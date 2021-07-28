【專訪】運動心理學家洪聰敏：想讓好動的ADHD孩童更專心，運動有效嗎？

作者：人文．島嶼（採訪撰文：張傑凱｜編輯、攝影：林俊孝）

2018年獲選被譽為「體育界諾貝爾獎」美國國家人體運動學院（National Academy of Kinesiology）院士的台灣師範大學研究講座教授洪聰敏，致力於研究「運動心理學」。談到他為什麼走上研究之路？「因為血型。」洪聰敏哈哈兩聲說：「小時候喜歡看雜書，在左營受訓的時候，我看了很多血型和個性的關係，那時候只要打乒乓球，我都會忍不住問『你是什麼血型？』。」

「那時候全台灣男男女女的選手血型我都知道，我自己會開始分類，什麼樣的血型有什麼樣的打球樣子？然後再歸納整理。」因此，洪聰敏的腦海中，有著當時同期選手的血型資料庫。

這促使洪聰敏大學時候對普通心理學極有興趣，也是他特別認真聽講的一堂課，「大學當時的授課老師是研究血型的神父，經由他，讓我加深對血型的喜好，便立下決心以後一定要研究血型對運動的影響和表現。」

選手控制好壓力，運動成績會更出色？

當研究所的指導教授問他，「有人做過血型與乒乓球的研究嗎？沒有的話，只有兩種可能，一個是你有機會發現新大陸，得到諾貝爾獎，或是這個題目根本不可能做。」洪聰敏自認不是那個會得諾貝爾獎的人，所以只好改換題目，轉向心理因素如何影響運動表現？

我們過去參加大大小小運動賽事，也許發生過練習時明明很順利，遇到比賽卻失常的困境。大多數人都認為，這是因為在比賽時感受到壓力，因此，心理狀態受到干擾，影響了認知焦慮、生理反應和自信心。但這有依據嗎？又或者到底是真是假？

為此，洪聰敏及其團隊進一步證實這項推論，首先，他們檢測「專家」和「一般人」在進行運動時的腦波反應，以了解專家在高技能表現時的大腦活動。接著再邀請高技能的運動員在兩種情境：「盡情發揮」（模擬平常練習）和「提供誘因」（模擬比賽時）下做運動測驗，並同時記錄其腦波，研究成果發現，壓力干擾下比賽結果的平均分數下降，同時運動表現的不穩定性都跟著提高了。

洪聰敏說：「更重要的是，我們發現壓力讓腦袋裡的左顳葉區被活化了，這個活化干擾了前運動皮質區，因為這個區域負責規劃運動動作，但是感受到壓力時，這個區域的活動指標便跟著上升。」過去有研究證實，左顳葉區負責邏輯分析，正常情況下技巧越好的精準性運動員，這個區域越不應該活躍，所以洪聰敏團隊發現壓力所造成的行為干擾，進一步影響比賽成績。

洪聰敏透露：「使用腦波這類控制方法，我們稱為神經回饋訓練（Neurofeedback training），就是透過訓練大腦來改變運動表現。如果運動成績想要更好，就要想辦法降低大腦某些區域的干擾，才能專注在比賽當下。」

Photo Credit: 林俊孝 研究團隊採用精良儀器，檢測腦波與運動表現的關聯性。

想幫助過動兒更專心，運動有效嗎？

不過「神經回饋訓練」針對的是專業的運動員，洪聰敏思考著，如何透過科學化的研究幫助一般大眾呢？這時候他注意到，父母親常為了孩子難管教而傷透腦筋，但有越來越多研究證實，「難以管教」有時是先天缺陷，像是「注意力不足過動症孩童」（英文縮寫為ADHD，簡稱過動兒）就是其中一種。

洪聰敏為了幫助這些孩子跟一般孩子一樣快樂長大，他比較ADHD孩童和一般孩童後，發現ADHD孩童靜止狀態時，因為大腦皮質處於低覺醒狀態，有抑制功能上的缺陷，也就是很難控制衝動，因此導致過動。至於該怎樣抑制他們的過動行為？又或者要如何幫他們安排適合的運動處方呢？

為此，洪聰敏針對ADHD孩童進行一次20分鐘的有氧運動，發現運動後確實可以提升ADHD孩童覺醒與警覺的功能。這項實驗針對了一般對於「ADHD孩童好動是一種問題」，找到了「該如何動」的小撇步，就是要進行有氧運動。

水上有氧運動可能對ADHD小朋友的執行功能和抑制能力的改善有所幫助。

有氧運動包含跑步、跳繩、腳踏車與游泳等，洪聰敏擴展了過去以跑步或飛輪的運動形式，想要探討以水上有氧活動作為ADHD孩童的運動良藥，因為水上有氧運動的好處很多，不只能改善體適能和心肺適能，對於關節所造成的壓力也比陸上跑步、跳繩還來得小，如此關節也能得到適當休息。

為了證明水上運動對ADHD孩童有幫助，洪聰敏招募了32名5-10歲的ADHD孩童，分成兩組，一組參與為期8週的水上有氧活動，另一組則沒有參與運動。課程一週實施兩次，包含40分鐘的中等強度有氧運動，40分鐘協調性運動，一次共90分鐘，以及課程前後的暖身與收操。

課程結束後，透過測量腦波發現，這些ADHD孩童明顯改善了「控制自己」的能力。因此，這項實驗也證實了水上有氧運動確實可以幫助ADHD孩童更加專心。

有較好的肌耐力與爆發力，ADHD孩童得以更專注

證實長時間進行有氧運動對ADHD孩童有效後，洪聰敏也不禁有個疑惑，就是「一次性的運動是不是也有幫助呢？」因此，他一樣找來一般孩童和ADHD孩童交叉比較，透過測量行為、數據，他發現：「一次性運動同樣可以活化神經，讓ADHD孩子的衝動穩定下來，認知表現也跟著好轉。」

另外，洪聰敏針對80位ADHD孩童所進行的實驗發現，若是有較好的肌耐力與爆發力，ADHD孩童得以更專注在學習上。另外，還發現當ADHD孩童能控制在適當的體重內，理解訊息上也將更為快速。這些珍貴的研究成果，將成為能夠協助ADHD孩童更快融入社會的重要參考。

有目的性的運動對於維持ADHD孩童適當的體重是重要的，同時透過運動改善孩子的專注力、衝動，能讓他們更輕鬆掌控自己的行為，這些研究都體現了科學實證的重要性，就像洪聰敏一再強調：「科普與應用，就是為了增加人們的福祉。」

研究來源：洪聰敏，2013，急性有氧運動時間長度對ADHD孩童執行控制功能的影響。科技部（原國科會）專題研究計畫。

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本文經人文．島嶼授權刊登，原文刊載於此

原標題：控制壓力、避免衝動有撇步？師大洪聰敏告訴你

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航