「蠟燭兩頭燒」原來是直譯，如何用英文表達自己壓力大、操勞不安、瀕臨崩潰？

快崩潰了!上班壓力大時,怎麼用英文表達?有什麼紓壓的好方法?跟著VoiceTube Hero一起學好壓力相關英文用語吧!我們先來看幾個可以表達自己壓力大、操勞不安、瀕臨崩潰的用語:

Stressed (out)

名詞stress(壓力)也可以作為動詞使用。Stress sb out意思是「令(某人)焦慮不安;使(某人)壓力大」,而過去分詞stressed out就可以直接拿來形容「壓力大的;焦慮不安的」。

My boss is really stressing me out. He gives me too much work to do and always wants me to work overtime.

我老闆真的讓我壓力很大。他派給我太多工作了,還總是要我加班。 I’m really stressed out about the marketing proposal I’m going to present to the manager next week.

下週要向經理報告行銷提案,我壓力好大啊!

另外,動詞stress也可以表示「感到壓力大;緊張;焦慮」,它是不及物動詞,需要加上over或是about,連接讓人感到壓力大的事物。

Stop stressing over your new sales quota. I know you’ll do great! 不要再因為新的業績標準而緊張焦慮了,我知道你一定會做得很好!

Have a lot / too much on one’s plate

名詞plate是「盤子」。想像一下去參加親戚的婚宴,同桌的長輩不斷夾菜給自己吃,明明已經吃很多、吃飽了,長輩還是一直夾菜到自己的盤子上。雖然盤子上的食物看起來都很好吃,但是自己食量已經到了極限、吃不下了,那些食物就只能堆在盤子上。Have a lot / too much on one’s plate就是這個狀況來表示生活中「有很多事情要處理,快要無法負荷」。

A: Are you sure you don’t want to organize the graduation party with us?

B: I would love to, but I’ve already got too much on my plate: I have to work hard to maintain a high GPA, I have my internship and volunteer work, and I’m preparing for my grad school application. A: 你確定不要跟我們一起籌辦畢業派對嗎?

B: 我很想要,但我已經有太多事要做了。我得努力保持好成績、實習還有做志工服務,而且我還在準備申請研究所。

Burn the candle at both ends

慣用語burn the candle at both ends字面上的意思是「蠟燭兩頭燒」,實際上表從早忙到晚,也就是「過度操勞,勞累過度」。如果把蠟燭兩端都點燃,肯定很快就會燃燒殆盡。人也是一樣,一直不休息地從早忙到晚,很快就會精力用盡、勞累不堪。

Gina has been burning the candle at both ends lately. She has to go to school, work part-time, and take care of her sick grandma. Gina 最近一直過度操勞,她必須上學、打工,還要照顧生病的奶奶。

Breaking point

動詞break有「崩壞」的意思,而breaking point指的就是「爆發點;失控點;極限」,搭配的介係詞是at。壓力大、過度操勞到一個程度就會reach a breaking point,瀕臨崩潰、情緒爆發。

She reached a breaking point when she found out that she didn’t pass the bar exam despite all the hard work. 她發現自己這麼努力卻沒通過律師考試時,情緒就達到崩潰邊緣。

come/fall apart at the seams

動詞片語come/fall apart的意思是「崩裂;瓦解」,名詞seam指的是「(兩塊布或皮革的)縫合處,接縫」。想像一下一個很老舊的布娃娃,縫線都已經鬆掉了、裡面的棉花開始掉出來,它不久後就會整個解體。慣用語come/fall apart at the seams就是以這個意象來形容人或事物「徹底失敗;崩潰」、「情況糟糕透頂」。

Jessie has to take on multiple part-time jobs in order to support her family. If she continues to overwork like that, however, she’s going to fall apart at the seams someday. Jessie 必須打好幾份工才可以支撐家庭。然而如果她繼續這樣過度操勞,總有一天會崩潰的。

Her boyfriend is so controlling, possessive, and jealous that their relationship is about to come apart at the seams. 她的男友控制慾和占有慾非常強又很愛忌妒,導致他們的感情關係快要瓦解了。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

總是壓力大要怎麼辦?來看看美國健康知識平台healthline推薦的有效紓壓方法!

Exercise 運動

運動可以降低身體中的壓力荷爾蒙(stress hormones),也可以提高睡眠品質(sleep quality)。另外,長期規律運動可以改善體態,因此有機會讓人自信心提升 (boost one’s confidence)、心情變好。

Take supplements 吃營養品/補品

有很多營養品都可以減緩壓力和焦慮(reduce stress and anxiety),以下是幾樣常見的舒壓保健補品:

Lemon balm – 檸檬香蜂草

Omega-3 fatty acids – Omega-3 脂肪酸

Ashwagandha – 南非醉茄

Valerian roots – 纈草根

Green tea – 綠茶

Light a candle 點蠟燭

芳療(aromatherapy)就是利用香氛蠟燭(scented candles)或精油(essential oils)的香氣來達到放鬆、紓壓的效果。以下是幾個可以使人感到平靜放鬆的香氛:

Lavender – 薰衣草

Rose – 玫瑰

Bergamot – 佛手柑

Roman chamomile – 洋甘菊

Sandalwood – 檀香

Cuddle 抱抱

正向的肢體接觸(physical contact),例如抱抱(cuddling)、親吻(kissing)、性愛(sex),都能刺激身體分泌催產素(oxytocin)並降低皮質醇(cortisol),有助於降低心率及血壓,達到舒緩壓力的效果。

以上壓力相關的英文用語都學會了嗎?大聲用英文抱怨一下、發洩自己的壓力吧!搞定自己的情緒和壓力之後,也不要怕用英文向老外朋友推薦紓壓方法喔!

延伸閱讀

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航