鴻海與Gogoro宣布結盟，在生產製造與品牌行銷分進合擊，搶食電動機車大餅

業界震撼彈！今（24）日鴻海看上Gogoro電池三大技術：電池效率管理系統、溫度過載保護機制以及全密封鋁合金外殼，未來將協助Gogoro印度中國設產線，近一步拓展電動車版圖，而業內人士指出，鴻海運用蘋果代工模式，打造完整產業鍊，Gogoro則聚焦於產品設計、技術研發、品牌行銷、通路擴展等面向，共同搶食電動車市場。

鴻海擬助Gogoro印度中國設產線 完善電動載具布局

今天鴻海宣布與Gogoro結盟，雙方在電動機車生產製造與品牌行銷分工，Gogoro搭上鴻海集團全球布局，鴻海協助Gogoro製造電池交換系統等，搶食電動車大餅。

Gogoro創辦人與執行長陸學森認為，作為全球電子製造服務的領導者，是Gogoro學習與合作的絕佳選擇，我們將一同站在推廣智慧移動方案到全球各大城市的最前線。

鴻海集團也不排除透過自身全球版圖，助Gogoro在印度和中國設立電動機車產線，藉此合作，鴻海布局二輪、三輪、四輪與六輪電動載具也已經就緒。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，這項合作將Gogoro先進的電池交換系統，結合鴻海廣大的全球生產製造能力，讓Gogoro得以在世界各地大量佈建智慧電池交換生態系及車輛。

《中央社》報導此次結盟，據熟知雙方合作進展的業界人士指出，Gogoro原先擴展歐洲市場，與當地汽車零配件第一階（tier 1）大廠旗下新創公司合作開發共享機車。

他強調，近期有意布局印度和中國市場；鴻海集團不排除透過在印度和中國的法人子公司，協助Gogoro在兩地設立產線。

鴻海在全球市場有強大的供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢條件可成為「垂直整合服務商」及「智能平台服務商」，未來也將致力於開發新技術與新共享模式，推動鴻海造車平台發展。

Gogoro電池三大技術成結盟關鍵原因

業界人士表示，Gogoro在林口設有廠區產線，2018年5月總統蔡英文也曾到訪，透過結盟，Gogoro在台灣的產線與供應鏈可委由鴻海集團管理。

他也說，鴻海運用的模式和過往蘋果手法相同，如今和Gogoro在電動機車生產與品牌行銷分工，將可能以iPhone的方式進行全球性的拓展。

業界人士強調，Gogoro將聚焦於產品設計、技術研發、品牌行銷、通路擴展、客戶服務等面向；鴻海可協助Gogoro管理製造電池交換系統。

另外，《關鍵評論網》訪談Gogoro業界人士表示，Gogoro電池三大技術成為和鴻海合作的關鍵，分別是：

一、電池效率管理系統：電池效率管理系統會進行實時監測及演算調整，可以及時監測電池芯的健康及安全狀態

二、溫度過載保護機制：內建溫度感測器，隨時監控異常狀況並做出適當保護

三、全密封鋁合金外殼：完全密封的結構可承受高達九噸的壓力，且具有IPX7防水等級，可於水下一公尺浸泡三十分鐘。

他認為，鴻海與Gogoro聯手主要是看中電池技術，而Gogoro獨家開發的GDS診斷系統（GOGORO DIAGNOSTIC SYSTEM），能以連線中央數據庫的方式一鍵檢測及完整顯示車歷，也可望應用在四輪電動車中。

業界人士說，鴻海將從二輪電動機車領域，慢慢進攻四輪市場，未來電動機車、客車到電動大巴，布局越來越清晰，未來若能搞定電池這一塊，將對台灣電動車產業的幫助很大。

鴻海積極打造電動車平台，全球將有超過1600家廠商加入MIH電動車平台聯盟，MIH將在6月25日舉行線上成立大會，七月聯盟正式成立獨立運作，預計十月發布新的EV Kit工具平台，未來將如何運作受到外界矚目。

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核稿編輯：翁世航