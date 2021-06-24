打工族1萬元生活補貼28日開放受理，申請時間、3大管道一次看

（中央社）行政院會今（24）日通過紓困4.0精進方案，包含部分工時受僱勞工生活補貼，勞動部今天說，受領申請期間為6月28日至8月31日止，包含網站申請、ATM領取等3領取管道，約41萬人受惠。

國家發展委員會今天在行政院會報告「紓困4.0執行成果及精進作為」，行政院長蘇貞昌聽取後裁示通過。紓困4.0精進版分為資格認定放寬、加碼、新增與減負擔4種類型，新增項目包含針對打工族發放1萬元生活補貼、勞工紓困貸款名額增加等。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天表示，部分工時生活補貼的發放對象為4月30日已參加就業保險，且月投保薪資2萬3100元（含）以下者，預估約有41萬名部分工時受僱勞工可受惠；根據資料，部分工時在住宿餐飲業及批發零售業人數佔比最多，共有20多萬人。

為了讓勞工能更快速領到生活補貼，勞動部提供3管道讓部分工時勞工提出申請，包含專屬網站申領、實體ATM領取以及特殊處理。

黃維琛指出，受理請領期間是28日起至8月31日止，勞動部會在28日上午10時開放「勞動部部分工時受僱勞工生活補貼網」，符合資格的部分工時受僱勞工，上網登錄身分證號及金融機構帳戶號碼等資料，經系統核驗資料正確後，1萬元生活補貼會直接匯入申請人帳戶中，並註記「勞動部發」。

第二個管道則是實體ATM領取。黃維琛說，符合資格的部分工時勞工7月1日起可持個人任一家金融機構發行金融提款卡，到台新國際商業銀行、中國信託商業銀行及國泰世華商業銀行所設置的實體ATM，插入提款卡後，選擇部分工時生活補貼，輸入身分證字號及提款卡密碼，就可領取1萬元現金。

至於若是沒有提款卡、也不方便上網，但符合請領資格的部分工時勞工，黃維琛說，可電洽勞動部紓困專線「1955」，以紙本方式申請。

黃維琛也提到，同時在職業工會或漁會者加保勞工保險者，因已有其他紓困方案可協助，因此不納入部分工時勞工生活補貼紓困範圍，而同時在2家以上事業單位加保，若其中1家的月投保薪資在2萬4000元（含）以上者，也因已具備基本生活保障及其他部會相關紓困方案可以協助，因此不符合生活補貼申請資格。

此外，正在留職停薪但依法令規定可以繼續參加就業保險者，也因不是實際在職狀態，因此也不是此計畫補貼對象。

黃維琛也提醒，只要是符合資格的這41萬名勞工，8月31日前都可以透過網路或ATM領取「部分工時受僱勞工生活補貼」，不必急、不用搶，為避免排隊群聚，也可優先利用網路申領，若利用實體ATM領取，請務必遵守相關防疫規範，保持社交距離。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航