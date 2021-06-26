【小說】《午夜天鵝》選摘：光是變成女人還不夠，她其實一直想當母親

文：內田英治

凪沙對著鏡子，陷入長考。

眼前這個人是誰？

凪沙站在運動用品量販店的試穿室裡，身上穿著平常自己絕對不會選來穿的樸素女性求職西裝，臉明明跟平常一樣，卻有股說不上來的怯懦畏縮。如果擦上大紅色的口紅，大概會好一點吧。可是大紅色的口紅顯然不配這身西裝。

不愧是量販店，連凪沙的尺寸都有，只有鞋子得另外買。

買好西裝後，再來是履歷表上的照片。

她已經很久沒拍證件用的大頭照了，甚至不曉得該擺出什麼表情才好，結果時間拖得太久，被追加了額外的費用。

心裡充滿不安。

踏出新宿不夜城的那一瞬間，整顆心失去著落，變成不安又缺乏自信的人。

可是也只能硬著頭皮上了。

光靠晚上的工作已經撐不下去了。

考慮到要照顧一果，還得準備讓她學舞的錢，再加上自己的維護費用，無論如何都需要白天的工作。就算暫時放棄存錢去泰國，也完全不夠。

凪沙鼓起勇氣，去好幾家公司面試。

「您是從哪裡知道敝公司的徵人訊息？」

凪沙老實回答中年面試官的問題：「從網路上看到的。」

當她還是以男人的身分在廣島工作時，曾經在印刷公司當過業務員，所以在網路上搜尋相同的職缺，丟履歷面試。

在現今這個時代，凪沙已經不會因履歷表或性別受到太露骨的差別待遇了，願意誠摯面對性別議題的企業也比以前增加許多。

然而，這只是檯面上的狀態。

事實上，此時此刻坐在凪沙面前的兩位面試官臉上始終掛著無意義的笑容。

四目相交時，凪沙也回以微笑，但是仍能感受對方為了不讓她覺得受到歧視而過於小心翼翼的態度。這樣或許比講些充滿歧視的難聽話好一點，但凪沙仍深刻地體認到自己在對方眼中依舊不是正常人。

「可以請教您應徵敝公司的動機嗎？」

男性面試官問。

「好的……因為我以前從事過相同的工作，而且覺得這份工作比較穩定……」

這時，年輕的女性面試官突然天外飛來一筆：

「妳的耳環好好看吶。」

那是凪沙為了今天買的平凡耳環，不可能好看到哪裡去。如果是在店裡，她可以笑著打哈哈：「確實比妳的好看。」但現在只能乖乖回答：「謝謝妳的讚美。」

與履歷表大眼瞪小眼的男人突然抬起頭來說：

「嗯……現在很流行呢。是叫LGBT嗎？很不容易吧。我也上過這方面的課。」

怎麼可能流行──凪沙心想。女性面試官語帶責備地喊了一聲：「課長！」

「咦？我說錯了嗎？」

課長神色慌張地問部下，但凪沙不在乎。要是因為這點小事就受傷還怎麼活下去。事實上，比起一無所知，她還寧願對方就算稍微有點誤解，也想了解她們的用心。

這裡是日本，還不像歐洲那麼先進。

凪沙心想，迎向下一次的面試。

就這樣，凪沙一面在香豌豆上班，一面找了兩個月的工作。不只業務職缺，她還放寬標準，幾乎把所有可以面試的工作都試了一遍，結果還是沒有任何一家公司願意僱用她。

她對實花誇下海口說錢的事她會想辦法，可惜現實是殘酷的。就算她再怎麼認真地想辦法，沒辦法就是沒辦法，最後只磨平了好不容易才找到尺寸的女用平底鞋鞋跟。

「說好的家用呢？怎麼都沒寄來？」

凪沙利用面試的空檔打電話給母親和子，催她匯錢。一果的比賽迫在眉睫，得趕快籌到報名費才行。

然而，母親不僅沒有絲毫歉意，還勃然大怒地發飆：「我也有我的難處！」

「我只有一個人，還得照顧你姥姥，是想逼死我嗎。你是長子耶，應該是你寄錢回來給我吧。」

每次局面對自己不利，就提出別的問題來轉移焦點、惱羞成怒是母親的拿手好戲。而且這完全是母親毫無自覺下的反應。她真的相信自己是對的，所以就算回嘴，基本上也別想得到她的理解。

「夠了，我明白了。」

凪沙打斷母親沒完沒了的抱怨，掛掉電話。

在前往下個面試地點的路上，凪沙想起母親。兩人已經很久沒見，當然也沒告訴她自己正以女兒身過活的事，因為她深怕一旦站在和子面前，自己又會變回以前那個對任何事都缺乏自信的小孩。

父親在凪沙十歲的時候就因為癌症去世了。從此以後，和子獨力撫養她長大。一如所有昭和時代的母親，想將她培養成堅強又可靠的男孩子，還讓她加入少年棒球隊。

凪沙就讀小學低年級的時候，深深地迷上少女漫畫裡的世界，還向班上的女同學借漫畫回家看。有一天回家，卻發現所有的漫畫不翼而飛，都被和子扔掉了。

「那是朋友借我的漫畫！」

凪沙哭著向母親抗議，和子壓根兒不理她。

「那種東西是給女孩子看的。」

和子利用媽媽們之間的交流，打聽當時流行什麼少年漫畫，買回來給她看。

「瞧瞧我給你買了什麼。」

和子選的漫畫都是些充滿男子氣概，以棒球或拳擊為題材的作品。

凪沙在母親面前還會假裝翻兩頁，但是一點也不覺得好看。

當時她就有預感，這個人終其一生都不可能了解自己，為此陷入深不見底的絕望。越希望母親能了解自己，自己就越受傷。

有人用正經八百的大道理勸她，母親終歸是母親，只要好好說清楚、講明白，母親遲早會了解她。但是希望母親別管自己才是凪沙真正的想法。比起外人，凪沙比誰都更清楚母親的為人。

從此以後，凪沙時時刻刻提醒自己要在母親面前表現出男孩子該有的樣子，這個習慣直到長大成人以後仍戒不掉。

去香豌豆上班前，凪沙先去芭蕾舞教室一趟，向實花深深地低頭致歉。

「不好意思，一果參加比賽的報名費和置裝費可以再等我一下嗎？」

沒想到這麼快就得向實花舉白旗。連找工作都要花錢，開銷有增無減。如今已經無法指望老家寄一果的養育費來，所以根本不知道要去哪裡弄到一筆錢。

「哦……沒關係。如果真的有困難，我也可以不收學費……」

「我一定會付錢的。」

凪沙知道實花是好意，但不付學費等於是接受施捨，這點她還是有點抗拒。明明現在已經不是逞強的時候，她還是希望盡可能靠自己的力量讓一果繼續學芭蕾。

「在這種情況下實在難以啟齒，但是既然要參加比賽，如果不以數量取勝就沒有意義了。但是如果要以數量取勝，報名費和置裝費等於是一個無底洞。」

「這樣啊……說的也是。」

凪沙忍不住仰天長嘆。實花笑著為她打氣：

「一果媽媽，皇天不負有心人。雖然很辛苦，讓我們一起努力吧。」

凪沙噗哧一笑。

「怎麼了？」

「妳剛才叫我媽媽。」

「哎呀，我真的說了嗎……不好意思。」

關上芭蕾舞教室的門，凪沙想起剛才實花說的話，又笑了出來。

喊學生家長為媽媽只是實花的習慣吧。

可是聽在第一次被叫媽媽的凪沙耳中，總覺得心情好奇妙。

媽媽啊……

想再多也無濟於事的稱謂。

永遠扮演不來的角色。

儘管如此，仍忍不住祈求上蒼。

她還是想要孩子。光是變成女人還不夠。她其實一直想當母親。

此時此刻，她好想跟瑞貴坦承一切。可是自從瑞貴辭職以後，她就再也聯絡不上瑞貴了。

書籍介紹

本文摘錄自《午夜天鵝》，采實文化出版

作者：內田英治

譯者：緋華璃

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我們這種人，只能靠自己活下去，所以一定要變得堅強才行。

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掀起2020下半年日本影迷「追天鵝」旋風

午夜時分，新宿某間俱樂部裡，凪沙在舞台上跳著蹩腳的《天鵝湖》。

離開故鄉、從廣島來到東京的她，靠著在俱樂部表演維生，每天省吃儉用、努力存錢，生活早已失去從容的餘裕。

支撐著這樣的她，讓她生存下去的，是「成為女人」的夢想。

就讀國中的一果，時不時受到酒後母親的暴力對待，本該耀眼的青春少女漸漸變得面無表情、對什麼都不在乎。

但在她已荒蕪的內心角落，仍存有一個小小期盼，讓她能夠期待明天的到來，那是「芭蕾」。

凪沙與一果，兩個澈底的陌生人。唯一的共通點，是她們的心都受到無盡的孤單圍繞。

有一天，凪沙久未聯絡的母親打電話來，要他收留遭受家暴的一果。

一果的沉默寡言，讓凪沙不曉得該如何和這個怪少女相處。

然而隨著時間，在她們好似「家人」、又不像「家人」的日常相處中，

凪沙內心慢慢掀起了漣漪，產生了從未有過的情感──母愛。

而這即將改變她們兩人的人生……。

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航