2021/06/25,
生活

不再有機會一咬家鄉的蘋果

不再有機會一咬家鄉的蘋果
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

家鄉的蘋果，不會是每顆都鮮甜，有時也會吃掉殘留農藥，又或是被蟲蛀掉，但身旁的母親，都會教自己學懂分辨善惡，不會因她吃過生病後就永遠禁止她再吃。

2011年，那時還是大學生的我，首次到德國大學交流。在那裡認識了一位同是交流生的波蘭同學，住在我宿舍的樓上。她跟我說，不明白她父母為何整天寄日用品給她，以為德國是甚麼都買不到的荒蕪之地。她說，最費解的是她媽媽竟然寄蘋果給她。

我跟她說：「沒錯，在德國很易買到蘋果，所有超市都有。但你媽或許覺得，來自家鄉的蘋果、又或是家附近那棵樹的，才是最甘甜的，因為這是伴隨你成長的味道。」她母親寄來的蘋果，其實背後代表著一份念掛之情。或許在這女生年幼時，她們時常去後園摘蘋果；又或是那年那月在市場揀選蘋果時，她媽教她做人的道理：必須擇善固執，去蕪存菁，選擇好的東西。

以後我每次在德國見到蘋果，都會想起這個故事。女生母親絕不會不知道在先進的德國一切應有盡有，但家鄉的味道，還有兩人的感情，卻是無法取代的。家鄉的蘋果，不會是每顆都鮮甜，有時也會吃掉殘留農藥，又或是被蟲蛀掉，但身旁的母親，都會教自己學懂分辨善惡，不會因她吃過生病後就永遠禁止她再吃。

在外地生活多年的我，以往有時也會埋怨家人寄太多東西來，覺得他們的知識淺薄，以為外地甚麼都沒有。但他們寄來的每一物，其實都代表他們的感情，還有希望你不要忘記家鄉，因為一切非必然。就連想再咬一口熟悉的蘋果，都不會再有機會，因為樹已經不在了。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook

相關文章︰

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。