出國留學英文卡到撞牆，該如何突破？不要怕講錯，就怕你不敢講

文：Jyun-Jie Yang（目前是紐約市立大學婦女與性別研究所碩士生，關注女性主義、酷兒運動與台灣研究）

兩年前，我剛踏上美國這片土地時，充滿新奇，面對陌生卻又新鮮的一切，時常感到興奮與充滿希望。然而，當逐漸步入漸重的研究所課程時，卻開始充滿自我懷疑與怨懟，尤其面對非母語的英文，再難上加難的學術字詞，總是讓自己喘不過氣，使自己落後其他同學一大截。縱使是從小補習過英文，看過許多英文單字，但就如一般台灣人一樣，面對外國人就是不敢「說」，導致自己摸索且跌撞了許久才終於找到適合自己的讀書方式。

可以讀但不敢「講」？焦慮與恐懼作祟的課堂經驗

就如很多人在留學前一樣，我並沒有完美的口說能力，就算托福有了20分，也不代表你可以在全英文的課堂裡應答如流，特別是我就讀的研究所屬於人文社會科學，非常需要課程討論，尤其是小班制，頂多也只有10個學生出頭。當你在兩小時的課堂內沒有貢獻任何發言，那自我的愧疚與罪惡感更是迎面而來。一來是老師可能會注意到你是個不善言辭或沒有「投入」在課堂裡的學生，另一方面自己則會覺得，我都繳了這麼貴的學費了，連一個字都不敢說豈不是白白來這裡混吃等死嗎？

這種負面循環可能讓你越來越不敢講，一來源於自我的過度要求，好像要每一字每一句都要像教科書般完美講出來，單字文法通通無懈可擊。但是這樣的想法反倒壓抑自己想要講卻又不敢講的慾望，然後卡在一個欲言又止的窘境。二來是在這樣全面的討論課裡，討論的話題是十分動態且不斷變化的，例如一下可能還在討論全球化對美國的影響，一下又跳到種族主義在全球肆虐的情形，對我或大多數的留學生而言，可能我還在思索上一題該如何參與時，全部的人都已經討論到千方百里遠了。當我還在架構我的文法句子時，同學早就發言兩三輪了。這種負面感覺就讓自己一直深陷「不敢講」的深淵裡，永遠無法擺脫。

不要怕講錯，就怕你不敢講

對於心思比較縝密的我或其他台灣學生來說，組織自己的發言總是首要任務，尤其在全英語的學習環境裡。然而，當我發現其他同學總是從容不迫的發言，甚至自然而然地插入其他人的討論中，我突然發現，其實沒人根本會因為你講什麼而批評你，甚至當你仔細聽他們的對話內容，會發現有些是早已學過的東西，或者根本就是在講他們的個人經驗（有時候還跟主題沒什麼關聯）。但無論如何，沒有人會因為這樣而批評或打斷其他人的言論，他們尊重且期待你在課堂裡的看法與意見。

這樣的覺察讓我意識到自己不需要多華麗的詞藻或刻意推砌學術用詞，只需要用最簡單的字彙與句法表達自己的想法，哪怕是不太相關也好，老師與同學也會尊重你的發言並給你回饋。真的想講卻欲言又止的話，我也嘗試過在發言前寫下關鍵字或一整個句子。初期時，可以試著直接講出來（至少有講比沒講好），再來慢慢調整自己的發言。

也有很多人擔心自己有很重的口音，但說實在的，我在學校裡根本沒有人管我的口音是怎樣，可能是因為學校本身在紐約，早已混雜了各式移民與種族，不同腔調的英文總是滿街跑，老師跟學生不會覺得你的口音阻礙了你發言的品質。再者，沒有人會預期你一個新來的國際生能講多流利的英文，如同台灣人也不會期待一個外國人用流利的華文和我們對話。因為當彼此母語不同時，人們通常會給予對方較多的同理與耐心。

我曾跟同組的墨西哥同學討論過這類問題，而我們也得出了「我本來就不是本地人，為何要期待自己會講多好」的結論。更何況，因為腔調的不同而去貶低或看輕一個人的發言內容，本身就是一種種族歧視。起初講得不好是理所當然，而不是一種責任。放寬心，慢慢去嘗試與突破，才是進步的最佳解。

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閱讀與寫作卡到懷疑人生？

同樣以社會科學的領域來看，閱讀與寫作是課堂中極度重要的技能之一，每個禮拜的課前閱讀文本幾乎都是100頁起跳，更何況國際生每個禮拜還要修滿三門課，所以每周的閱讀量就暴增到快500頁，幾乎讓人喘不過氣。

一開始我也是懵懵懂懂的一字一句慢慢讀，搞得整個禮拜都泡在家裡或圖書館讀書，為的就是準備好上課討論的內容，結果有時候課堂內容不討論課前文本，而是討論文本以外的延伸閱讀，這時候更是讓自己有「懷疑人生」的感覺。但課前閱讀還是十分重要，因為它指引了課程討論的走向，以及你是否能掌握該週的核心概念；它訓練的是閱讀技巧，也是訓練能否從中掌握重點。

這攸關於你怎麼讀書？如果一字一句地閱讀當然有成效，但可能只是事倍功半，它或許可以幫助你讀懂更多單字，但很難迅速掌握重點。而我認為，閱讀最重要的就是抓關鍵字與核心概念，這也取決於寫作段落的topic sentence與supporting sentence，亦即哪一個才是作者該段強調的主旨，哪些是舉例說明。

另外，我不會查每個單字，但我會特別查那些一直出現的單字，這就表示這些字是重要的。如果這些學術名詞還重複出現在其他文章裡，這就代表這些詞彙在該領域是重要的，一方面可以讓你迅速理解這些文章的意涵，另一方面我還會特別謄寫在筆記本上，因為它可以成為學術寫作上的參考用詞。

閱讀和寫作是相輔相成的，寫作也可以靠閱讀來增進，例如仿寫以及使用他人用過的片語和詞彙──當然絕對不能照抄。重點是如何在閱讀中發現有哪些好用的工具、句子、片語、字彙，如此可以應用在未來的寫作上。而善讀、善用前人的作品，也是精進自己的英文能力。

從一個全華語的環境進入到全英語的環境學習是不容易的，對我這種自我要求非常高的人，往往都會喘不過氣導致自我懷疑。但是肯認自己的限制也是重要的，更重要的是從中找到適當的學習方法，不要一開始就把母語人士的水準，拿來要求自己的英文能力，那只會讓自己更挫敗。倒不如放寬心胸，想想在有限的能力裡可以挑戰到哪種程度，並且不要害怕失敗（因為真的沒人care），一點一點地前進。

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本文經NEX 媒體實驗室授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航