《成為西蒙波娃》後記：沒有人能在孤獨之中成為自己

文：凱特・寇克派翠（Kate Kirkpatrick）

十七 後記：西蒙．德．波娃成為了什麼人？

面對生者，我們應予以尊重；面對死者，我們應還以真相。 ——伏爾泰（Voltaire）

（中略）

波娃的內在面向從未將自己視為「偶像」。她在與史瓦茲的訪談中說：「我在其他人眼裡是西蒙．德．波娃，但在我自己眼裡不是。」她知道女性渴望找到可供仿效的正面典範，也經常有女性問她，為什麼她的小說裡沒有更多正面的角色，而是充斥著與她所提出的女性主義願景不符的女性角色。有些讀者說她們在書中角色身上看到波娃本人的影子，並納悶著這些角色之所以沒能活出女性主義的理想生活，是不是因為波娃本人在這方面也失敗了？

波娃回答道，她覺得正面的角色「很可怕」，而以正面角色作為主角的書則相當無趣。她說，每本小說「都是一個問題意識」，她的人生也是：

我過往的人生經歷是一個問題意識，我不必提出解答，人們也沒有權利要我提供答案。正是這件事使我偶爾會對公眾人物的身分——亦即人們對我的關注——感到困擾。我覺得這當中有種苛求之意是有點愚蠢的〔⋯⋯〕它彷彿將我完全禁錮在名為女性主義的水泥塊中。

波娃在世時，讀者因為她的生活方式而拒絕接受她的論點——他們說她愛過太多男人，說她愛錯了人，或以錯誤的方式愛人（當時大眾甚至還不知道她的同性戀情）。人們指責她付出太少、付出太多、太女性主義、不夠女性主義。波娃曾承認，自己對待他人的方式並非總是無可指摘。她的言行清楚顯示出，她很懊悔自己與沙特的關係曾令許多偶然的第三者（Les tiers）受苦。

波娃曾聲稱，她與沙特的關係是她人生中的一項成功。史瓦茲也就此事問過波娃，他們兩人是否也成功建立了一段平等的關係？波娃說，他們之間從沒有平不平等的問題，因為沙特身上「沒有任何壓迫者的影子」。有趣的是她在此也表示，如果她愛上的不是沙特，那麼她也不會讓自己受到壓迫。有些人認為波娃這句話是在說，她在職涯上的自主性讓她得以逃脫被宰治的命運。許多女性主義者都懷疑波娃落入了壞信念中，懷疑她是否把沙特「變成了連自身的批判目光都必須止步的聖域」。

如今我們已很清楚，波娃對沙特有諸多批判——但她批判的力道對許多人來說似乎不夠。

八○年代中期，有個美國哲學家跟研究波娃的學者瑪格麗特．西蒙斯說，她很不滿波娃在自傳裡老愛說我們、我們、我們。她為什麼不說她？「她彷彿整個人都消失了。」但她其實沒有消失，她一直都在發出自己的聲音，她用自己的聲音說出「我們」和「我」，因為她認為「就算身為女性主義者，還是可以與男人擁有親密關係」。事實上，人能與許多不同的男人與女人擁有親密關係。

她認為，她的思想是她這個人最重要的部分，而沙特是她在思想上無人可比的親密摯友。許多來自外在面向的書評批判波娃只是沙特的影子、說她毫無想像力；連她的戀人都說她的書很無聊，或是跟哲學有關的內容太多。但在波娃這輩子的多數時間裡，沙特都是那個大力鼓勵著她的人，在這場舉世無雙的對話中持續與她的心智進行交流。

我們永遠無法得知波娃內在面向的完整全貌，經過重述的人生故事不等同於實際的人生經歷。但就外在面向而言，我們必須記得她奮力成為自己時所展現的能動性。在某些情況下，她也選擇寫出那個被忽略的「我」字。在《環境的力量》中，她說她早在認識沙特——這個後來會以《存在與虛無》一書聞名的哲學家——之前，就發展出了一套關於存在與虛無的哲學看法。「二十歲時，我在私人日記中初步探討了存在與虛無的問題——我所有的作品都叩問著這個問題卻從未得到解答。」她也在寫出《女賓》之後表示，事情已有所改變：「我一直都『有話要說』」。

波娃在《塵埃落定》（一九七二）裡明確表示，她喜歡與生命中的重要之人共享人生——這個人通常是沙特，有時則是西爾維。她直言，自己並未清楚區分「我」與「我們」，是因為「我人生中大部分的時間裡都擁有另一個人的陪伴」。晚年的她形容，孤獨是「死亡的形式之一」，而她自己則在「感受到人際來往的溫暖」時重獲新生。

波娃熱愛哲學，她他希望哲學能夠表達「具體有形的現實」，揭開「精心編織的自我之俗套」。許多時候，她選擇文學為工具，因為她筆下的角色在與人的對話往來之中獲得了生命。尼采認為我們「不可能教會別人什麼是愛」，但波娃認為她可以讓人們看見什麼是愛。

她在小說中舉出具體例子，說明兩性之間的關係深受毫無回饋所苦。在《第二性》中，她明確提出了哲學上的主張：愛若要有道德，就必須互相回饋——愛人者和被愛者都必須認可對方是具有意識的自由主體，並致力於幫助對方完成其人生計畫。如果這份愛也包含了性，那麼他們也得在性方面將對方視為主體，而非客體。

出於政治上的目的，盧梭在《人類不平等之起源》（!e Origin of Inequality）中仔細檢視了「文明社會」的歷史，他希望更清楚地勾勒出人與人之間的各種不平等。尼采在《道德系譜學》（On the Genealogy of Morality）中也檢視了過往歷史，以便清晰理解今日的道德。尼采認為，「上帝已死」，之後，人們必須對自己的「價值重新做出評估」。而波娃則認為，我們有必要在哲學上重新評估女性，並且如果我們不重新檢視「文明社會」所謂的愛情究竟為何，女性就無法得到真實的自由。

當柏拉圖這樣的哲學家採用某種文學體裁來寫作時，他的作品仍是哲學作品。當他談及愛情時，他的論述仍是哲學論述——即便當年的社會盛行與未成年的年輕男孩性交，而當年的思想家討論著人曾經擁有四隻手與四隻腳的荒謬故事。當時的人相信，我們與原先同為一體的另一半仳離，因此一生渴望與對方重聚。

對於一代代不再滿足於「透過男人的夢想而活」的女性而言，西蒙．德．波娃的人生是成功的象徵。她是「二十世紀女性主義的代言人」；她是以自身思想為法國法律與許多生命帶來重大改變的哲學家。然而在二○○八年，她的百歲誕辰之際，《新觀察家》決定要紀念這位曾要求政府立法禁止露骨女體照片的倡議者——他們刊登了她的裸照。

由內在性的面向觀之，波娃所看見的自己恆常處於「成為」的過程之中。她不相信自己的人生中有任何一個時間點可以代表「西蒙．德．波娃」的樣貌，因為「在人生中，那個所有人生片刻都能彼此和解的時間點並不存在」。每項行動都伴隨著失敗的可能性，而有些可能性只有在失敗之後才讓人見到其注定失敗之本質。時間會流逝，夢想會改變，而自我總還在遙不可及的彼端。如果有一件事是我們能從西蒙．德．波娃的人生中學到的，那就是：沒有人能在孤獨之中成為自己。

書籍介紹

本文摘錄自《成為西蒙波娃》，衛城出版

作者：凱特・寇克派翠（Kate Kirkpatrick）

譯者：張葳

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她無畏時代限制與社會成見的枷鎖，

從自身生命經驗出發，解放女性

鼓舞每個人「成為」自己想成為的自己

獨一無二的西蒙・德・波娃

看她如何從生命經驗提煉哲學理論，也在哲學理論中活出生命。

她的一生精采動人，有對自由的沉思，對真理的信仰，對自身不完美的真誠反省與無懼批判，也有熾熱的戀情。她也實際推動了世界各地的女性權益，讓女性更能為自己而活。

利用過去未面世素材，重新審視二十世紀最著名的女性知識分子西蒙・德・波娃的一生。是目前最全面且立體的傳記，文筆優美，細緻動人。

已售出九國語言版權，是全世界此刻重新理解西蒙・德・波娃思想與生命交融的必讀著作。

西蒙・德・波娃（Simone de Beauvoir），二十世紀最著名的女性知識分子之一。人們知道她那本暢銷全世界、被奉為女性主義聖經的《第二性》；人們也知道她實際投身法國女權運動，成功推動修法以改善女性處境、反對性別歧視，甚至催生政府成立女性事務相關部門；或者，人們也知道她與尚－保羅・沙特（Jean-Paul Sartre）有一段開放式戀情，他們奔放風流，卻又無比堅定忠誠，這甚至被譽為「二十世紀最偉大的愛情故事」。

然而，世人對波娃也有諸多誤解：《第二性》剛問世時，她成為法國社會嘲諷、抨擊、譴責，甚至羞辱的對象，從此之後，她的言行舉止、著述思想，無不遭受訴諸性別、因人廢言的攻擊。《第二性》的英譯本，也有諸多重要部分遭到刪節、修改，使得很長一段時間裡，人們不能真正理解波娃，直到二○一○年，英語世界才見到《第二性》的原始全貌。當時的人們無視她的主體性，稱她為沙特的附屬品、情婦，或認為她淺薄、缺乏原創性、處處複製抄襲沙特的思想，各種舉止行動都只是刻意驚世駭俗、譁眾取寵。

但事實上，波娃很可能才是促使沙特發展出存在主義思想的人。而她也在社會傳統無比強烈的束縛之下，努力成為一位具有獨特原創思想的哲學家、作家，將她所面臨的困境轉變為養分，透過書寫，活出了自己的主體性與能動性。她真誠面對世間的好與壞，對種種缺陷加以批判，甚至願意反思己身。她極為關懷女性群體，對於受她鼓勵的成千上萬名讀者，更是一一回信給她們，支持她們追求自己的人生。她關懷的核心，是自由，是愛，是希望人們都能夠、也認為人都應該要讓自身的哲學思想在生命的時間之流中開展，努力「成為」那個想成為的自己。

西蒙・德・波娃在世時，就已寫下許多回憶錄，但礙於時空背景、社會觀念且涉及他人，所以仍有許多細節被藏匿、許多真實心情被噤聲。凱特・寇克派翠這本最新傳記《成為西蒙波娃》，則全盤檢視過往波娃的自述，綜合最近幾年才公開的波娃日記與私人信件，補足了過往未曾被看見的細節，也澄清了社會與時代對她的種種誤解和批評，還原了立體而動態的細微面貌。本書不僅能讓我們全面且清晰地看見波娃與她所處的時代境況，看見她如何奮力回應那些阻礙與挑戰，更讓我們藉由審視不同時代的另一個靈魂，來更深刻理解自己的時代與自身所抱有的價值觀。

本書特色

1. 目前台灣市面極為罕見的西蒙・德・波娃傳記。利用最新公開的日記、信件等私人材料，重新檢視波娃過往的傳記、回憶錄、訪談之內容，也讓讀者重新認識過往那個仍舊嚴重性別不平等的年代。記住歷史，才更能理解平權之珍貴，也才更能在觀念上持續進步。

2. 除了性別議題，本書更重新建立起波娃身為哲學家的一面，帶領讀者一窺她如何思索「存在」，並且「活出」哲學。讀者會發現，波娃與沙特的感情，不只是世間一般情愛，更帶有深邃的哲學思辨、理智批判，最後，更會感動於他們智識的交織。

3. 此次封面特別取得授權，採用美國的攝影巨匠歐文・佩恩（Irving Penn）在一九五七年替西蒙・德・波娃所拍攝的肖像照片。歐文・佩恩長期與《VOGUE》雜誌、三宅一生（Issey Miyake）等時尚產業品牌合作，亦有一系列名人肖像攝影。他所拍攝的西蒙・德・波娃有著無比堅定的眼神，展現出剛毅與柔美並存的女性生命形象，足以作為她一生的註腳，值得收藏。

4. 書內附有西蒙・德・波娃生命歷程中之照片，大部分由波娃的養女兼摯友，西爾維・勒・龐・德・波娃（Sylvie Le Bon de Beauvoir）所授權，珍貴罕見，更能穿越時空，一窺她生命中的種種樣貌。

Photo Credit: 衛城出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰