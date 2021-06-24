真無線降噪耳機Soundcore推三大與「聲」同行提案 享受全音域沉浸式聆聽體驗，打造不間斷的生活BGM

繼年初Clubhouse爆紅，Spotify、Facebook也相繼跟上語音社群浪潮。對於長久被各種螢幕裝置綁架的現代人來說，聲音平台提供一種「眼睛的解放」；因應疫情，更連帶推動了消費者線上娛樂體驗及學習需求提升，而近年各大串流影音平台紛紛推出免費線上影音、娛樂服務，聲音經濟的全面崛起，提升消費者使用耳機的頻次，連帶引發使用者對於耳機更多元的應用與情境想像。一副好的真無線降噪耳機所費不貲且種類眾多，而全球知名3C充電配件廠Anker旗下音訊產品品牌Soundcore看準居家宅經濟，提出居家商務、娛樂和學習三項與「聲」同行的極致享受方案，讓全民宅在家，也能無間斷體驗最舒適的聆聽饗宴，輕鬆擁抱量「聲」打造的BGM生活提案！

防疫生活「日常化」，舒適度、使用穩定度成為耳機挑選新標準！

隨著真無線藍牙耳機技術持續提升，如連線穩定性、電力、音質、低延遲的技術逐年精進，再加上新一代以聲音為主的社群媒體如Podcast、Clubhouse的推波助瀾，人耳一機儼然已成為常態。防疫生活逐漸日常化，大眾待在家的時間變長，居家活動配備選擇舒適度及使用穩定度，都是消費者選擇耳機關鍵考量，而全球知名3C充電配件廠Anker旗下音訊產品品牌Soundcore，從各方面都提供宅在家活動的最適解，曾數度獲得美國葛萊美獎的音樂製作人也分享：「戴上Soundcore聽歌，可以感覺到高、低頻聲音在完美時間點上，恰如其分的敲擊耳朵，不會因互相抵觸而失真，最終獲得絕佳的聆聽感受。而人性化的貼耳設計，即使長時間配戴也不會有不適感！」耳機不只是遠端工作者必備3C小物，更能是提升生活質感的選物，Soundcore幫助耳機族在使用多元線上學習資源和影音娛樂平台上，享有絕佳聆聽不間斷！

三項與「聲」同行BGM生活提案！Liberty Air 2 Pro商務、娛樂、學習三大導向一應俱全

無論身處在什麼環境，戴上耳機，適時為生活增添 BGM，有助於在各種生活情境中更快進入狀況。因應時下疫情發展，Soundcore 針對商務、娛樂和學習三大耳機常見使用情境，提出相對應在家也能與「聲」同行的BGM生活提案，而Soundcore Liberty Air 2 Pro憑ANC主動降噪、PureNote™甄音技術和個人化聽感體驗三大絕佳性能，一機即能滿足多種聆聽需求。

遠距上班最佳選！居家辦公與「高音質」同行

取而代之的是一整天不間斷的視訊會議，Soundcore Liberty Air 2 Pro耳機單側各搭載3顆麥克風加強收音，能夠有效擺脫人聲、空調運轉等居家環境雜音，遠距辦公也能擁有如同面對面般的清晰通話環境。此外，內附九種耳塞，不同耳型需求一應具全，穩固且貼耳的設計，即使長時間配戴也不會有不適感。

居家完美體驗！娛樂饗宴與「極致音頻」同行

宅經濟升溫，追劇、聽音樂成為許多耳機族填滿閒暇時間的精神糧食。Soundcore Liberty Air 2 Pro獨家「PureNote™甄音技術」搭配5in1多場景降噪模式，有效抑制噪音同時，不影響音樂本身的音色音質與音頻完整度。此外，若想更「聲」歷其境在影音體驗中，還能透過Soundcore App的「HearID™ 2.0聽紋辨識」功能，測試耳朵對於低中高音頻的敏感度，配對出最適合的EQ設定，一戴上耳機，就能夠接收到最符合聆聽頻率的內容，沉浸在專屬自己的聲音。

線上學習優等良伴！陶冶性情與「高效續航」同行

多元線上進修資源如烹飪、瑜珈興起，也成為在家提升身心靈的一種修養方式。Soundcore Liberty Air 2 Pro高效能防水搭配上長達33小時的續航力，流汗也不影響聆聽興致、遠距教學也如同老師親臨，讓在家陶冶身心的耳機族，能夠擁有順暢、不間斷的專注學習時光。而Liberty Air 2 Pro兼具降噪功能與質感外觀，提供石英白、雲母黑、星燦藍、晨曦粉等四種顏色選擇，也使耳機不局限於聆聽體驗，更能化身融入日常的居家時尚單品。