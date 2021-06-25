香港蘋果日報被迫停刊，電影《讀報人》提醒我們新聞自由的重要價值

文：鹿刻Luke

香港政府以涉嫌違反《國安法》為由，凍結香港《蘋果日報》的資產，迫使《蘋果日報》在2021年6月24日這天停止營運，最後一期的報紙上斗大的標題寫著「再會」兩字，這不僅僅是一份報紙的結束，更被許多人視為是香港新聞自由的終結。

在資訊爆炸的時代，人人都成為了自媒體，過往大型的媒體逐漸式微，成癮的當代人，新聞資訊已經唾手可得，大量龐雜的訊息四處流竄，似乎已經感受不到「媒體」的功能，甚至不少人批評媒體是社會亂源、政黨側翼。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

「自由就像是空氣，唯有失去的時候，你才會明白它的存在有多重要。」新聞自由也是如此，即便活在多元價值紛陳已是我們的日常，仍需警惕於媒體壟斷的可能。美國電影《讀報人》帶領觀眾回到資訊匱乏1870年代，提醒我們如何在在龐雜的政宣文稿、廣告文案中，找出新聞報導的重要價值。

《讀報人》改編自同名小說，講述南北戰爭結束之後，一個美國西部的故事。退役老兵傑佛遜獨自騎著一批馬，穿梭在美國南方州的各個城鎮，他就像是街頭藝人一樣，每到一個城鎮，就會拿出隨身攜帶的報章，讀給不識字的人們，再跟每個人收取硬幣，以讀報為業。

在那個年代，連交通都不發達，資訊傳遞更不容易，傑佛遜的讀報，成為當地人唯一可以接觸外界資訊的機會，這些新聞發生在數百里遠的地方，卻在此發揮了影響力。

電影中，傑佛遜在路途上被盜賊劫掠，被綁架到他們的大本營「伊拉斯」，當地主要產業是宰殺水牛，許多人被迫勞動，屈服於老大的手下，苦不堪言，老大得知傑佛遜是讀報人，要他讀報給大家聽，但是不能讀傑佛遜帶來的新聞，只能讀一份老大自己編撰捏造的文稿，上頭寫滿了歌功頌德的內容，吹捧著老大有多勇猛、多聰明。

傑佛遜拿了這些文稿，走到台上，雖然生命受到脅迫，但他並沒有照稿宣讀，而是一如他在其他城鎮做的事情，他講述了一則新聞，關於一個遙遠的煤礦小村，礦工們如何在一場礦災之後，對抗雇主、爭取自己工作福利的新聞。新聞還沒讀完，他就被老大趕下台，現場陷入一片混亂，槍聲四起，許多人想知道最後那些礦工有沒有成功推翻惡老闆，他們沒有意識到，當地的新聞也正在誕生。

資訊傳遞的功能多元，小至買東西時貨比三家不吃虧、找餐廳時要看他人評論，大至需要充足的資訊來判斷如何挑選公司、學校，股票的漲跌，甚至是國家的領導者。資訊的充足與否，可以影響財富的多寡、一個人的人生、甚至是一個國家的命運。

電影聚焦於資訊對於社會的影響力，其功能與責任，如果人們不知道外面世界的消息，就只能永遠以現在的方式生活；如果人們不懂其他人如何爭取自身的權利，就只能繼續無知的讓自己的權利遭受剝奪；如果人們沒見過人民與當權者對抗的方式，就永遠無法知道自己的當權者有多麼獨裁與邪惡。

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伊拉斯可以是世界上任何資訊不發達的地區

在中國，網路長城封鎖了資訊，只能在國內的網路上查詢被篩選過的新聞訊息，政府嚴密的管控敏感詞，把所有的批評刪除，只留下那些美好的、和諧的新聞，避免民眾群起爭取民主、避免民眾反對政府，以維護政權的穩定。即便在網路資訊如此發達的年代，中國仍需要一個讀報人。

「資訊」看似不真實存在，卻對現實產生莫大的影響，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）在武漢爆發初期，訊息也遭到官方封鎖，最終導致全球流行，至今各國都仍質疑病毒起源的真偽；在中國雖然有發達的網路社會，與多家資金充沛的媒體公司，但新疆人權壓迫事件卻仍需要由外國媒體來揭發，且揭發過後愈來愈多外國媒體駐中國記者遭到驅逐，中國政府對於新聞自由與多元資訊的恐懼不言而喻。

在香港，即便社群媒體仍然可以與全球連通，傘運、反送中、爭普選的第一線訊息也都有傳遞到國際社會，然而，新聞自由仍一步一步地遭到限縮，從2015年的銅鑼灣書店事件，到2021年蘋果日報停刊，顯示香港政府已愈來愈容不下異議份子的聲音．即便人民看似可以發聲，卻不會真的被聽見。

就像是讀報人在伊拉斯登高一呼，卻被槍聲驅趕離開，我們不知道最終伊拉斯的人民是否有推翻暴政，迎來自由的明天，因為讀報人只是讀報，若沒有人撰寫與採訪，讀報人也沒有新聞可以向全世界宣告。新聞自由不是一個人的自由，不是一個英雄可以帶來的自由，新聞自由是要一群人、一整個產業、一整個文化才能支撐的自由。

電影透過講述一個150年前的故事，來提醒多元資訊的重要價值，即使到2021年的今天，法國社會在查理週刊事件後，持續討論新聞自由與宗教文化的平衡；美國社會，也持續在思考如何能在不危害新聞自由的前提下，防止種族歧視的言論持續蔓延；而在台灣，也必須在防堵中國資訊滲透的同時，摸索著新聞自由價值的底線。

沒有人知道那條底線在哪裡，資訊必然無法擺脫政治與意識型態的挾持，《讀報人》面對的觀眾是讀者，也身兼自媒體，我們同時是聽眾也是讀報人。電影提醒了資訊傳遞的重要性，也反思傳遞資訊的方式。

Photo Credit: Netflix

《讀報人》也彰顯出新聞作為「故事」的意義，傑佛遜是讀報人，而不是讀稿機，他不會把整張報紙一字不漏地唸完，他會了解當地城鎮的風俗，以及當地民眾生活的景況，再進而挑選一些他認為，當地人會感興趣、且有必要知道的新聞，以說故事的方式，讀給大家聽，不只要讓大家聽得津津有味，更要有所收穫。

媒體工作者，不只要關注民眾所關心的話題、旁觀社會的時事，必要時也應該要積極介入，用更吸引人的方式，傳遞具有觀點的資訊，帶動風向不該為財團、政客服務，而是為讀者服務，讀者才是新聞媒體存在的理由。

Photo Credit: AP/ 達志影像

香港《蘋果日報》的消失，只是新聞自由與言論自由的暫停，而不是終結。一個多元的社會不該只有一種聲音，也不能只寄望一家媒體。正如蘋果新聞在6月22日撥出最後一檔晚間新聞時，主播謝馨怡在節目最後說道：

希望即使少了我們這個平台，香港的新聞工作者都可以繼續謹守崗位，捍衛真相。

最後，請讓我再引述一段她的話，感謝香港人，「於蘋果成就一個不可能的任務—— 一個回應時代的任務」。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航