《蘋果》售完百萬份報紙，拜登籲北京停止壓迫媒體

美國總統拜登24日稱香港《蘋果日報》的關閉是「媒體自由的悲哀之日」，並稱這顯示中國壓迫持續加劇，同時誓言要繼續支持香港人民。

在一份關於《蘋果日報》遭關閉的聲明中，拜登呼籲中國政府停止針對獨立媒體的行為，並釋放被拘留的記者和媒體管理人員。他說：「香港人有新聞自由的權利。相反地，北京正在剝奪基本自由，並攻擊香港的自治和民主機構及程序，這不符合其國際義務。」

拜登強調：「對於香港和全世界的媒體自由來說，這是一個悲哀的日子。」「通過逮捕丶威脅和強行通過懲罰言論自由的《國家安全法》，北京堅持行使其權力來壓制獨立媒體和壓制不同意見。」

拜登表示堅定支持港人

拜登誓言，美國「將毫不動搖地支持香港人民和所有為人民應得的基本自由而站出來的人」。媒體倡議團體說，在北京去年對香港實施國安法後，這次關閉蘋果日報對香港的媒體自由造成了最嚴重的打擊，並有可能破壞該城市作為媒體中心的聲譽。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）24日在香港舉行的2021亞洲出版商協會新聞獎的頒獎典禮上，批評了香港政府拘留《蘋果日報》創辦人黎智英的作法，稱他因行使其權利而面臨「負面後果」。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 《蘋果日報》週四印刷了100萬份最後一期的報紙，數量約超過平時的10倍。

巴切萊特說，國安法正導致記者「自我審查」，以避免被當局以「模糊的犯罪行為」起訴。自去年12月以來，黎智英因在2019年香港大規模民主抗議活動期間舉辦未經授權的集會而入獄。他面臨三項國安法相關指控，包括與外國勾結，並且已經因為參加未經授權的集會而在獄中服刑。

蔡英文：自由的台灣撐著香港的自由

台灣總統蔡英文24日也在其臉書頁面發文表示，很遺憾看見《蘋果日報》在黎智英被拘留丶金流遭斷與高層被捕後在24日被迫停止營運，出版最後一刊的報紙。她寫道：「對九七後的香港人而言，蘋果日報不只是一份報紙，更是港人不畏強權丶渴望民主丶追求自由的灘頭堡。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 台灣總統24日在臉書表示，自由的台灣，會一直撐著香港的自由。

蔡英文強調，或許有人認為《蘋果日報》被關閉是壓倒香港自由民主的最後一根稻草，但她指出「自由民主就像一棵樹，也許可以將它攔腰砍斷，但種子早已遍灑在土地的每個角落，總有幾顆種子，會生長成另一棵大樹。」

她寫道：「我想再一次告訴香港人：自由的台灣，會一直撐著香港的自由。也盼望，港人深埋心底對自由民主的企盼，有朝一日，能讓東方之珠再次璀璨。」

一百萬份全數售完

《蘋果日報》週四印刷了100萬份最後一期的報紙，數量約超過平時的10倍。該報的支持者情緒高漲，一名60歲的民眾向路透社表示：「過去幾個晚上我都睡不好。我希望記者們能堅守信仰，繼續努力工作。」

一些《蘋果日報》的工作人員對於報紙遭強迫關閉表示憤怒和沮喪。51歲的報紙設計師Dickson Ng告訴路透社：「（在）今天之後，香港沒有新聞自由了。我感到非常失望和憤怒。」

中國外交部發言人趙立堅24日在例行記者會上回應國際關切《蘋果日報》被關閉的問題時指出，香港是法治社會，不是法外天堂。新聞自由不是免罪牌，反中亂港沒有法外權。

他說：「香港特區政府有法必依，違法必究，執法必嚴，得到香港民眾的普遍歡迎和積極支持，有利於鞏固和完善『一國兩制』，有利於促進香港繁榮穩定。」

（路透社、法新社）

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