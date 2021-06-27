同樣是tube，在英國、美國、澳洲分別代表什麼意思？

大家有沒有覺得很吃驚呢？竟然連茄汁鯖魚、培根起司都能放到管子裡面，實在無法想像吃起來味道如何。那說到tube，除了表示「管子」，其實還有很多意思喔。我們今天就來認識一下這個字和相關的片語吧！

tube的各種意思

管子

影片中的tube就是「管子」的意思，如果要表示「一條...」，就可以用a tube of something來表示，像是：

a tube of toothpaste（一條牙膏）

a tube of glue（一條膠水）

a tube of mayonnaise（一條美乃滋）

a tube of tomato purée（一條番茄糊）

倫敦地鐵

講到這個字，就一定要說一下倫敦的地鐵the Tube。因為倫敦地鐵有些線路的隧道形狀就像管子一樣，因而得到這個名字。要表示這個系統時，常常會用字首大寫的Tube。那如果正式一點的話可以說the London Underground來表示倫敦地下鐵喔。

Mr. Dursley goes to work on the Tube every day.（Dursley先生每天坐地鐵去上班。）

It's common that foreign travelers catch the wrong tube in London.（外國旅客常常在倫敦搭錯地鐵。）

→ 因為這時候tube是指某一班車，所以用小寫的tube就行囉。

（美國）電視；電視機

在美國，電視除了可以用TV、television之外，也可以用the tube來表示喔。那這其實是比較早期的用法，因為早期的電視是由真空管（vacuum tube）製成，所以當時會用the tube來簡稱電視，現在可能只有老一輩的人或是場景設定在早期美國的電影會這樣用。

再多補充一下，YouTube的名稱也是由此而來的喔。

Let’s see what’s on the tube tonight. （來看看今晚電視上有什麼節目。）

（澳洲）一罐、一瓶（啤酒）

在澳洲，tube也可以當作啤酒的單位，表示「一罐、一瓶（啤酒）」，其實也就等於can或是bottle。

Hey mate. Could I have a tube of lager?（嘿朋友。能來罐拉格啤酒嗎？）

同場加映

想要用英文表示「失敗、徹底失敗」時，你會怎麼說呢？除了可以簡單地用fail completely來表達，我們也可以用go down the tubes這個有趣的片語。字面上意思是沿著管子往下掉，那大家可以想想，如果我們掉到滑溜溜的管子裡，不停地往下滑還爬不上去，是不是慘到不行呢？所以這個字的延伸意思也就是「失敗、徹底失敗」，來看個例子吧！

Suffering from the impact of the pandemic, many companies have been going down the tubes recently.（受到疫情的衝擊，許多公司最近都經營不善。）

Our country's education system is going down the tubes. It has been ruined by corrupt politicians and people in power.（我們國家的教育體制正在走下波。它已經被腐敗的政客和當權者毀掉了。）

是不是很有趣呢？同一個字在不同的文化竟然也有不同的意思，跟著希平方，你也可以學到更多有趣的英文！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【趣味英文】同樣是tube，在不同的地區竟然有不同的意思！〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航