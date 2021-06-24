電通mb 獲2021坎城娛樂獅全場最大獎 締造台灣廣告史上獲獎最高榮耀

電通mb台灣首席創意長 周麗君談到：「我們感到非常雀躍，感謝客戶以及這個作品背後，每個人不懈的堅持。這個獎，不只鼓舞了電通mb團隊追求創意的熱情，更棒的是，讓根基於台灣文化洞察的作品，登上世界的最高殿堂，被所有人看見。我們用創意，鼓勵人們放下恐懼，相信未來。因為我們始終相信，在這個不確定的年代，唯有愛能教會我們，持續前進的勇氣。」

本屆坎城娛樂獅評審團主席 Jae Goodman盛讚這個作品無論各方面都是最高水準，並表示自己深受感動甚至數度落淚。Jae認為：「這是個非常不容易的結合與選擇，首先，房仲業是個不容易溝通的產業類別。其次，大家都很驚艷來自台灣的一支房仲業廣告，故事能如此動人。這件作品做到的是透過改變文化來幫助推進客戶生意，並做得非常美好。」

電通行銷傳播集團台灣執行長 唐心慧表示：「這次能獲得大獎的肯定，不僅是對卓越創意的肯定，也體現電通因為與客戶緊密協作的夥伴關係，才能創造出具影響力與成效的好作品。恭喜優秀的電通mb團隊，台灣優異的創意力能被世界看到，是我們的使命也是全電通集團同仁的驕傲，更是鼓舞台灣行銷傳播業界向上提升的力量。未來，電通將持續努力於與客戶共創更多世界級的創意作品，為產業帶來正向的動能與價值。」

電通mb台灣總經理 胡嵓巽指出：「信義房屋長久以來就是深受台灣人信賴的公司。我們非常高興能夠將信義房屋的信念與價值，清楚地傳達給社會。同時藉著傳達這個信念與價值，在台灣社會引起更加信賴自己、信賴對方的討論與感動。也因為這些，讓我們贏得了台灣廣告界史上最大的獎。謝謝信義房屋，謝謝電通mb所有台灣團隊同仁。」

得獎作品介紹：

信義房屋希望建立人與人之間的信任關係，傳遞品牌的信念與價值，鼓勵年輕人，學會相信，和所愛的人一起去追求永遠。推出不到一週，7分23秒的影片，創造超過1400萬觀看、4400次分享、400萬按讚，讓｢恐婚議題｣引起熱烈討論，多於40家新聞及媒體轉載報導。

【信義房屋】幸福是和信任的人 一起找到永遠｜信任幸福篇

更多作品背景

有感於台灣離婚率高居亞洲第一，世界第二，已正式進入疑婚時代。電通mb訴說一個恐婚女孩的故事。在戶政事務所工作的女孩，站在人生離合的第一殘酷現場，每天辦理結婚離婚，看著人們分分合合，開始對婚姻產生懷疑與害怕。直到有一天，遇見一個老先生，雖然妻子過世，卻希望把她的名字永遠留在心裡。她了解到這世界上有一種不變的愛，可以超越人生離合。



簡單而真實的故事，映照到千千萬同樣疑婚者的内心掙扎。成為YouTube下半年最受歡迎廣告，並於台灣最受矚目的專業廣告分享平台｢廣告裁判Judge_ad」，獲台灣最受歡迎廣告第一名、與最高分享比例第一名的雙料冠軍殊榮。

電通mb台灣創意團隊名單

創意長：周麗君

創意總監：廖奎鈞

文案指導：陳瑋廷

資深藝術指導：許勝翔

藝術指導：方秀羽

關於電通行銷傳播集團 ( dentsu)

電通是台灣市占率和影響力最大的行銷傳播集團，隸屬於日本電通集團，在台灣擁有下列行銷傳播品牌：電通mb廣告公司(dentsuMB，原台灣電通)、電通國華廣告公司(dentsu one)、貝立德媒體公司(dentsu X)、凱絡媒體公司(Carat)、偉視捷媒體公司(Vizeum)、安布思沛績效行銷公司(iProspect)、安索帕數位行銷顧問公司(Isobar)、集思數據行銷顧問公司(AAA)、新極現(X-Line)廣告公司、負責整合集團旗下所有供應段夥伴資源的安浦菲(Amplifi)與自動化交易平台的安納特(Amnet)。

在行銷傳播的光譜中，電通已打破各個垂直服務的界線並橫向串連，提供客戶從定義客戶生意/行銷課題(Business Design)，到設計解決方案 (Solution Design)與執行管理(Deliver Design)；並以客戶為中心的模式編制服務團隊，整合涵蓋顧問諮詢、客戶關係管理(CRM)、數據、行銷科技(Martech)、品牌傳播、創意、媒體、自有媒體與娛樂、製作等專業服務項目，為品牌解決生意上的課題與創造新的商機，是台灣唯一能夠真正提供具創意力、以數據與技術驅動的全方位行銷傳播解決方案的集團。欲瞭解集團全球資訊，請參閱：www.dentsu.com。