舊雀躍。當天，她不但如願見到了偶像，還在偶像面前彈奏了自己的作品，而陳秋霞也很認真地向兩個小女生提出建議。這是黃韻玲一生難忘的記憶，後來，她還曾經透過綜藝節目《超級星期天》裡的尋人單元幫忙找到已經遠嫁馬來西亞的陳秋霞，兩人第二次見面，她還記得當年這個不知天高地厚的小女生，後來在陳秋霞復出的個人專輯中，黃韻玲終於圓了為偶像寫歌的夢。

另一位對黃韻玲影響更深的歌手是鳳飛飛。「小時候，電視歌唱節目裡出場的女歌星大多穿旗袍、頭髮吹很高、妝很濃，鳳飛飛卻跟大家不一樣，她總是穿著帥氣褲裝、戴著帽子，聲音也比較有個性。」鳳飛飛的形象，讓自認一點也不柔美的黃韻玲有如吃下了一顆定心丸，原來未必要化濃妝才能當歌手，「鳳飛飛讓我看到了自己的可能，我也可以成為一個有個性的歌手。」

「或許上帝早就聽見我童年時候的白日夢。」黃韻玲說。1986年，年方22歲的黃韻玲在滾石唱片發行了首張個人專輯《憂傷男孩》，僅僅半年後，又發行了第二張專輯《藍色啤酒海》，從此，能唱、能寫、能編曲、能演奏的黃韻玲成了公認的「音樂精靈」，跟陳秋霞一樣是歌迷心目中的創作才女。

歌手不是流行音樂產業的唯一

黃韻玲出道時，正是台灣唱片圈的黃金年代，歌手專輯動輒賣破百萬張；如今面對實體唱片衰退、串流崛起、台灣華語音樂霸主地位鬆動的現實，她要如何透過北流，為台灣流行音樂產業勾勒出全新輪廓？

「音樂產業不是只有歌手或樂隊這些在台上表演的人，幕後需要龐大的產業鏈支撐。」黃韻玲指出，北流規劃有表演廳、文化館和產業區三大場域，概括了流行音樂的過去、現在與未來，這樣的基地除了可以讓一般人更了解音樂產業的內容，更重要的是讓所有對這個行業有興趣的人明白，不一定要站上舞台表演才能成為音樂人，「音樂產業鏈是個高度複雜、且專業分工的環境，需要幕前幕後通力合作才能匯聚出力量。」

作為流行音樂基地的決策者，黃韻玲知道自己正在和時間賽跑，首先必須要在對的位置擺上對的人，「就像編曲，先建立和弦架構之後，再想好使用哪些樂器，萬一擺錯了位置，演奏出來的旋律也不會好聽。」因此，她的另一個當務之急，便是要扶植新一代音樂人快速進到產業核心，補足人才斷層，「因為音樂圈永遠都在期待那個超乎想像的創作誕生。」而北流，就是一個提供養分、培育明日之星的場域。

Photo Credit: 北流提供 黃韻玲期盼北流能串聯台灣音樂產業，培育更多幕前幕後的明日之星

作品就是自傳，旋律中藏著深情密碼

每天的生活幾乎都和北流綁在一起，黃韻玲仍然盡可能抽空寫歌。清晨五、六點用過早餐後，她會坐在鋼琴前創作到八、九點再出門上班。更多時候，她趁著行走坐臥之間，在腦袋裡編織旋律，音樂創作對黃韻玲來說就像呼吸那般自然，「每件音樂作品，都是我的自傳。」每一段旋律都是解鎖時空膠囊的鑰匙，「我可以清楚地記得當時正在和誰談戀愛，或是正在為了什麼事和男朋友嘔氣。」

例如某次在香港搭計程車，黃韻玲突然想起大學時和初戀學長約會，往往人還沒出現眼前，遠遠地就聽到他哼起一段專屬於兩人的固定旋律，像密碼一樣「告訴對方我來了」。那一刻，記憶的浮光掠影促使她完成了電影《心動》的主題曲，「你很愛這個人，但可能無法在一起，雖然愛情不在了，但旋律不會消失，日後不管何時想起，還是會有幸福的感覺。」

不知道多年以後，黃韻玲會不會將她在北流的這段心情譜寫成歌？那又是一段怎樣的旋律呢？

Photo Credit: 北流提供 黃韻玲希望將北流打造成一個充滿無限可能、最靠近未來的場域

本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此

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