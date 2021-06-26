加拿大再現數百具兒童骸骨，天主教會的原住民寄宿學校發生什麼事？

文：德國之聲中文網

加拿大媒體週三（6月23日）報導，在一所寄宿學校舊址，新發現了有著數百具兒童遺骸的墳冢，而就在上月，加拿大大不列顛哥倫比亞省坎盧普斯（Kamloops）剛剛揭露了一段相似的罪惡歷史，在當地一座寄宿學校的原址上，人們挖掘出215具兒童屍骨，其中有的孩子死亡時年齡還不足三歲，這所學校在1978年才被關閉。

加拿大原住民組織稱，新發現的兒童墳冢位於薩克其萬省（Saskatchewan）前Marieval Indian寄宿學校，該校一直開辦到1997年。目前死難兒童數字還不能確定，但這將是迄今為止在加拿大發現的數量最多的一處。他們將在週四的記者會上公佈更多詳情。

一直以來，加拿大原住民呼籲調查教會寄宿學校原住民兒童的生死情況，他們懷疑寄宿學校附近存在大批死亡兒童的墓穴。1970年取得了寄宿學校墓地管理權的原住民組織First Nation，對這些墓地展開了調查工作。

以上兩座原寄宿學校均由天主教會開辦，原住民兒童被強迫同家人分離，被迫在寄宿學校接受同化教育。這些孩子不得不學習西方文化，接受基督教洗禮，直到忘掉原民族的禮儀和語言。暴力和性侵事件在寄宿學校司空見慣。

原住民組織稱，他們當年居住在原住民保留地，當局卻以「長年酗酒以及吸毒」等罪名將其強行同家人分離。

原住民的命也是命 vs. 中國的真相在哪裡

加拿大對原住民犯下的歷史罪行成為中加在聯合國交鋒時北京使用的利器。當加拿大週二（6月22日）在聯合國人權理事會譴責中國新疆和香港的人權狀況時，北京則回應呼籲對加拿大侵犯原住民權利的行為進行調查。

中方的聲明引用了今（2021）年5月發現的215具原住民兒童遺骸的事實說道：「歷史上，加拿大剝奪了原住民的土地，殺害了他們，並根除了他們的文化。我們呼籲對所有對加拿大原住民丶特別是兒童犯下的罪行進行公正的調查。」

這一聲明還寫道，在1830年代至1990年代之間，加拿大有超過15萬名原住民兒童被強行從父母身邊帶走。

中國外交部發言人趙立堅6月21日在例行記者會上表示，原住民的命也是命。加方必須深刻反省這些毫無人道的行為，不要指望幾句簡單的道歉和漂亮話就能應付了事。他說，「這種虛偽和雙標令人不齒。加方應停止自欺欺人，正視自身在人權領域的嚴重問題，對歷史和世界做出應有的交代。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）週二在渥太華對記者說，「在加拿大，我們有一個真相與和解委員會。中國的真相與和解委員會在哪裡？他們的真相在哪裡？」他說，「中國甚至不承認有問題存在。這是一個根本的區別。」

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