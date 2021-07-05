醫療機構拼轉型抗疫，5G遠距診療平台助攻亞東醫院及台東縣衛生所翻新就醫模式

台灣疫情緊張之下，抗疫第一線的醫療量能首當其衝，即使民眾自動減少外出齊心防疫，但期間須定期追蹤的慢性病患與一般民眾的就醫需求又該如何兼顧？符合醫事功能系統需求的「遠距診療服務」成了關鍵解方，且看亞東醫院如何借重以5G遠距診療見長的遠傳，推出通訊診療門診防疫；而早在去年即運用遠傳5G遠距診療平台，與高醫/馬偕/花慈開始實施偏鄉遠距診療的台東縣，值此關鍵防疫時刻，更是以偏鄉逆襲讓台東縣無痛推動遠距抗疫門診。

亞東醫院推通訊診療門診 — 以科技力支援常規醫療防疫

亞東紀念醫院為新北市唯一醫學中心，疫情期間肩負重責大任，醫院既要配合防疫政策降低接觸風險，又須兼顧一般民眾與急、慢性病患的就醫需求，為求兩全其美，亞東醫院快速推動通訊診療門診服務，於17個專科別開設通訊門診，提供民眾更安全的選擇。而能在短期間導入視訊就醫模式的遠距診療平台，正是由遠傳團隊所協助開發。

透過這一套遠距診療平台與院內系統的整合，民眾只要下載遠傳「遠距診療APP」，即可一站式進行自助掛號、候診叫號、視訊看診，也能取得亞東醫院醫師的病症診斷、開立處方箋、判讀檢驗報告，病患不至於因防疫而中斷醫療與用藥，或自行做錯誤判斷造成延誤就醫，讓常規醫療得以正常運作。

Photo Credit: 遠傳 亞東醫院導入遠傳「遠距診療APP」，疫情期間增設17個專科別開設通訊門診。

在亞東醫院端，醫師透過診間行動裝置於雲端虛擬門診叫號、看診與病患進行線上互動，系統也支援通訊診療影像病歷機制，從門診掛號到相關病歷系統皆採自動接軌，提升線上門診看診效率與方便性。

疫情考驗醫院的應變力，幸好亞東醫院於去年就已在偏鄉場域實施遠距診療模式，實現全台第一個5G糖尿病連續式醫療照護服務，由萬里、石碇衛生所與遠端的亞東醫院專科醫師共同跨科會診，連結醫院機構的遠距追蹤照護支持系統，將照護體系完整串接，創建更完善的醫病關係。這項實績也化為亞東醫院能夠快速導入視訊門診的動能，加上遠傳以照顧病患為導向的遠距診療平台助力，齊心協力打造這一次的防疫保護網。

Photo Credit:遠傳 疫情期間，遠傳電信協助亞東紀念醫院推動通訊診療門診服務。

台東縣民習慣遠距診療模式 — 無痛普及成偏鄉逆襲典範

台東縣醫療資源相對稀缺，年長者與慢性病患者在就醫過程會遇到行動不便及交通成本高的問題，因此在2020年中，台東縣政府率先打造全國第一個5G遠距診療場域，與高雄醫學大學附設中和紀念醫院、台東馬偕紀念醫院、花蓮慈濟醫院合作，在包括蘭嶼及綠島的11個衛生所開設眼科、皮膚科、耳鼻喉科的遠距診療門診，周一至周五皆有門診，並由遠傳提供5G網路及遠距診療平台服務。

當地居民透過遠傳自行開發的遠距診療服務平台與先進IoT醫療器材，即能由當地醫師護理人員初步檢驗，雲端即時傳輸生理數據及觀察影像至大型醫學中心，同步請百公里外的都會區專科醫師進行遠距病況診斷。今年更擴大科別導入全台首創的心臟科遠距診療門診，就是要幫助民眾減少非必要的往返就醫次數，縮短偏鄉就醫距離。

在疫情籠罩下，各醫院紛紛規畫開設視訊門診，但對早一步導入遠距看診的台東縣來說，因為不少民眾早已習慣這樣的看診模式，當台東縣政府要大規模導入遠距防疫門診之際，可謂無痛推動。過去台東縣所累積的遠距醫療經驗，已然成為此次對抗疫情的超前部署。

Photo Credit:遠傳 台東縣超前部署導入遠距診療，讓有就醫需求的民眾透過視訊看診，減少不必要的接觸風險。

遠傳資通訊專業整合技術 — 深耕醫療IoT成關鍵助力

在萬物聯網時代，藉由感測器將醫療設備、穿戴裝置連線到伺服器或雲端，透過物聯網傳輸能將醫療科技落實於診間、病房、護理站、居家、社區與企業，打通院內和院外的資訊整合，串聯起全方位的醫療照護網。

遠傳深耕醫療物聯網領域，利用技術優勢協助醫療院所強化臨床病房安全控管、提升醫護流程效率與照護品質，協助升級智慧醫院；且為發揮遠距診療科技的社會效益，遠傳更是長期關注偏鄉數位建設，以5G大人物技術提升民生醫療福祉改善偏鄉醫療環境，未來將持續以科技動能挹注台灣的城市與醫療環境，助力產業轉型升級，與夥伴、客戶共創智慧未來。

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