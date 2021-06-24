致蘋果行家：不要輕易說最後

文：翁維愷（眾新聞中國組記者）

昨夜《蘋果》的大樹倒下了，熟悉的畫面時隔半年再次上演，只是這次來得更轟烈，那種突如其來的失去更令人難以接受。

我與蘋果一直無緣，記憶中只有三次交集：第一次，是我以《大學線》記者身分，去蘋果大樓訪問當時的總編輯張劍虹，講的是抽廣告令媒體生存困難。

第二次，是我在離開舊東家，但尚未加入《眾》之前，曾到「堆填區」見過工。那次我們差點就成為了同事。

最後一次，就是在幾個月前，中國組宣布加入《眾》後，曾有蘋果行家訪問過我和同事，題目是中國組記者的未來該如何走下去。我還在「堆填區」大樓天台，被照妖鏡狠狠地照過。

三次交集，講的都是這一行的生存，現在回看卻恍如隔世：張劍虹現在身陷囹圄，蘋果要出最後一份紙，而記者未來的路，在此刻看來也是非常貼題。

昨夜是蘋果大樓的印刷廠最後一次運作，點點燈光背後，你們這一刻的心情，我或多或少能明白，因為我們都走過這條路。

短短半年內，NOW、畸寶（i-CABLE）、港台、蘋果連環出事，局勢急轉直下之快，令人難以承受。不過，這絕對不是終點，也請不要說這是最後一份《蘋果日報》。

種子長成大樹五部曲

大家都說，他們以為埋下的是蘋果，殊不知泥土下的是種子。在這裡，我想分享少少自己離開畸寶的經歷，或許能為未來提供一點想像。

首先，每個人都必須要問自己，是否還要繼續做記者？這是很私密的問題，要找到答案也不容易，相信不用我多說，大家都已經想過。

第二是關鍵一步，也是如何守住這道力量，讓其不至於散掉的重點。如果你的答案是會繼續做記者，那就要盡快找到同路人埋班。

中國組之所以能易地重生，全因為我們早已討論過後路，有共識知道大家希望走下去。同一時間，《眾》也向我們伸出友誼之手，我們有地方容身，才得以延續下去。

大浪撲過來，800多人原地失業，人性使然，一定會為自己謀算後路。我也去了蘋果見工，差點加入了大家。這時候，如果沒有即時行動，就很容易各走各路，由熟悉的隊友變成陌生人。

不過人一多就麻煩，當初畸寶也難以全部人齊上齊落，所以我建議每組人自行討論，化整為零，拆散為一個個小媒體繼續運作。

第三步，就是找到資金，這方面恕我小薯無能為力，要靠香港人了。蘋果突然中止，我見不少人問，還可以訂閱哪些媒體？私心而論，當然推薦眾新聞，但這筆錢若能培育更多蘋果，何樂而不為。

如果有機構有心有力，能夠一次過包攬成組人，也希望行家團結一致。當然，若蘋果員工未能另起爐灶，我還是推薦眾新聞、立場、獨媒、HKFP、誌、傳真社等一系列網媒。

第四步，找到定位。如上文所說，化整為零會較易翻身，所以每個小媒體都要找到自己定位。從大機構到小規模運作，工作模式和定位都不再一樣。

很簡單，以往一場大衝突可以派十幾人去採訪，政總前幾人小示威都要派人做，突發車禍都要即時有片有相，但小機構可能只有十幾人，如何調配人手是非常困難的。過往蘋果最強的即時新聞，也可能要往專題或深度調查方向走。

中國組至今仍在這一點上掙扎，始終大電視台和YouTube節目之間有差距，定位角色、新聞選材也不一樣，我們也還在水土不服中。不過蘋果投身網絡世界多年，也有這麼多經驗豐富的前輩，相信要找出定位不難。

最後，其實也是最為重要的一點，我也不知道為何放在最後才說，就是一切要保密進行，絕對不能公開討論，原因大家明白。

我們當初的經驗，就是在未成事之際，先經營不同的Facebook Page和群組，團結我們的支持者，方便我們公布消息。

不過要利申先：坊間幾個關於畸寶的Facebook Page或群組，其實成立之際都無咁多計算，只是簡單地想為消失的快樂新聞部留下一點紀錄。

然後，又要再利申，我說的建議純屬分享經驗，以作參考，做與不做為各自選擇。當初我們的情況也與今日完全不同，任何行為都有機會冒法律風險，所以大家再三考慮。

最後再再利申，本人完全沒有煽動顛覆，也沒有組織任何事情。單純給予新聞同業延續生計的一點實踐之談，畢竟資金被人凍結，都可以說是勞工糾紛，實在令人看不過去。

做一個說真話的人

「記者的路，該怎樣走下去？」這是那一集不能出街的《鏗鏘集》中，編導不停追問我的問題。

不知是否好彩，畸寶作為第一個出事的媒體，起碼展示了部分路向給大家參考。有人轉行，有人留低，有人投身教育界，也有人以個人名義寫文，以其多年的專業知識分析時局。

我們選擇了繼續做記者，但這是否「正確」的事，又可以做多久？我至今都無答案。

今時今日做記者，要面對的風險不是一句「加油」就能頂著。昨夜下筆的時候，我掙扎了良久，在這樣低氣壓的環境下，還叫人不要放棄，是否太廉價？

入行不久只有幾年，但當時已有前輩跟我說，大樹好遮蔭的年代早已過去，現在剩下來的是個人修行。

我們固然失去了蘋果這棵大樹，但要記得新聞是人的事，記者也不只是一份工，而是跟你一世的身份。機構只是一個平台，只要人還在，新聞就不至於到了末日。

我永遠記得大學時，曾經請教過我十分尊重的老師馮生，記者這一行要點做落去？時日久遠，具體句子已經忘記，但他的大概意思是：

「記者只是一個名稱而已，不變的是，這個世界是需要一班講真話的人。這個可以不是記者，可以是醫生、律師，可以是YouTuber，但它需要講真話的人。」

所以只要有這個需要，這一行就不會死。

無論大家最後留下，還是轉行離開，都是個人選擇，只要繼續堅持說真話就可以了。離開的人無須自責，留下的人也要做好自己。

共勉之。

（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook）

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責任編輯：Alvin

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