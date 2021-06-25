衣索比亞大選充斥不公與戰爭疑雲，曾獲諾貝爾和平獎的總理阿邁德為何爭議不斷？

編譯：王國仲

6月22日，位於衣索比亞北方提格雷省（Tigray）多哥加鎮（Togoga）的一個市集遭到空襲，造成至少43位民眾死亡。當地民眾告訴《路透社》記者，提格雷省首府馬凱勒（Mekelle）北方，近期再度爆發新一波政府軍與地方勢力衝突。

衣索比亞軍方發言人阿達尼（Getnet Adane）未證實也未否認這起攻擊事件。他指出空襲是一種常見的戰略手段，但政府不會針對平民攻擊。

空襲發生在當地下午1點左右，一名婦女接受《路透社》訪問，表示她的丈夫與2歲女兒也在襲擊中受傷：「我們沒看到飛機，但有聽到它的聲音……很多、很多人都死了。」不過據她所說，當下沒有任何武裝人員出現。

面對各界疑問，衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）發言人，與駐紮在泰格瑞省的戰術部隊皆並未回應。美國則發布聲明，表示對平民的死傷「極度憂心」，呼籲衣索比亞政府為傷亡民眾提供完善醫療照護；同時應組織獨立調查團隊，確保有人該為此行為負責。

空襲時間、地點敏感，新總理任內首度議會選舉風波不斷

空襲發生的時間和地點都相當敏感——衣索比亞正在舉行全國與地區性議會選舉，這是阿邁德自2018年接任總理以來，第一次碰上選舉考驗。

除了因疫情影響而延宕外（原定於2020年8月舉辦），物流延遲與安全因素，更導致數個地區未能同步舉行選舉（全國10個行政區中，僅有7個順利進行）。本次空襲發生地提格雷省，也正因為政府軍與地方黨派的武裝衝突而無法舉行投票。

選舉委員會主席米德薩（Birtukan Mideksa）指出，儘管選舉在多數地區皆順利進行，有些投票處卻傳出反對勢力惡意阻撓情況。部分居民表示，自己因為參加選舉而被毆打，或遭到阻攔，無法前往投票。

主要反對黨之一，衣索比亞市民社會正義黨（Ethiopian Citizens for Social Justice）黨魁奈加（Berhanu Nega）表示，他希望投票結果能如實反映民意：「誠然，外在環境有些阻礙，但這些阻礙並沒有大到能阻止人民用選票表達自己的聲音。」

在部分選區，反對黨則選擇杯葛選舉，聲稱政府意圖散播恐懼。衣索比亞中部的貝莎莎鎮（Beshasha），是總理阿邁德的故鄉，他在當地亦享譽盛名。不過，和他同區參選的兩名候選人，卻異口同聲向BBC表示，雖然極為謹慎、不過度批評總理，地方政府仍時常騷擾其支持者，讓他們的競選活動無比艱難。

共有多達40餘個政黨推派候選人參選。而因選票印製、發放等物流延誤，加上與提格雷省叛軍的武裝衝突，約20%衣索比亞人民未能順利參加本次投票。不過，中央政府表示本次大選仍具其效力，並能如實反映民意。

政治改革引發黨派分裂，衣索比亞內戰越演越烈

中央政府與提格雷省的衝突，不僅影響議會選舉，更已升級至內戰層級。要瞭解雙方齟齬的來龍去脈，必須從阿邁德推動的政治改革開始談起。

阿邁德就任後，解散國會中佔據所有席次的衣索比亞人民革命民主陣線（Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, EPRDF），並整併EPRDF各派、成立「繁榮黨」（Prosperity Party），希望推動政治改革、減少族群分裂。阿邁德推動的各項改革措施、釋放政治犯，並協助調解衣索比亞與厄利垂亞戰爭，使他獲頒2019年諾貝爾和平獎。

不過，原同屬EPRDF的左翼黨派——提格雷人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front, TPLF）不願接受整合，拒絕加入繁榮黨。讓情況雪上加霜的是，2020年9月，握有提格雷省執政權的TPLF無視延後選舉的政令，執意舉行地方選舉，更佔領地方軍事基地、取得武裝。據此，阿邁德認定TPLF試圖推翻他的統治，於是在11月派兵攻打提格雷省，內戰正式爆發。

提格雷省的衝突，已引發嚴重人道危機。數千名民眾因此喪生；近期的一份評估顯示，約有35萬人因本次衝突陷入飢荒。

聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）表示：「我們已要求進入當地，評估情勢並提供民眾一切必要援助。當地局勢仍然相當不穩定。」

目前，TPLF已正式被衣索比亞議會定調為恐怖組織。多位領導人遭到逮捕，剩下的成員則選擇潛入提格雷省鄉間，和政府軍持續進行游擊戰。

近兩成席位尚未選出，國際輿論多認為選舉不具公平性

在全國547個議會席位中，共有102席仍未順利完成投票（包括提格雷省的38席）。除因內戰持續、暫無時間表的提格雷省外，其他省分預計將在9月6日前完成選舉。

儘管非洲聯盟、衣索比亞各界團體皆派遣觀察員，歐盟卻表示不會派員監督本次選舉。歐盟更曾在5月批評衣索比亞政府「拒絕合作」，未能提供觀察團隊足夠獨立性，甚至連基本人身安全都無法保證。

長期關注並研究非洲之角地區的BBC資深記者普勞特（Martin Plaut）也發推，形容這是一場「充滿疑問」的選舉：「僅有部分衣索比亞人民參與投票，還有部分地區的選舉遭到取消（包括提格雷）。這場選舉可疑到多數國際組織連派都不願意派員監督。」

阿邁德本人則力排國際疑慮，宣稱本屆大選仍將維持自由且公平。他在6月中的一場造勢活動中向支持者表示：「全世界都認為我們會在選舉日大動干戈，是時候幫他們好好上一課了。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範