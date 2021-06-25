民主價值結合在地文化，台灣如何透過「公眾外交」成為世界的貢獻者？

文：林育全

公眾外交（Public Diplomacy）一詞，係指政府藉由實際參與一外國公眾社會的互動、影響該國公眾輿論氣候，進而使外國政府做出有利於己的決策。

而近來在不同領域，也出現包括文化外交、體育外交、醫療外交、科技外交和數位外交等公眾外交架構下的新概念，透過公眾外交的實踐，國家得在國際社會中建立吸引力的「軟實力」（Soft Power）和「國家品牌」，提升能見度並促成國家利益的獲得。

對於台灣來說，由於特殊的外交地位，我國外交空間相較他國更顯狹窄，陳樂宗（Gerald Chan，1997）曾貼切描述「台灣是一個財政富有但外交貧瘠的國家」（註1），在此情勢下，公眾外交對於台灣外交拓展的重要性不言可喻。

儘管在現實的國際政治場域裡，公眾外交的發展難以讓他國改變既有外交承認的政策、或讓我國成為聯合國體系的會員國，惟成功的公眾外交政策得以塑造有利於台灣與外國互動的環境，避免中共於國際上不斷擴張話語權所帶來的邊緣化威脅，透過頻繁的對外溝通與合作，能夠保障台灣安全和經濟等利益。（註2）

台灣在公眾外交的環境結構擁有不少挑戰，在外交關係上，台灣位處美國和中國的三角關係之中，外交空間的拓展不免受到兩國政策的影響；台灣擁有的邦交國於2021年亦僅剩15國，在國際舞台上能理直氣壯為我國發聲的盟國則相當有限；再者，台灣內部持續存在國家認同的歧見，使國際媒體對於台灣往往聚焦於兩岸關係、台灣兩極政黨政治或國家認同之相關議題（註3），若台灣要發展更寬廣的公眾外交關係相對困難。

回顧過往台灣的公眾外交發展策略，我國主要側重「價值」與「文化」二面向，2000年至2008年陳水扁執政期間以及2016年蔡英文執政至今，台灣國際溝通的策略著重「台灣民主的歷史成就」以及「亞洲自由民主燈塔」的價值。

提出「軟實力」概念的學者奈伊（Joseph Nye）即曾指出，民主價值對於公眾外交的推廣相當重要，著名政治學者里格爾（Shelley Rigger，2011）亦曾寫道，台灣已經成為蘊含美國多數欲向世界推廣重要價值的代表性社會（註4）；因此，我國將自由民主價值作為公眾外交策略主軸，得以彰顯與主要西方強權「價值的一致性」。

然而，在2008年至2016年馬英九執政期間，台灣的公眾外交轉以強調「傳統中華文化的繼承地」，例如我國書法藝術之文化價值，羅恩斯利（G.D. Rawnsley，2014）提到此一政策的轉向對於台灣來說是合理的，因為相較於台灣民主化的議題，宣揚中華文化的傳統能避免敏感的兩岸政治，讓台灣在2010年與中國達成「外交休兵」，避免兩岸互相在外交場域消耗大量資源、相互競爭。

同時，亦得近一步提升兩岸經濟的合作關係，例如2010年簽署之「海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」，惟羅恩斯利認為，文化作為公眾外交的媒介較難以衡量其政策效果，國外受眾也可能視不同的文化為其本土文化之威脅，故此一政策難以轉換為實質的軟實力成果。

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斯皮克曼（Nicholas Spykman，1942）寫道：「在國際政治裡，權力的追求並非為了實現道德價值，道德價值是為了被用來獲得權力。」點出國際政治之現實，國際社會中行為者會使自己的安全或經濟利益，符合國際普遍的道德規範，或嘗試使自己的價值成為國際規範，以此獲得相對應的報酬或國際上的地位。

換句話說，道德得以納入國家政策之戰略，在一些情況下，作為更有效取得國家利益之方法。（註5）此一角度，合理解釋長期台灣為何以「醫療為世界人權」，爭取台灣不應被排除參與WHA會議之策略，或者將台灣視為民主對抗威權的重要地方。

然而，從另一角度而言，國家是追求國家利益的理性行為者，台灣除了以醫療受害者和醫療人權角度爭取參與WHA外，亦應強調我國願意向國際社會貢獻之專業醫療技術與資源，相較於世界上相當多的「求援者」，告訴世界我國得作為「援助者」之角色，對於理性判斷的國家來說，或許是更有效之公眾外交策略。

故我國去（2020）年即在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐期間，以#Taiwancanhelp、#Taiwanishelping作為醫療公眾外交之提倡策略。另外，以亞洲民主燈塔推廣台灣重要性的同時，此種公眾外交若結合經濟、科技、醫療等領域之優勢，才能在現實的國際社會裡極大化公眾外交之效果。

「文化外交」一直是公眾外交領域內的重要部分，但同時亦是較具挑戰之傳播內容，尤其外國公民通常難以接受另一個其完全不熟悉之文化內容，甚至會對不同文化產生排斥（註6），這亦是我國將「中華文化傳統」作為公眾外交主軸之難處。

然而，筆者認為文化並非不得作為公眾外交之策略，而是必須納入「普世價值」或「共同文化」作為溝通橋樑，例如獲得奧斯卡最佳影片、導演、原著劇本與國際影片四項大獎的韓國電影《寄生上流》，即以世界隨處可見的「貧富差距」問題，作為與世界受眾的溝通媒介，同時在劇中亦隱藏韓國街景、自助餐、愛國歌曲等韓國文化元素，乃韓國文化外交之典範。

反思台灣文化，不管是中華文化、原住民文化、客家文化皆為台灣文化之特色， 2020年獲得最佳年度專輯獎的《kinakaian 母親的舌頭》即係台灣跨文化溝通的成功範例，其專輯音樂不僅傳遞原住民文化，更結合現代音樂元素，讓不了解原住民文化的大眾閱聽人，都能進入相同的音樂世界進行溝通。

近年台灣多齣戲劇嘗試與HBO、Netflix等國際影音平台進行影視合製，讓我國影視產業獲得更多世界曝光的機會，然而，我國應把握此種機會，讓戲劇的產出不只是傳遞本土文化，若能結合普世價值或大眾都能輕易接受的題材，相信此種文化外交能取得更大的公眾外交效果。

總結來說，台灣面對著諸多外交環境的限制，使得我國在推廣公眾外交任務上相對困難。然而，台灣擁有豐富且多元的文化，又與西方共享自由民主價值，若能制定更縝密的公眾外交戰略與思維，以「共通文化」作為跨文化溝通的橋樑，並結合道德價值以及我國的優勢資源和技術，塑造台灣為國際社會的「貢獻者」角色，相信台灣勢必能在競爭的外交環境中突破重圍。

註釋

註1：Rawnsley, G. D. (2014). Taiwan’s Soft Power and Public Diplomacy. Journal of Current Chinese Affairs, 43(3), 162.

註2：Rawnsley, G. D. (2020). Introduction: Taiwan, Public Diplomacy, and the World Health Assembly, International Journal of Taiwan Studies, 3(1), 7.

註3：Rawnsley, G. D. (2014). Taiwan’s Soft Power and Public Diplomacy. Journal of Current Chinese Affairs, 43(3), 164-165.

註4：Ibid, 163-170.

註5：Alexander, C. (2020). The Recognition Imperative behind Taiwan’s Public Diplomacy: a Critical Study of Taiwan’s Efforts to Join the World Health Assembly, International Journal of Taiwan Studies, 3(1), 45-47.

註6：Rawnsley, G. D. (2014). Taiwan’s Soft Power and Public Diplomacy. Journal of Current Chinese Affairs, 43(3), 171.

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航