泰國抗爭浪潮後：青年「立憲革命​」89週年再上街頭，要求總理辭職與憲法改革

泰國數百名民主派抗爭者今日（24日）在曼谷著名地標民主紀念碑（Democracy Monument）舉行示威，紀念1932年暹羅立憲革命89週年。抗爭者延續去年（2020年）抗爭浪潮的訴求，要求總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha，港譯「巴育」）辭職下台與憲法改革，泰國當局則警告COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）案例仍在激增。

去年6月24日，抗爭者也在疫情中於曼谷民主紀念碑集結，舉行暹羅立憲革命暹羅立憲革命（Siamese Revolution）88週年紀念活動，表達反對軍政府與爭取民主的立場。同年7月18日同樣地點，以一場聚集上千青年的抗爭運動為引燃點，席捲全國的抗爭浪潮開始蔓延，過去是為傳統禁忌，未曾公開討論的改革皇室議題，也正式進入抗爭者8月提出的十點訴求。

《法新社》報導，暹羅立憲革命是泰國從絕對君主專制走向君主立憲的重大改革轉折點。2020年下半年，曼谷幾乎每天都有反政府抗爭，但是運動因為疫情爆發和許多學生領袖被捕入獄，漸漸消聲匿跡。

《泰國公視》報導，本週泰國人民（ Prachachon Khon Thai）等數個團體將舉行紀念活動的消息傳出，首都警察局副局長 Piya Tavichai於21日表示，警察將維持所有抗爭地點的和平秩序，緊急狀態（ emergency decree）仍在實施，他警告抗爭者參加示威否則將面臨法律行動，並強烈建議抗爭者在疫情稍緩後再舉行抗爭。

《法新社》報導，在泰國新一波疫情中，每日新增病例三千多例，當局也禁止公眾集會，至今累計確診病例超過22萬例，死亡病例1744例。儘管警察多次警告，數百名抗爭者仍在民主紀念碑旁聚集，並遊行到國會大樓，反對帕拉育的專制——2014年軍事政變後取得權力的軍事領袖。早到的抗爭者們，拂曉前就已在十字路口旁點起蠟燭，展開紀念儀式。

《路透社》報導，Piya Tavichai表示現場部署了2500名警察，並再次表達「現在聚集真的不適當，可能會造成疫情傳播。」這場遊行違反疫情中禁止聚眾的規定，然而，也是隨著社會公眾近來持續累積的不滿，包括帕拉育政府防疫不力、疲弱的經濟復甦表現以及泰王瑪哈·瓦吉拉隆功 （Maha Vajiralongkorn）名下公司的疫苗政策。

人權運動者賈圖帕特·博恩帕塔拉克薩 (Jatupat Boonpattararaksa）指出，「專制終結的89年來，我們仍一無所獲。」

Slight scuffle earlier as some #Thailand protesters got annoyed with government MP who came out to meet protest leaders. Government MP was trying to speak but was booed off, chased away, forcing him to retreat back to parliament #ม็อบ24มิถุนา #whatshappeninginthailand pic.twitter.com/1I5cuBWAzI — May Wong (@MayWongCNA) June 24, 2021

修憲路遙

《法新社》報導，16歲的學生Som表示她不畏染疫風險。「我們從未享有真正的民主。」Som說，「這個國家如今停滯不前。」

綽號「企鵝」的學生領袖巴利・奇瓦拉克（Parit Chiwarak），身上背著刑期「冒犯君主罪」（lèse-majesté，泰國刑法第112條）等數條控罪，上個月才從獄中被釋放，在遊行現場戴上塑膠金色皇冠，舉著旗幟。另有些抗爭者舉著「廢除112」的標語，這條法律禁止侮辱皇室的行為，可判處15年刑期。

一名抗爭者打扮成自由女神，有些抗爭者焚燒一本假的憲法，本週泰國國會針對修憲進行辯論，議場內正在進行相關投票。賈圖帕特用擴音器喊出，「我們的要求不會退讓.....憲法必須源於人民。」

《彭博社》報導，2020年中抗爭後，作為訴求的憲法改革廣受公眾關注。泰國國會正在為修改憲法鋪路。抗爭者指出現行憲法（編按：根據這份2017年新憲法，參議院250席全由軍方選任或指派）是經軍政府修改，讓帕拉育穩固政權，在2019年選舉後能持續掌權。

泰國憲法法庭3月一份裁決規定，在進行任何重大改革之前，必須舉行公投。因此，泰國國會參議院（上議院）與眾議院（下議院）須先處理有關公投的法案，這也抗爭者者尋求更民主憲章的進程受到延宕。

泰國國會預計在24日針對修改公投規格的提案，進行一讀並展開投票。然而，雖然公民投票和憲法修改相關議程已經獲得批准，但泰國國會可能仍不會很快進行重大改變。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒