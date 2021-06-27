2021/06/27,
健康

牙齒矯正後維持器要戴多久才不會跑位？

牙齒矯正後維持器要戴多久才不會跑位？
Photo Credit：品味牙醫師心底話

我們想讓你知道的是

很多患者在拆下牙套後都會很高興能從牙齒矯正畢業，但其實矯正治療還沒結束喔！因為牙齒排列在人的一生中都會變動，所以矯正器拆下來後要繼續配戴維持器，穩定牙齒位置。維持器如果沒好好配戴，牙齒排列跑掉則需要二次矯正。

文：蔡騏駿醫師（齒顎矯正專科）

很多患者在拆下牙套後都會很高興能從牙齒矯正畢業，但其實矯正治療還沒結束喔！因為牙齒排列在人的一生中都會變動，所以矯正器拆下來後要繼續配戴維持器，穩定牙齒位置。維持器如果沒好好配戴，牙齒排列跑掉則需要二次矯正。

關於維持器，臨床上醫師常被問到問題，以下一一解答。

  1. 為什麼要戴維持器？
  2. 維持器要戴到什麼時候？
  3. 為什麼我的維持器臭臭的？
  4. 維持器的三種類型比較

矯正結束了，為什麼還要配戴維持器呢？

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PhotoCredit：品味牙醫師心底話（蔡騏駿醫師提供）
牙齒矯正完之後定期回診追蹤。

幫助牙齒位置穩定

齒顎矯正治療結束後，牙齒雖然已在理想的位置上，但這時的整齊度只限在牙齒排列上面，牙齒週遭的骨頭及牙齦尚未穩定下來，因此這時候的牙齒很容易又跑回去凌亂的位置，所以我們須藉由維持器的幫助，方能讓牙齒停留在理想的位置上。

為什麼牙齒會移位？

在自然齒列中的牙齒是會隨著時間慢慢位移，原因來自於咀嚼力量、牙齒自然磨耗、舌頭及嘴唇的壓力等，因此常有人說：小時候牙齒很整齊，長大後越來越亂、越來越暴。未矯正過的牙齒亦有可能改變位置了，更何況是剛經過矯正治療的牙齒，所以為了要讓牙齒穩定並適應在新的位置上，我們必須要好好地配戴維持器。

維持器要戴到什麼時候？

因為每個人的咬合狀況及牙齒凌亂程度都不相同，所以矯正治療時間及維持器配戴時間也會有所不同。

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PhotoCredit:品味牙醫師心底話（蔡騏駿醫師提供）
牙齒位置跑掉後做二次矯正。

醫師建議，在矯正治療結束後的第一年內，除了吃飯和刷牙的時候，維持器都須全天配戴，待第二年後，再視情況調整成睡覺時配戴。為了維持美麗又整齊的牙齒，建議養成良好的配戴習慣，不讓牙齒有任何機會跑位。

為什麼我的維持器都臭臭的？

我們每天都要刷牙，維持器當然也要做好清潔！臭臭的通常是口水味或是細菌在維持器上滋生。

維持器的保養建議使用軟毛牙刷清潔維持器，清潔的時候建議使用不含磨砂顆粒的牙膏，避免損壞維持器，使表面更易藏污納垢。

如有需要，可以使用專門清潔維持器的清潔錠。

維持器的三種類型比較

在臨床上，維持器大致上可分為以下三種：固定式維持器、傳統活動式維持器。

  • 固定式維持器：

維持效果：極佳

由醫師操作，將一條多股鐵絲黏著在牙齒的內側，無法輕易取下。雖然其維持效果非常好，但會妨礙牙齒的清潔，增加牙結石的堆積及使用牙線上的不便，所以基於清潔的考量，醫師通常在特殊情況下才會建議使用固定式維持器。

壞處：增加清潔的難度，比較容易堆積牙結石；倘若鬆脫，會容易傷到舌頭或牙齦。

  • 傳統活動式維持器：

維持效果：佳

主要構成由為內側樹脂板及外側金屬鐵線：樹脂板有著一定的厚度，配戴過後會稍微影響發音；鐵線為可調整部分，可以讓醫師調整維持器的鬆緊度。設計上為活動裝置，可讓患者自行穿脫，堅固耐用，為主流的維持器，宜長期配戴。

壞處：外側的鐵線影響美觀，維持器的厚度會影響發音。

  • 透明維持器：

維持效果：佳

主要構成為醫療用塑料，外觀透明且不影響笑容。厚度較薄，舒適性也較高。雖然既美觀又舒適，但不耐用，使用期限大約一至兩年。

壞處：使用一段時間後會容易變色或磨破，如有夜間磨牙狀況耗損率會更快。

到底該用哪一種維持器呢？

固定維持器

傳統金屬維持器

透明維持器

維持效果

✭✭✭

✭✭

✭✭

美觀度

✭✭✭

✭✭✭

舒適度

✭✭

✭✭✭

耐用度

✭✭

✭✭✭

價格

5000-8000元

3000-20000元

(20000元：隱適美Vivera)

4000-6000元

三種維持器比較

三種維持器都各有特色及功用，醫師會因應患者的狀況給予適合的建議。如果擔心傳統活動式維持器影響美觀，可以選擇白天配戴透明維持器，晚上睡覺時配戴傳統維持器，這樣既不影響美觀，又能好好維持牙齒的整齊度。

小提醒

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PhotoCredit：品味牙醫師心底話

配戴維持器需要注意三件重要的事情：

  1. 維持器不在口內時，就只能待在維持器的盒子中，倘若不小心壓到，會使其變形而失去維持效果。
  2. 請隨身攜帶維持器的盒子，絕不用衛生紙包維持器，不然很容易當作垃圾而被丟掉。
  3. 如果維持器不見一定要儘快回診所並重新製作維持器，避免整齊的牙齒跑掉。

本文經品味牙醫師心底話授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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