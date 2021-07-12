你知道適合自己的假牙類型嗎？教你分辨三大假牙種類與四大假牙材質

文：曾姵軒（新竹品味牙醫牙助）｜指導：范姜郁欣醫師

「醫生，為什麼抽神經的牙齒需要做牙套保護呢？」「醫生，哪一種假牙材質對我才是好的呢？」相信有很多病人對於需要做假牙的病因不是很清楚，也對假牙的材質與類型不是很了解，假牙這麼多種，怎麼選才是適合患者的呢？而哪些患者是需要做到假牙的療程呢？讓我們繼續看下去。

假牙種類

假牙的類型有：固定假牙、牙橋、微創齒雕等等。

1. 固定假牙

Photo Credit:品味牙醫師心底話 固定假牙／假牙牙套／假牙牙冠

也有人稱牙套或是牙冠，當牙齒缺損範圍太大或根管治療後需要加強保護時，在自然牙根完好的情況下，利用牙根當支柱，可以如同安全帽保護剩下的齒質結構。

2. 牙橋

Photo Credit：品味牙醫師心底話 牙橋假牙。

當口內有缺牙的狀況時，可以利用植牙或牙橋的形式彌補缺失的牙齒，牙橋是將兩側完好的牙齒修磨後當作牙橋的支撐點，缺失的部分稱為橋體，做一副相連的假牙。

3. 微創齒雕

Photo Credit：品味牙醫師心底話 缺損牙齒裝上齒雕。

也稱為嵌體或是 3D 齒雕，牙齒缺損的範圍過大，用傳統樹脂補容易脫落時，利用取模方式，如拼圖般邊緣密合度高且穩定的微創齒雕，顏色美觀自然，比起牙套能用更微創的方式還原牙齒的外觀結構。

假牙材質

假牙有不同的材質，分別是二氧化鋯全瓷冠、玻璃陶瓷、全金屬冠及金屬燒瓷等。

1. 二氧化鋯全瓷冠

Photo Credit：品味牙醫師心底話（范姜郁欣醫師提供） 牙全瓷冠假牙。

Photo Credit：品味牙醫師心底話（范姜郁欣提供） 後牙裝上全瓷冠假牙。

Photo Credit：品味牙醫師心底話（范姜郁欣醫師提供） 前牙崩裂。

Photo Credit：品味牙醫師心底話（范姜郁欣醫師提供） 前牙裝上全瓷冠假牙之後。

又稱為全鋯冠，由一整塊高強度氧化鋯瓷塊由電腦3D切割而成。二氧化鋯全瓷冠具有極佳的生物相容性，因不含金屬成分，除了美觀以外，對於金屬材質過敏的患者也是很好的選擇。沒有金屬離子游離釋放的問題，不刺激牙肉，也較不會有牙齦染黑、牙齦紅腫的情況。

外層不燒陶瓷，因此發生瓷裂的機率極低，全二氧化鋯具有高強度，相當耐磨、耐咬且兼具美觀。

2. 玻璃陶瓷

玻璃陶瓷主要成分為二矽酸鋰，具有極佳透光性能呈現擬真通透的顏色與型態，不適合製作需要承受較大咬合力的牙橋，適合用在貼片、齒雕及單顆全瓷冠。

3. 全金屬冠及金屬燒瓷

傳統的金屬陶瓷假牙內冠為鈦合金、鈀銀合金、金鈀合金等等。

Photo Credit：品味牙醫師心底話 金屬敏感者假牙邊緣容易腫脹發炎。

傳統金屬瓷牙冠容易因為金屬關係在牙齦與假牙交界的邊緣產生不透光的黑邊，尤其是牙齦萎縮後更明顯，在前牙區較不美觀，對金屬敏感的患者假牙周邊容易腫、發炎。

不同人所適合的假牙類型

根管治療後的患者：建議使用牙冠（牙套），假牙材質建議選擇「全瓷冠」或「全金屬冠及金屬燒瓷」

Photo Credit：品味牙醫師心底話 全瓷冠假牙。

Photo Credit：品味牙醫師心底話 金屬燒瓷假牙。

通常根管治療後的牙齒齒質已有缺損，為了防止咬裂、填充材料脫落等原因導致細菌再次入侵牙髓腔，醫師通常會建議製作假牙牙冠保護剩下的牙齒。

咬力太重（尤其大臼齒）或是飲食喜歡咬硬的食物習慣（堅果、軟骨、芭樂等），長期造成牙齒磨損的患者。

材質選擇上有全瓷冠（全鋯冠、全瓷冠）、金屬冠（全金屬冠、金屬燒瓷）。

後牙區需要做假牙的患者：假牙材質建議選擇「金屬冠」

靠近大臼齒而不在意美觀的患者，可選擇全金屬假牙。

若患者咬力較強，不建議做金屬燒瓷，容易有瓷崩現象。

大範圍蛀牙或夜間磨牙的患者：假牙種類建議使用微創齒雕

Photo Credit：品味牙醫師心底話（黃文龍醫師提供） 裝上一日3D齒雕。

當蛀牙範圍過大，無法使用一般樹脂補綴，建議製微創齒雕像拼圖一樣，將牙齒缺損的範圍補齊，還原結構。

有夜間磨牙的患者，長期磨牙導致珐瑯質磨損，可做齒雕當成人工珐瑯質，減少牙齒有咬合敏感的狀況。

做好假牙，更要做好清潔

Photo Credit：品味牙醫師心底話（范姜郁欣醫師提供） 尚未裝上前牙全瓷冠與牙冠增長術術前。

Photo Credit：品味牙醫師心底話（范姜郁欣醫師提供） 裝上前牙全瓷冠與牙冠增長術術後。

每位患者因為牙齒狀況不同，通常在選擇假牙類型及材質時，會建議先給醫師做臨床評估與診斷後，為患者選擇適當的假牙。

最重要的是裝戴新的假牙後，也要將假牙周圍牙肉清潔乾淨，避免造成二度蛀牙或產生牙周病。若沒有好好清潔，可能會減少假牙的使用壽命，更可能為自己的真牙帶來傷害。

本文經品味牙醫師心底話授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航