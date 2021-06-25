【關鍵眼中盯】你當下跟著罵的在野黨政見，可能執政黨下個月就會幫你實現

我常好奇為什麼沒人去做一個表，看看每次選舉落選人的政見，有多少被當選者實現。特別是殺得見骨的那些——看柯文哲完成多少連勝文當時被罵翻的計畫、蔡英文繼承哪些全民公敵馬英九的願景，當時一半選民恨透的人說要做的事，由他們熱愛的人來實現。

就算沒有選舉，類似例子也常能在執政黨和在野黨交火之間展現。

就拿最近的防疫政策來說，曾幾何時「入境普篩」四個字在台灣像是〈解放軍進行曲〉一樣令人憎恨，但因為擔心印度變種病毒（Delta）逼近國門，指揮中心在上週宣布要規劃「入境全篩」，一時間變成有益的政策，雖然今日國際疫情和當時相比，並沒有太大的差別。

「快篩」這個詞早先也背負著同樣罪名。確實，在整體民眾無感染者較多的情況下，過度篩檢會產生偽陽性比例偏高的問題，但也因為攻擊砲火猛烈，相關方案被持續無視，即使許多人分享國外可以方便居家快篩的制度，政府和廠商在相關進口或使用申請也持續被動。直到6月初幾位立委和陳時中大吵一架，兩個禮拜過去，大家討論的主題突然已變成便利商店該不該賣快篩試劑了。

除此之外，像是台中市開放鄰長打疫苗後第一時間遭到中央發公文要求收回命令，之後卻連綠營縣市都響應這個政策，更拓展到全國；BNT疫苗購買爭議初期，包括總統蔡英文在內都曾說「只有跟原廠買才有保證」，但在疫苗持續吃緊之際，陳時中最後也定調為「有原廠證明就可以進口」。

你當下跟著罵的在野黨建議，可能下個月執政黨就幫你實現

從近來的防疫政策，到太魯閣善款該發多少給受難者，到2020年疫情初期那些認為「公眾人物在公眾場合不用戴口罩以免引發恐慌」的正反論戰，人們大力爭奪當下，反對黨意見常被批評恥笑，甚至做成迷因流傳，但當人們吵到下一個戰場時，那些建議可能默默的由執政黨實現。

Photo Credit: 中央社

確實，台灣許多反對陣營思慮不夠周密，提出來的方案都不盡完美，但只要你不認為執政黨的思維必然無懈可擊，就不該不認真檢視那些反對聲音是不是點出了什麼問題，反映出了怎麼樣的民意。

想想看當時國民黨在立法院砸豬腸的荒腔走板反萊豬，被多少人當成笑話，但後來根據民進黨的內部民調，卻發現自己不是站在「民意」的那一方，退一步講，也因為國民黨那幾個月全力「胡鬧」讓貿易商不敢冒進，網友面對萊豬進口爭議時才能罵對方「你是買到萊豬了嗎？」，這其實就是執政黨發揮的制衡功能。

再拉遠一些看，藻礁三接案的爭議不是這一兩年的事，早在國民黨執政時就想要全面開發，也是有賴當時在野黨和環團聯合擋下，護住了大片藻礁，才會讓這個古早的燙手山芋落入今天的民進黨手裡（雖然還是會有人說，環團只監督民進黨）。

在野黨真的很重要，再不同意他們也值得尊重

若把政策的方向想像成鐘擺，反對黨、環團或各種公民團體，其實都可以看成站在執政黨另一端的拉鋸力量，在遇到極端或有爭議的政策時，就需要這些立場在另一側的團體和執政黨拔河，才能確保最終的政策方向，總能大致落在大部分人都滿意的中間。

就算不支持他們的立場，也應該尊重並保護他們的存在，因為如果在鐘擺一側放上強力磁鐵，這個鐘一定不會準確。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

可惜的是，從食品添加物到環境保護到防疫，因為大部分人都不是專家，很難只看論述內容就快速判斷真偽，想省事的人，就只好用說話的人的顏色來「快篩」——顏色不對就全面否定，一律當成扯後腿、害台灣，並把所有持相同立場的人抹上同個顏色，卻忽略其中可能包含對台灣有益且缺乏的東西。

看看多少在野黨提出的政見在當下被罵翻後實現，我們聽到任何說法時，在二分法前至少可以多思考一下，讀一些客觀的資料（可能不會在Google搜尋結果的第一頁，但多半存在），再決定要不要支持那個說法。如果懶得這樣做，那就忽略他，別幫只告訴你他們想要的答案的人吵架。

台灣反對黨表現整體已經夠差勁了，如果我們想讓政府施政可以更全面，至少幫幫他們尋找千慮裡的那一得，最大化在野黨的用處，讓政策的運作越來越接近鐘擺的中間。

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核稿編輯：翁世航