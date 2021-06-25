不再有機會一咬家鄉的蘋果

2011年，那時還是大學生的我，首次到德國大學交流。在那裡認識了一位同是交流生的波蘭同學，住在我宿舍的樓上。她跟我說，不明白她父母為何整天寄日用品給她，以為德國是甚麼都買不到的荒蕪之地。她說，最費解的是她媽媽竟然寄蘋果給她。

我跟她說：「沒錯，在德國很易買到蘋果，所有超市都有。但你媽或許覺得，來自家鄉的蘋果、又或是家附近那棵樹的，才是最甘甜的，因為這是伴隨你成長的味道。」她母親寄來的蘋果，其實背後代表著一份念掛之情。或許在這女生年幼時，她們時常去後園摘蘋果；又或是那年那月在市場揀選蘋果時，她媽教她做人的道理：必須擇善固執，去蕪存菁，選擇好的東西。

以後我每次在德國見到蘋果，都會想起這個故事。女生母親絕不會不知道在先進的德國一切應有盡有，但家鄉的味道，還有兩人的感情，卻是無法取代的。家鄉的蘋果，不會是每顆都鮮甜，有時也會吃掉殘留農藥，又或是被蟲蛀掉，但身旁的母親，都會教自己學懂分辨善惡，不會因她吃過生病後就永遠禁止她再吃。

在外地生活多年的我，以往有時也會埋怨家人寄太多東西來，覺得他們的知識淺薄，以為外地甚麼都沒有。但他們寄來的每一物，其實都代表他們的感情，還有希望你不要忘記家鄉，因為一切非必然。就連想再咬一口熟悉的蘋果，都不會再有機會，因為樹已經不在了。

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