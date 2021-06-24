知名防毒軟體公司McAfee創辦人邁克菲在獄中上吊身亡，結束荒誕而傳奇的惡棍人生
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防毒軟體公司「McAfee」的創辦人邁克菲在23日於西班牙巴塞隆納的監獄中上吊自殺。走過悲慘的童年、創辦全球最成功的防毒軟體公司之一，還曾進入南美洲叢林組武裝部隊當惡棍，這篇文章帶你了解邁克菲荒誕而傳奇的一生。
全球著名防毒軟體「McAfee」的創辦人約翰．邁克菲（John McAfee），於23日被發現在西班牙巴塞隆納的監獄牢房中上吊自殺。
邁克菲是英裔美國人，2020年10月在巴塞隆納因逃稅被捕，《CNBC》的報導指出，該指控在美國田納西州聯邦法院審理，最高可能判處30年有期徒刑。然而，邁克菲堅稱他在美國因批評國稅局而遭受政治迫害，數月來不斷試圖避免引渡到美國。
「我在這裡很滿足，我有朋友、這裡的食物很好，一切也都很好。要知道，如果我像Jeffrey Epstein那樣上吊自殺，那完全不是我的錯。」邁克菲2020年10月被捕後，在推特上留下了這則訊息。
在他自殺的數小時前，西班牙加泰隆尼亞的司法部剛對邁克菲做出引渡裁決。
父親酗酒、家暴，少年邁克菲受藥癮所困
邁克菲充滿爭議性的一生，必須從他悲慘的童年開始說起。根據《Wired》的報導，邁克菲1945年出生於英國，在兒時隨家人移民美國維吉尼亞。邁克菲回憶，他的父親除了酗酒，還是「一個非常不快樂的人」，他的父親總是嚴厲地毆打他和母親，最後在邁克菲15歲時開槍自縊。
邁克菲1967年自維吉尼亞州羅阿諾克學院數學系畢業，並在2年後用偽造的履歷在鐵路公司找到一份工作。但他隨後便接觸迷幻藥，人生開始走向歧路。
某天，他在用藥後去工作，最後獨自躲在一個大垃圾桶後方，聽著外頭的聲響。某部分的邁克菲留在那個當下，讓他的世界彷彿一場巨大的幻覺。受藥癮所困的日子裡，邁克菲認為，某天他會突然清醒，發現自己只是坐在沙發上、聽著搖滾樂團Pink Floyd的經典專輯《Dark Side of the Moon》。
參加戒酒會「人生才開始」，邁克菲創辦防毒軟體公司
精神幾乎崩潰的邁克菲，在連續用藥、酗酒後決定尋求協助並參加戒酒會，「那時，我的人生才真正開始」，邁克菲曾表示，他是從那時開始保持清醒的。
1986年，第一個電腦病毒「大腦」（Brain）出現，邁克菲驚人的商業與資工天賦開始隨之運作。他開發出防毒軟體「VirusScan」，並創辦了防毒軟體公司「McAfee Associates」。市場分析師史蒂夫．摩根（Steve Morgan）指出，「他是一位真正的開創者，不只是一名安全專家，更是第一批透過網路散布軟體的公司之一」。
《abc NEWS》指出，邁克菲在90年代中期出售了McAfee公司的股份，據聞賺了1億美元。「其實更多」，邁克菲在受訪時表示，「但我浪費了這些錢，就像所有的有錢人一樣。」當時，邁克菲買了一堆飛機和古董車，並蓋了9棟房子，裡面滿是昂貴的藝術品、家具和奇怪的東西，像是恐龍的骨頭。他還迷上瑜伽，並在科羅拉多州蓋了一個可容納200個人的瑜伽中心。
金融海嘯後前往貝里斯，組武裝部隊當叢林惡棍
金融海嘯讓邁克菲受到嚴重的打擊，他在2009年清算了自己的財產後收拾行囊，搬到中美洲東岸的小國貝里斯，並創辦了一家製藥公司，試圖用叢林裡的植物開發新的抗生素。然而，在製藥公司倒閉後，根據《The Verge》的報導，邁克菲在叢林裡養了一群10幾歲的女朋友，還和當地武裝份子交往，甚至培養一支武裝部隊來保護自己、並騷擾其他村莊。
2012年，邁克菲在貝里斯的鄰居Gregory Faull被槍殺而死，邁克菲因此被通緝，儘管他聲稱自己是被陷害的，還是接連逃跑、非法入境瓜地馬拉後，輾轉回到美國。
導演Nanette Burstein在拍攝紀錄片《邁克菲的危險人生》（Gringo: The Dangerous Life of John McAfee）時，深入貝里斯與曾和邁克菲接觸過的人交流，發現當地記者、他的按摩師、女朋友和保鑣眼中的邁克菲不僅行為怪異，還是一名虐待狂和徹徹底底的惡棍。
回美國後不繳稅，在西班牙被捕
在邁克菲回到美國後，他受到的所有指控都只是一場中南美洲叢林裡的惡夢。《The Verge》指出，他2度參選美國總統，更再一次成為令人尊敬的網路安全教父，根據《衛報》報導，邁克菲在2015年的一次訪談中表示：「為什麼人們會相信，如果沒犯下什麼錯，就不需要在意是否有人拿到我們的資訊呢？」
2019年，佛羅里達州法院宣判邁克菲必須為Gregory Faull的過失致死賠償2500萬美元，他不僅拒絕支付，還在推特發文表示：「過去11年中的37起訴訟案中，我不會對任何一案做出回應」，並聲稱沒有財產。
根據《CNBC》報導，邁克菲在美國期間透過加密貨幣、商業諮詢、演講和紀錄片權利金，賺取了數百萬美元的收入，但從2014年到2018年都沒有提交納稅申報。最後，邁克菲在2020年10月於巴塞隆納機場因逃稅被捕，並於23日被發現在獄中上吊自殺，結束了他荒誕而傳奇的一生。
世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。
那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。
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新聞來源：
- John McAfee Fled to Belize, But He Couldn't Escape Himself（Wired）
- John McAfee: the tech pioneer turned fugitive（The Guardian）
- John McAfee dead of apparent suicide in Spanish jail after court approves his extradition to U.S. on tax charges（CNBC）
- The rise, and fall, and rise of John McAfee, from tech pioneer to 'person of interest' in a murder case overseas to presidential candidate（abc NEWS）
- HOW AN AWARD-WINNING DOCUMENTARIAN UNEARTHED A DAMNING NEW CASE AGAINST JOHN MCAFEE（The Verge）
責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航