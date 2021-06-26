2021/06/26,
生活

假新手、送頭、復活⋯⋯這些打電玩時會用到的英文怎麼說？

假新手、送頭、復活⋯⋯這些打電玩時會用到的英文怎麼說？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

在遊戲中，總會有一些高手開小帳，假裝自己是新手去屠殺別人。而這種行為或是這種人，我們就會叫他smurf。

最近大家都有乖乖待在家防疫吧？那麼在家能做的事，無非就是追追劇、打電動。所以今天小編又要來分享電玩中的常見字彙和說法，讓大家宅在家也能交流無國界！

  • rez

這個字其實是resurrect或者resurrection的縮寫，意思是「復活」，可以當動詞或名詞使用唷！比如說你不小心死掉，就可以在語音中大喊：

Come on, bro. I need a rez.（快點，老兄。我要復活。）

I’m down! I’m down! Rez me!（我倒了！我倒了！救我！）

  • smurf

在遊戲中，總會有一些高手開小帳，假裝自己是新手去屠殺別人。而這種行為或是這種人，我們就會叫他smurf。通常大家都會覺得這樣很不可取。我們來看例句：

Many gamers like to smurf after they max out their characters, pretending to be newbies and slaughtering others.（很多玩家在角色滿等後會開小帳玩，假裝自己是新手然後虐別人。）

There were too many smurfs in the game. That’s why I quit.（這遊戲裡太多開小帳的人了。所以我才棄坑。）

  • feed / feeder

Feed字面上是「餵養」的意思，那麼在對戰遊戲中，feed就是指一直死掉、讓敵隊輕鬆取勝（可以想像成一直去餵養對方），也就是電玩中常聽到的「送頭」。不管是故意還是非故意，都會讓隊友很困擾（XD）。來看個例子：

Stop feeding, otherwise I’ll kick you off our team!（別再送頭，不然我要把你從我們的隊踢掉囉！）

而加上-er之後，feeder就是指「送頭的人」。例如：

I’m fed up with that feeder!（我受夠那個送頭的人了！）

I don’t know whether he is just a daredevil or an intentional feeder.（我不知道他是純粹冒失還是故意送頭。）

  • salty

這裡可不是很鹹的意思唷！salty是形容詞「暴怒的、悲憤的」。比如說玩遊戲一直輸時，可能就會發生這種情形：

After dying too many times, Sam got salty and rage-quit the game.（在死太多次後，Sam悲憤交加，憤怒中離。）

Don’t let your salty emotion evolve into toxic behaviors.（別讓你憤恨不平的情緒演變成傷害行為。）

  • take a bio break

最後這組片語也很實用唷！bio其實是biological「生理的」的簡稱。那麼生理上休息一下，其實就是在表達想「上個廁所」的意思。最近大家如果在視訊會議上尿急時，也可以跟同事這樣說唷～再來看個例子：

Guys, I’m taking a bio break. Let’s start the next game three minutes later.（各位，我要上廁所。我們三分鐘後開始下一場。）

不曉得大家今天最喜歡哪組單字或片語呢？我們下次見～

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【遊戲英文】復活、送頭、開小帳怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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