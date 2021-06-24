學生先走——香港全日制畢業生每7個有1位離港

香港風高浪急，即使家長未走，亦可以讓學生先走。對剛完成DSE的學生和家長而言，「浸鹹水」為將來做準備，成為現實的考慮。

教育局網頁低調公佈〈中六學生出路統計調查報告書〉，涵蓋最新數字，不乏近年受社會狀況影響的明顯變化。

2020年9月畢業生與2019年的數字比較，往外地升讀全日制專上／大學課程的中六生大幅增加四成至6009人，即2020年繼續升讀全日制課程的畢業生中每7位就有1位離開香港。

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當中增幅人數最多的升學地點是台灣，兩年比較下增加了680人（75.8%），成為了最受港人歡迎的升學地點。

最令人意外的是，往中國升學的人數亦上升了648人（52.7%），似乎部分「愛國」藍絲亦不願子女留港升學，選擇投奔大灣區，構成外地升學背後兩極化的原因。

五眼聯盟的國家亦普遍成為香港學生出走的熱點，英、澳、加的留學生人數均有長足增長，美國之數字則稍為跌。

學生出走對本地大學最直接的影響，是本地大學的學生人數大幅減少（-7.7%），加劇了原本已經漸漸減少的學生人數（-2.8%）。大學去年開始加裝閘機禁止公眾進入，早已沒有公眾旁聽，而本地學生又出走海外下，大學課室勢必愈來愈冷清。

本文獲本土研究社授權轉載，原文見此。

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