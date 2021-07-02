《今天也要去見殺人犯》：為了找出犯人的痕跡，「側寫師」走訪現場提供重案搜查諮詢服務

文：李珍淑

何謂側寫師

就像國內外部份電視劇描述的一樣，側寫師並不負責從臨場到分析案件、追蹤犯人的所有工作，把側寫師想成是「為搜查組提供多元資訊，負責支援工作的人」會較為貼切。因為少了案發現場就無法進行分析，所以側寫師會比勘察人員更常走訪現場，但我們並不會因此就親自進行搜查。

分析嫌犯類型是側寫師的基本工作，嫌犯行動與自白分析、心理面談、案件相關人士自白可信度評價、提出訊問策略等，我們會針對這些細部事項提供實質幫助，換句話說，對實務人員而言，側寫可定義為「撰寫科學方法分析之犯罪行為報告」以及「提供專家建議的重案搜查諮詢服務」。一言以蔽之，就是以社會科學方法支援辦案的搜查技巧之一。 側寫的前提為：「每個人的性格都不同，且每種性格的核心都不會改變。」

而且犯罪現場會反映犯罪者的個性，雖然犯案手法可能會隨著時間改變，但是簽名特徵（Signature）卻有一貫、重複的特性，俗語說：「人是不會輕易改變的。」這句話大概就是沒有學過犯罪或心理學的長輩們透過經驗所悟出的人類習性吧。

雖然大學時主修相關科目，但想把學過的知識應用於案發現場並非易事。每個案件的調性不同，工作內容也十分多樣，因此為了熟悉實務工作，側寫師必須花一段時間經歷各種訓練。雖然我不認為韓國的側寫能力落後於較早發展的美國或加拿大，但在教育訓練體制方面的確還有長足的進步的空間。

正因如此，成為側寫師後便需要經常在現場磨練學習，正所謂有經驗的醫師和諮詢師具備更好的應對能力，經手較多案件的側寫師便更能發揮直覺，參與較多廣域犯罪分析會議的人好像也更具洞察案件的慧眼。

找出犯人的痕跡

側寫的工作範圍大致可分為案件分析與搜查面談。案件分析包含嫌犯側寫、地緣剖繪、關聯性側寫、口供分析、訊問策略支援、心理剖繪等；搜查面談則包含利用面談技巧取得口供、犯罪行為分析、心理測驗、支援追加搜查的訊問策略等。一般認為嫌犯側寫就是側寫師所有的工作，但側寫工作的範圍與大家的想像不同，與十年前相比已有逐漸擴張的趨勢。

嫌犯側寫

嫌犯側寫的基本工作就是蒐集分析留在現場的行動證據，以在案發現場找出除了有形證據之外的無形證據，也就是在掌握犯罪者的特性後，推定嫌犯、縮小範圍並逮捕犯人的搜查技巧。如前所述，這並非鎖定犯罪者，而是透過統整、分析案發現場出現的元素，設定可能犯案的對象類型，以幫助辨別嫌犯。

我還記得剛開始被分派到地方分局時，在聽我解說殺人案的某位同仁就曾發問：「所以犯人是誰啊？」雖然他不聽解釋只追究犯人是誰的反應非常無理，但沒經驗的我聽見問題後卻慌了陣腳，最終沒能好好說明側寫工作的特性，讓我留下了遺憾的回憶。

地緣剖繪

地緣剖繪為分析犯罪者之居住地、活動範圍以及下一個犯罪現場的系統。根據經驗，並非所有犯罪類型都可預測，但是發生三起以上的連續性犯罪或連續縱火案便能達到有效的分析，只要有犯案場所相關的正確地理資訊就能使用，熟悉使用這套系統也不需要太多時間，第一階段分析是透過系統預測居住地與下一起犯案場所，第二階段則是討論該如何運用第一階段的分析結果。

地緣剖繪使用統計驗證法，並依照社會科學領域所要求的科學方法論執行，具備統計相關背景知識者能快速執行，擁有社會科學驗證法相關訣竅者則相對容易地踏入此領域，講求使用統計軟體以及分析統計結果的能力。

關聯性側寫

關聯性側寫的分析內容為案件間的相似性與差異，以及案件是否為同一人所為；若認定案件有連續性，或如同李春在連環殺人案為犯人自首，需分析自首案件間的關聯性時便會使用此方法。偶有收監中的犯人會追加承認犯案，這時關聯性側寫亦有用處，我們交出許多結論報告皆為犯人有其自首背景或目的，因此難以賦予可信度或無法判定有關聯性。

心理剖繪

心理剖繪從兩至三年前起衍生出不同的使用方式。一般的心理剖繪是分析自殺者的周邊環境，透過與家人朋友的面談找出得以預防自殺的要素；但對側寫師來說，心理剖繪又是不一樣的工作了。

側寫當中的心理剖繪是在重刑犯或嫌犯主張被害人可能自殺時，透過與家人、朋友、工作同事等相關人士面談確認其是否有自殺的可能。若分析結果顯示被害人有活下去的意志，卻在不脫離正常生活軌道的狀態下死亡，則調查時必須納入他殺的可能性，因此我認為與一般的心理剖繪有所差異。

我為此接受了數年的心理剖繪相關教育與在職進修，並持續提升個人能力。近來心理剖繪以獨立領域之姿成功揭發案件真相，並被採納為法庭上的證據，這也代表著若想步上正式軌道，除了個人努力之外亦需併行教育訓練。

口供分析

口供分析是透過分析對象在言語方面的態度，以了解他們對案件所抱持的態度與心理狀態，分析時主要使用（Scientific Contents Analysis），這是以 色列前測謊檢驗官Avinoam Sapir所研發的測謊技巧，此技巧以說謊時出現的文法、語言學特徵為基礎，探測口供中潛在謊言的可能性，並透過觀察一連串的過程獲得犯罪相關的情報。在口供分析這塊領域，你必須熟記每一項分析準則，接觸過無數相關案件才能得心應手。

每項側寫工作都不能光靠理論，口供分析亦需要大量經驗和各種犯罪類型的知識。為此，側寫師需定期接受職前文化教育，甚至從外部邀請專家進行講座，透過再教育充實內涵、了解該技巧在審判中如何運用也十分重要。

訊問策略支援

訊問策略支援為根據自首要素與犯人個性活用訊問技巧的工作。根據犯人的特性不同，有時提出客觀證據的戰略能奏效，但有時傾聽犯人敘述、喚起良知的方法則更加適切。正因如此，偵查人員也會使用扮黑臉，類似角色情境劇的策略。側寫師很難在面談初期就決定策略，因此，雖然此技巧講求經驗與訓練的累積，但若側寫師能提供搜查組訊問策略，搜查組在調查時就能站在比犯人更有利的位置，這也代表這就是側寫師最該發揮能力的領域。

在親自面談與監看調查方面越有經驗的側寫師就越有判斷案件的眼光和制訂策略的能力，因此參與案件的經驗是最重要的；不過因為每個區域的案件質量有所不同，因此也需要觀看錄製影像進行訓練、不斷向前輩討教或參與廣域分析。俗話說：「書堂狗三年吟風月。」即便沒有親自參與，但透過多樣的方法間接接觸案件也有助於提升眼界。

訊問策略是心理學理論基礎加上經驗累積所衍生出的技巧，因此學完理論後該如何與案件接軌，只要和前輩們一起討論即可。每個訊問對象的性格都天差地遠，因此很難斷言某種人就該使用某種訊問策略，另外也必須考量案件進行的順序、調查當下的氛圍以及偵訊人員的個性，所以更是每個案件都需要不同的策略。

基礎知識上要蓋怎麼樣的房子？這個問題可與「雖然建築師在造屋時會有基本設計，但在建造過程仍會經歷無數修正」比擬，也就是考慮屋主需求、進行溝通的過程；但是反過來看，側寫師必須掌握側寫對象的性格，讓偵訊人員以此為根據規劃能成功結案的策略，這還真不是一件容易的工作。

書籍介紹

本文摘錄自《今天也要去見殺人犯：韓國犯罪側寫師眼中的人性故事》，EZ叢書館出版

作者：李珍淑

譯者：龔苡瑄

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Photo Credit： EZ叢書館出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰