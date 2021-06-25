港府局長換人：李家超任政務司司長，鄧炳強任保安局局長，蕭澤頤任新「一哥」

香港特首林鄭月娥今日舉行記者會，並宣布國務院根據林鄭的提名和建議，任命前保安局局長李家超接任政務司司長、前警務處處長鄧炳強接任保安局局長，而警務處處長一職則由前警務處副處長蕭澤頤接替；原任政務司司長張建宗則被免去職位。

張建宗加入政府近50年，首位 遭隊員佐級警察公開批評政務司司長

現年70歲的張建宗於今（25）日的記者會上稱，感謝中央政府和歷任特首多年來的信任和支持，並感謝政府上下、社會各界等人的幫助和諒解。他又表示，未來或會通過不同渠道服務社會、為國家貢獻。

張建宗2017年起出任政務司司長至今。《明報》報導，張建宗 1972年7月加入政府任職新聞主任，2004年9月晉升至首長級甲一級政務官。他先後在多個政策局及部門服務，包括前財政科、民政署、前政務總署、前總督府、前貿易署、財政司辦公室、司法機構與中央政策組。

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然而，於2019年「7.21事件」5日後，張建宗以政務司司長身分公開道歉，卻遭警察隊員佐級協會發信譴責他代表警察道歉不負責任，斥「完全不了解警隊運作的情況下，向公眾妄自作出斷定警隊對錯的做法」，予以「最嚴厲的譴責」。

根據香港政府架構，警務處隸屬於保安局，而保安局又由政務司司長領導，當時警察隊員佐級協會是次「越級」譴責其實躍過了警務處處長、保安局局長，直接投訴政務司司長。

而在2019年8月，張建宗懷疑健康有問題，《香港電台》報導，他表示只是鼻腔內有小囊腫要接受治療，不影響當時工作。

首位「武官」任政務司司長，李家超任內處理眾多具爭議事件，民望排尾二

新任政務司司長李家超於1977年加入香港警隊，2010年晉升為警務處副處長，隨後於2012年出任保安局副局長。2017年林鄭月娥出任特首後，他升職至保安局局長。李家超是首位警隊出身的政務司司長。

李家超在任保安局局長期間爆發了不少極爭議事件，包括2019年年中開始的「反送中」反修例大規模示威與警民激烈衝突、《國安法》於香港落實、《蘋果日報》相關公司資產被凍結和被迫停業事件，上述事件除了惹香港市民爭論，也引來國際關注。

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據《立場新聞》引述香港民意調查研究20215年月資料，李家超當時任保安局局長時民望淨值為「-23.9%」，是局長中排名倒數第二。

鄧炳強曾稱會任「一哥」至任期完結，蕭澤頤主要處理警隊前線任務

接任為新保安局局長的鄧炳強1987年加入警隊，2018年升為副處長，並於2019年 「反送中」反修例大規模示威 11月間接替盧偉聰成為警務處處長。

鄧炳強是1997年以來第二位警隊出身的保安局局長，他明年達到57歲退休年齡，現時加入問責班子。 今年2月，鄧炳強曾在警隊內部交流環節，稱會擔任警務處處長直到任期完結為止。

至於新任警務處處長蕭澤頤則於1988年加入警隊，主要駐守前線行動單位，2017年獲晉升為助理處長，2018年出任高級助理處長，前年再升官至負責行動的副處長。