2021/06/25,
健康

避免疫苗「殘劑」打不完浪費，指揮中心：開放18歲以上候補名單施打

避免疫苗「殘劑」打不完浪費，指揮中心：開放18歲以上候補名單施打
指揮中心提供

我們想讓你知道的是

避免疫苗殘劑浪費，只要符合疫苗接種年齡（18歲以上成人），即可自行與醫療院所登記候補名單，若當日「最後一瓶」有預約者沒到，醫療院所可以聯繫候補名單者進行施打。

隨著疫苗陸續抵台，地方又持續傳出「殘劑」打不完而導致浪費的情況，指揮中心於今（25）日協調地方政府，針對疫苗施打規範進行更新。

2021年6月25日中央流行疫情指揮中心全國防疫會議會後記者會中，副指揮官陳宗彥提到有鑒於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、武漢肺炎、新冠肺炎）疫苗開瓶後須在6小時內打完，如果有預約對象報到未報到即可針對候補名單施打。

陳宗彥表示，目前已請接種單位公告疫苗接種作業與開放候補名單的登記，針對「尚未開放類別的接種對象」與「其他符合的接種對象」建立名單，若當日「最後一瓶」有預約者沒到，就可以聯繫候補名單者進行施打，基本上將以尚未開放類別者優先，再來則不限對象，自即日起開始實施。

記者會中提到，只要符合疫苗接種年齡（18歲以上成人）者即可自行與醫療院所登記候補名單，但未明確解釋預約詳細流程。

此外，針對非現行開放類別的人士，接種後需要在同意書上註記是「剩餘疫苗使用者」，注射完之後也要將資料上傳全國疫苗性預防接種系統。陳宗彥也提到，最後疫苗殘量若不足一劑，目前還是建議不可混瓶抽取接種。

記者會中也宣布，即日開放已施打第一劑AZ疫苗者，不論當時為公費或自費，在滿10至12週時可以接種第二劑，醫療院所可以主動與曾接種第一劑的民眾聯繫預約，7月1日起也將開放莫德納第二劑的接種。

全台165.3萬人接種疫苗（3）
Photo Credit: 中央社

同時，指揮中心開放國外施打第一劑者在台銜接第二劑疫苗，施打對象為目前開放接種的類別，並以WHO制定、各國核發的預防接種卡為依據。

被問到媒體人爆料週末將有疫苗抵台一事，陳宗彥回應「疫苗有到就會跟大家做說明，過去到現在都是依然如此。」

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核稿編輯：翁世航


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