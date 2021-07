《跨感官心理學》：知道「圓形紅色馬克杯會讓咖啡更甜」這種怪知識，對防疫有什麼用？

文:Gene(來自馬來西亞,現居風城。興趣廣泛的生物學家,研究工作之餘,嗜好讀讀書、看看戲、寫寫作、騎騎車、踏踏青、逗逗貓)

台灣在嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19,新冠肺炎、武漢肺炎)疫情全球大流行初期因為防守得當,有一整年的時間,全球大部分國家水深火熱之時,台灣人民還能夠歌舞昇平。然而,很不幸的,因為防疫鬆懈和新突變株的更高傳染力,台灣也和大部分國家一樣,開始要管控人流和限制活動。

原本餐廳用餐必須實聯制,後來政府改為規定只能外送或外帶,減少在餐廳用餐時無法戴口罩而傳染冠狀病毒的機會。許多原本不屑請吳柏毅或傅潘達外送美食的朋友,紛紛哭天搶地之後也跟著用了。大家應該都能夠感同身受,怎麼以往美味可口的食物,無論冷熱生熟,裝在紙盒或塑膠盒中,看來幾百塊的主餐,感覺和速食店的差不多;還有原本滋味美妙的飲料,裝在紙杯、塑膠杯中,和喝鋁罐、保特瓶的也沒兩樣?

宅在家,儘量少外出,保持社交距離,是為了減低病毒的傳播,保護自己和他人,可是在家中待久了,無法像過往一樣可以自由外出,或多或少也影響心情,在焦慮的疫情中添加煩悶,我們該如何在防疫生活中,讓生活仍然能夠多些樂趣呢?

這本《跨感官心理學:解鎖行為背後的知覺密碼,改變他人、提升表現的生活處方箋》(Sense: Unlock Your Senses and Improve Your Life),透過大量心理學研究來告訴我們,如何創造各種感官體驗,讓我們的生活多姿多彩,並且能夠更加平衡和健康!在平時就是本很實用的寶典,況且是在疫情蔓延和肆虐之下,讓我們能夠在家創造出更好的感官體驗,讓身心更健康,疫情時在家避疫也能老神在在,在減少人與人連結的情況下,增加感官與生活的連結。疫情結束後也能把握其中原則促進生活樂趣和身心健康,送禮自用兩相宜!

《跨感官心理學》作者羅素.瓊斯(Russell Jones)是感官行銷專家,跨感官設計公司Sensory Experiences創辦人,過去十年來皆致力於運用感官科學,為客戶創造沉浸式體驗,包括慶典活動與零售空間等等,並協助全球研發公司設計產品和包裝,和大眾建立更直覺的連結。他的實戰經驗豐富,並非紙上談兵而已。

《跨感官心理學》指出,我們的行為和認知,常常不知不覺中受到環境中非受控因子的影響,這在神經科學和心理學都有大量實證研究,例如圓形紅色馬克杯讓咖啡喝起來更甜、慢板音樂的藍色房間讓時間感覺過得更快等等。這些感官研究的知識不僅有趣,也能夠讓高手用來設計出更棒的產品、品牌、空間和體驗,理解我們的五感如何影響我們(或不被影響),來利用色身香味觸法來提升運動、睡眠、工作、飲食、性愛等等的品質。

情感和感官刺激的連結也非一成不變,我們的經驗和記憶會形塑這個連結,在開心度假的日子常聞到的氣味,會成為特定情感和意義的觸發點。我們也能反過來利用不同體驗時伴隨的感官刺激,拿回購物時的主導權,添購更加健康的食品,而非無意識地被廠商操控來肥他們的荷包和自己的肚皮。這在疫情時代也很重要,否則狂嗑了一堆泡麵和零食,心肝腎和免疫力都像是被病毒摧殘過了一樣。

《跨感官心理學》還提到一個很有趣的跨感官的聯覺心理(Synesthesia Mind),就是一個感官判斷會連結到另一個感官,例如檸檬是快還是慢?再問檸檬的味道是尖銳形還是圓潤形?這問題看似無厘頭,但硬要用直覺回答的話,大多數人的答案都一致。有些人可以從一個感官體驗到其他感官的訊息,例如從景色聯絡到音樂等等,甚至這種體驗還有助藝術創作。利用內建的聯覺經驗,能夠在不改變內容成分的情況下讓飲料喝起來更酸或更甜,也能夠創造出更適合某些活動的場所。甚至更神奇的是,氣味還會影響道德選擇。

疫情時代當中,最令一些朋友困擾的是要在家上班,就是傳說中的WFH,扣除小孩的干擾,也甭提網路連線的方便與否,最令許多人困擾的是,工作和生活開始混淆,導致工作效率大打折扣。我們可以透過改變顏色、光線、聲音、氣味等等,暫時把家中某處打造成一定程度上可以提高效率的臨時辦公區域,在避疫時保持工作上的專注,同樣也讓家中休閒區域更加能夠放鬆和做愛做的事。對於這些挑戰,《跨感官心理學》都開立了感官處方箋供我們抓藥。

除了商業和居家的應用,羅素.瓊斯也主張利用「感官處方箋」來解決生活中的各種問題,例如改變病房的顏色、氣味和背景音樂讓病患減少一些藥物上的需求並且更早康復,這對減緩醫療負擔大有助益。針對生活中的各種問題,也能利用對症下藥的方法改善,從起床後的朝氣到夜晚的好眠都有效。

《跨感官心理學》從我們一日之計開始,建議我們可以利用柔和的起床光線、自然聲響當作鬧鐘的聲響,來增加我們起床後的正面情緒;在家工作要增進效率,其中一個方法是穿著在辦公地點上班時一樣的服裝,許多工作效率高的自由工作者在家工作時就這麼做,《跨感官心理學》還提供了我們從事各種不同活動的著衣建議,然後再用適合的香水來促進不同的效果,接著用明亮的自然光或燈光、清新且提神的氣味來享用健康的早餐。

宅在家避疫太久,不僅無法去健身房,也會因為少了許多走動而儲存起來的熱量大增,要怎麼宅在家保持有衝勁的運動習慣和體驗,《跨感官心理學》從因應不同目的運動服,水壺和水的味道到香氛都有實用建議,還有在運動時該搭配什麼樣的音樂以及光線、運動後的恢復與舒緩,都開立了感官處方箋供我們對症下藥。

為了在家安然度過疫情,我們也需要在大賣場瘋狂搶購,各地賣場也紛紛傳出泡麵餅乾被一掃而空的災情,據說重災區在升級三級警戒幾週後仍未充分復原。即使是在承平時期,大賣場就佈下了各種感官陷阱讓消費者情不自禁地買了更多、甚至原本不在購物清單上的高熱量、重口味加工食品。利用《跨感官心理學》破解廠商的各種詭計,甚至還可以反制來讓自己購買更多健康食品。

疫情時代對許多朋友來說也相當困擾的是,無法或不敢上戲院看電影和外出旅遊,頗令人鬱悶,《跨感官心理學》開出了感官處方箋來在家裡營造出家庭式體驗電影院,甚至還有感官式旅遊規劃,讓我們在在家偽出國,對施打疫苗後的後疫情時代旅遊夢想作超前部署!

疫情時代也讓我的許多朋友宅在家做菜而成為料理達人,說不定有些朋友在疫情時不幸的餐廳倒閉潮後還能轉行呢。《跨感官心理學》也針對餐具、擺盤、香氣、音樂、燈光等,提供許多知名餐廳老闆都未必知道的科學建議。

《跨感官心理學》會是平時就能提升我們生活品質的好書,況且是在疫情蔓延之時,來得真是時候啊!

