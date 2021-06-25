微軟正式發表Windows 11：可執行Android App，高度整合 Xbox與Teams，Win 10用戶免費升級

睽違六年之餘，今天微軟終於發表了最新一代個人電腦作業系統Windows 11。

雖說Windows 11開機後，就如許多媒體所猜測Windows 11的UI設計，可說是Windows 10的精簡版，最大特色就是把原本在左下角的開始菜單放到中間，並大量使用半透明、陰影的設計語言。除此之外，還加入了「Snap Layouts」自定義版面功能，可以依照使用者喜歡配置自己的版面設計。



Photo Credit: Microsoft



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隨著版面設計，Windows 11這次也特別強調多螢幕分工模式，當使用者用筆電連結到另一台桌面螢幕後，Windows 11會自動記憶桌面螢幕的畫面配置，就算臨時拔掉，但在接回HDMI線後就會立刻自動恢復。

為了滿足疫情之下大眾遠距交談、工作的需求，Windows 11把Team消費者版的通訊、視訊鈕直接整合在開始畫面下方，Panos Panay特別介紹，只要一鍵按下，就可以馬上開啟視訊功能。

Windows桌面小工具（Widgets）也在Windows 11重新復活了，而且這次會有AI幫忙為使用者提供個性化的工具推薦，而且甚至還能在這裡直接「抖內」付費給在桌面小工具上出現的新聞、內容創作者。



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Xbox合作夥伴生態系統負責人Sarah Bond這次特別介紹了Windows 11與Xbox整合的部分，這次直接把訂閱遊戲服務Xbox Game Pass與雲端串流以商城方式整合進Windows 11，讓Windows 11更便利玩到Xbox Games Pass的豪華遊戲陣容。



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另外，Windows 11也提供Xbox Series X/S的AutoHDR功能，可支援數以千計的DirectX 11、DirectX 12遊戲，另外還提供新的儲存API「DirectStorage」，讓遊戲可以在不過分使用CPU的狀況下，加快遊戲載入速度。



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微軟也直接在Windows 11加入了Android模擬器，讓PC使用者直接能在Windows環境下運作Android App，並且可以透過Amazon的App store下載執行（很顯然是為了M1 Mac可以直接執行iOS App而來）。



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這次微軟為了搶攻開發者經濟，Windows 11也提供了新的應用程式商店Microsoft Store。執行長薩蒂・納德拉（Satya Nadella）特別強調，他樂見第三方開發人員可以透過Windows 11構建自己的服務平台。

Windows 10使用者將能免費升級Windows 11，最低需求為64位CPU、4GB的記憶體和64GB的硬碟空間。這次雖未明說詳細的公佈時間，但可能會在美國聖誕假期前釋出。

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本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航