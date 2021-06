假新手、送頭、復活⋯⋯這些打電玩時會用到的英文怎麼說？

最近大家都有乖乖待在家防疫吧?那麼在家能做的事,無非就是追追劇、打電動。所以今天小編又要來分享電玩中的常見字彙和說法,讓大家宅在家也能交流無國界!

rez

這個字其實是resurrect或者resurrection的縮寫,意思是「復活」,可以當動詞或名詞使用唷!比如說你不小心死掉,就可以在語音中大喊:

Come on, bro. I need a rez.(快點,老兄。我要復活。)

I’m down! I’m down! Rez me!(我倒了!我倒了!救我!)

smurf

在遊戲中,總會有一些高手開小帳,假裝自己是新手去屠殺別人。而這種行為或是這種人,我們就會叫他smurf。通常大家都會覺得這樣很不可取。我們來看例句:

Many gamers like to smurf after they max out their characters, pretending to be newbies and slaughtering others.(很多玩家在角色滿等後會開小帳玩,假裝自己是新手然後虐別人。)

There were too many smurfs in the game. That’s why I quit.(這遊戲裡太多開小帳的人了。所以我才棄坑。)

feed / feeder

Feed字面上是「餵養」的意思,那麼在對戰遊戲中,feed就是指一直死掉、讓敵隊輕鬆取勝(可以想像成一直去餵養對方),也就是電玩中常聽到的「送頭」。不管是故意還是非故意,都會讓隊友很困擾(XD)。來看個例子:

Stop feeding, otherwise I’ll kick you off our team!(別再送頭,不然我要把你從我們的隊踢掉囉!)

而加上-er之後,feeder就是指「送頭的人」。例如:

I’m fed up with that feeder!(我受夠那個送頭的人了!)

I don’t know whether he is just a daredevil or an intentional feeder.(我不知道他是純粹冒失還是故意送頭。)

salty

這裡可不是很鹹的意思唷!salty是形容詞「暴怒的、悲憤的」。比如說玩遊戲一直輸時,可能就會發生這種情形:

After dying too many times, Sam got salty and rage-quit the game.(在死太多次後,Sam悲憤交加,憤怒中離。)

Don’t let your salty emotion evolve into toxic behaviors.(別讓你憤恨不平的情緒演變成傷害行為。)

take a bio break

最後這組片語也很實用唷!bio其實是biological「生理的」的簡稱。那麼生理上休息一下,其實就是在表達想「上個廁所」的意思。最近大家如果在視訊會議上尿急時,也可以跟同事這樣說唷~再來看個例子:

Guys, I’m taking a bio break. Let’s start the next game three minutes later.(各位,我要上廁所。我們三分鐘後開始下一場。)

不曉得大家今天最喜歡哪組單字或片語呢?我們下次見~

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈【遊戲英文】復活、送頭、開小帳怎麼說?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航