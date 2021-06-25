新增76例本土個案、5例死亡，因應Delta變異株入境，指揮中心加強入境檢疫

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增76例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、武漢肺炎、新冠肺炎）本土個案，其中34例為居家隔離/檢疫期間或期滿檢驗陽性者，確診個案中新增5例死亡。

指揮官陳時中指出，34個居家隔離/檢疫期間或期滿檢驗陽性確診的案例，代表是在控制之內，其餘42位則是在社區，未來針對這些個案，要極力做疫調，以即時阻斷傳播鏈。

陳時中也公布，日前由秘魯入境後確診的病例，證實為傳染力極高的Delta變異株。指揮中心已經對此進行入境人員的加強檢疫措施，並配合社區聯防圍堵及擴大篩檢，來因應Delta變異株的威脅。

新增76例本土個案、5例死亡

指揮中心表示，今日新增之76例本土病例，為39例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月18日至6月24日。個案分佈以新北市32例最多，其次為台北市20例、桃園市10例、新竹縣4例、苗栗縣3例、彰化縣及高雄市各2例，宜蘭縣、基隆市及台中市各1例。其中雙北地區以外縣市24例中，13例為已知感染源、2例關聯不明、9例疫調中。

指揮中心說明，今日新增5例死亡個案，為3例男性、2例女性，年齡介於70多歲至90多歲，發病日介於5月16日至6月19日，確診日介於5月29日至6月20日，死亡日介於6月21日至6月23日。

Delta變異株入侵，指揮中心啟動三大作為

針對從秘魯入境後確診的祖孫兩人病例，陳時中在記者會中證實，從基因定序發現是Delta變異株。過去就有出現過5例，但這次的個案還無法確定其他染疫的狀況。至於屏東計程車司機的本土群聚案例，羅一鈞指出，7例中有1例是秘魯確診祖孫隔壁的鄰居，病毒序列還在檢驗中，結果出爐會再公布。

因應Delta變異株的高傳播力，指揮中心今日也公布加強邊境和社區防治的三大作為，包含全面提升入境旅客檢疫措施、社區聯防圍堵並擴大篩檢，以及強化醫院感控及個案處置。

入境人員檢疫措施的部分，針對列入「重點高風險國家」的巴西（巴西變異株）、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等7國，入境旅客入境後一律入住集中檢疫所14天，且入住、期滿皆要做PCR檢測，旅客不需支付檢疫所及採檢費用。

再來，前述7國以外的入境旅客，應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所14天，且在居家檢疫期滿前進行PCR檢測。至於國籍航空公司機組員，自「重點高風險國家」航線航班返台後，應居家檢疫14天及檢疫期滿進行PCR檢測，且入住防疫旅宿或符合規定的公司宿舍。

市場專案進行中，陳吉仲現身公布七大「防疫精進」作為

針對台北市的市場專案，陳時中表示，第一批發果菜市場和環南市場持續有確診個案。農委會主委陳吉仲也現身記者會，公布雙北果菜批發市場的7大「防疫精進」作為，這些措施均由指揮中心依防疫專業擬定，每次討論也都有邀請雙北市政府以及北農、新北果菜批發公司的總經理到場開會。

陳吉仲解釋，北農專案是針對萬華的北農一市、濱江二市，以及新北市的三重、板橋果菜批發市場，由於承銷人會在台北、新北市場間移動，因此都要共同防疫。

Photo Credit:中央流行疫情指揮中心

陳吉仲報告，自20日起進行員工、承銷人、市場作業人員的廣篩，截至昨（24）日，北農的2個市場總共篩檢5022人，PCR檢測後有15人呈陽性，但都不是北農公司造冊的承銷人，而是跟著承銷人的作業人員。新北總共篩檢3626人，結果全部陰性。而從昨日凌晨起，這兩個市場的人員都要持陰性證明才能進入市場，陳吉仲表示，雙北都有配合，甚至安排警力進駐。

在北農專案中，指揮中心也成立疫調平台，讓雙北市府及北農公司、新北果菜公司確認，並強化落實疫調匡列隔離工作。同時，兩個果菜批發市場的人員也需進行健康監測，每日回報狀況。

市場內社交距離的部分，新北有具體做更合適的社交距離安排，北農這兩天也開始購買設備、隔開距離。

由於農產品都從中南部運上來，陳吉仲表示，根據4個市場的盤點結果，農產品司機、隨車人員共1570人，指揮中心也請各縣市政府開設的快篩站採檢這些人員，下週二起開始持陰性證明進入市場。

根據市場內外的確診者分佈，陳吉仲也以圖片示意，指出PCR陽性的15人和其他確診者都是在市場周遭的鄰批市場，中間所有果菜批發市場都沒有發現確診。因此，所有鄰批市場都必須全力做好防疫，若出現確診則該攤位要停止營運14天，前後左右的攤位都會做疫調並匡列、隔離。

Photo Credit:中央流行疫情指揮中心

陳時中補充，針對北農專案中幾個出現確診的區域，要做系統性的PCR檢驗，並隨著檢驗結果持續匡列熱區、進行疫調後做下一步隔離，一輪一輪做才能達到清零。陳時中指出，打疫苗不能馬上解決問題，只是為了比較長久的保護力。

施打率有起色、疫苗殘劑由地方政府安排預約

針對早上宣布的疫苗殘劑最新政策，副指揮官陳宗彥指出，以AZ疫苗為例，最後一瓶至少要有6名才能開瓶，餘量由接種單位開放候補名單做登記，針對18歲以上接種對象為原則進行接種。

陳時中補充，地方政府對殘劑預約都有不同的處理方式，有的是鄰里長登記、有的採用預約系統。但公告的重點在於，不能任意地把疫苗當殘劑，一定是打到最後一瓶剩餘的才叫殘劑。

Photo Credit:中央流行疫情指揮中心

談到接種人次，陳時中指出，昨日疫苗接種了79980人次，可見施打率有所起色。莊人祥指出，疑似接種後死亡的案例有新增14例，包含7名女性、7名男性，介於52至97歲，其中13人是75歲以上，在接種後2天到9天死亡。

陳時中在記者會也呼籲，地方政府應在偏遠地區開站接種，並代原民會指出，部分偏鄉沒有日照中心、只有文化健康站，希望在文化健康站為照服員和社工人員施打疫苗，指揮中心將這些人員列在第五類，並列入縣市政府配送量中，可從7月2日起到各醫療院所接種。

台灣致死率偏高？莊人祥：各國疫情初期都偏高

發言人莊人祥今日也針對台灣致死率偏高的部分，與是否有確診黑數進行說明。他比較台灣、美國、英國、義大利、加拿大和韓國的數據，台灣每百萬人的累積發生個案、死亡個案都是最低的。若從逐日的致死率也可發現，其他國家剛開始爆發疫情時致死率都偏高，尤其英國曾經超過18%、義大利的高致死率則維持很長一段時間。

Photo Credit:中央流行疫情指揮中心

莊人祥接著指出，每個國家都多少會有確診病例低報的情形，低報的嚴重程度會用檢驗陽性率來判斷，世界衛生組織（WHO）的判斷標準是說是5%、歐盟是4%，如果低於這個數字就比較不會有黑數影響。而台灣的陽性率高點在5月28日的2.8%，一直都維持在4%以下，可見從疫情爆發到現在檢驗量能都保持的不錯。

Photo Credit:中央流行疫情指揮中心

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範