2021/06/24,
財經

鴻海與Gogoro宣布結盟，在生產製造與品牌行銷分進合擊，搶食電動機車大餅

鴻海與Gogoro宣布結盟，在生產製造與品牌行銷分進合擊，搶食電動機車大餅
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

Gogoro電池三大技術：電池效率管理系統、溫度過載保護機制以及全密封鋁合金外殼，成為與鴻海結盟的關鍵，未來Gogoro獨家開發的GDS診斷系統，具有一鍵檢測及完整車歷的優勢，也可望應用在四輪電動車中。

業界震撼彈！今（24）日鴻海看上Gogoro電池三大技術：電池效率管理系統、溫度過載保護機制以及全密封鋁合金外殼，未來將協助Gogoro印度中國設產線，近一步拓展電動車版圖，而業內人士指出，鴻海運用蘋果代工模式，打造完整產業鍊，Gogoro則聚焦於產品設計、技術研發、品牌行銷、通路擴展等面向，共同搶食電動車市場。

鴻海擬助Gogoro印度中國設產線 完善電動載具布局

今天鴻海宣布與Gogoro結盟，雙方在電動機車生產製造與品牌行銷分工，Gogoro搭上鴻海集團全球布局，鴻海協助Gogoro製造電池交換系統等，搶食電動車大餅。

Gogoro創辦人與執行長陸學森認為，作為全球電子製造服務的領導者，是Gogoro學習與合作的絕佳選擇，我們將一同站在推廣智慧移動方案到全球各大城市的最前線。

鴻海集團也不排除透過自身全球版圖，助Gogoro在印度和中國設立電動機車產線，藉此合作，鴻海布局二輪、三輪、四輪與六輪電動載具也已經就緒。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，這項合作將Gogoro先進的電池交換系統，結合鴻海廣大的全球生產製造能力，讓Gogoro得以在世界各地大量佈建智慧電池交換生態系及車輛。

《中央社》報導此次結盟，據熟知雙方合作進展的業界人士指出，Gogoro原先擴展歐洲市場，與當地汽車零配件第一階（tier 1）大廠旗下新創公司合作開發共享機車。

他強調，近期有意布局印度和中國市場；鴻海集團不排除透過在印度和中國的法人子公司，協助Gogoro在兩地設立產線。

鴻海在全球市場有強大的供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢條件可成為「垂直整合服務商」及「智能平台服務商」，未來也將致力於開發新技術與新共享模式，推動鴻海造車平台發展。

Gogoro電池三大技術成結盟關鍵原因

業界人士表示，Gogoro在林口設有廠區產線，2018年5月總統蔡英文也曾到訪，透過結盟，Gogoro在台灣的產線與供應鏈可委由鴻海集團管理。

他也說，鴻海運用的模式和過往蘋果手法相同，如今和Gogoro在電動機車生產與品牌行銷分工，將可能以iPhone的方式進行全球性的拓展。

業界人士強調，Gogoro將聚焦於產品設計、技術研發、品牌行銷、通路擴展、客戶服務等面向；鴻海可協助Gogoro管理製造電池交換系統。

另外，《關鍵評論網》訪談Gogoro業界人士表示，Gogoro電池三大技術成為和鴻海合作的關鍵，分別是：

一、電池效率管理系統：電池效率管理系統會進行實時監測及演算調整，可以及時監測電池芯的健康及安全狀態

二、溫度過載保護機制：內建溫度感測器，隨時監控異常狀況並做出適當保護

三、全密封鋁合金外殼：完全密封的結構可承受高達九噸的壓力，且具有IPX7防水等級，可於水下一公尺浸泡三十分鐘。

他認為，鴻海與Gogoro聯手主要是看中電池技術，而Gogoro獨家開發的GDS診斷系統（GOGORO DIAGNOSTIC SYSTEM），能以連線中央數據庫的方式一鍵檢測及完整顯示車歷，也可望應用在四輪電動車中。

業界人士說，鴻海將從二輪電動機車領域，慢慢進攻四輪市場，未來電動機車、客車到電動大巴，布局越來越清晰，未來若能搞定電池這一塊，將對台灣電動車產業的幫助很大。

鴻海積極打造電動車平台，全球將有超過1600家廠商加入MIH電動車平台聯盟，MIH將在6月25日舉行線上成立大會，七月聯盟正式成立獨立運作，預計十月發布新的EV Kit工具平台，未來將如何運作受到外界矚目。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。