2021/06/25,
科技

微軟正式發表Windows 11：可執行Android App，高度整合 Xbox與Teams，Win 10用戶免費升級

微軟正式發表Windows 11：可執行Android App，高度整合 Xbox與Teams，Win 10用戶免費升級
Photo Credit: Microsoft

我們想讓你知道的是

在新的設計裡，UI將在左下角的開始功能表放到中間，並大量使用半透明、陰影的設計語言，預計在今年年底，Windows 10使用者將能免費升級Windows 11！

睽違六年之餘，今天微軟終於發表了最新一代個人電腦作業系統Windows 11。

雖說Windows 11開機後，就如許多媒體所猜測Windows 11的UI設計，可說是Windows 10的精簡版，最大特色就是把原本在左下角的開始菜單放到中間，並大量使用半透明、陰影的設計語言。除此之外，還加入了「Snap Layouts」自定義版面功能，可以依照使用者喜歡配置自己的版面設計。


Photo Credit: Microsoft

Photo Credit: Microsoft

隨著版面設計，Windows 11這次也特別強調多螢幕分工模式，當使用者用筆電連結到另一台桌面螢幕後，Windows 11會自動記憶桌面螢幕的畫面配置，就算臨時拔掉，但在接回HDMI線後就會立刻自動恢復。

為了滿足疫情之下大眾遠距交談、工作的需求，Windows 11把Team消費者版的通訊、視訊鈕直接整合在開始畫面下方，Panos Panay特別介紹，只要一鍵按下，就可以馬上開啟視訊功能。

Windows桌面小工具（Widgets）也在Windows 11重新復活了，而且這次會有AI幫忙為使用者提供個性化的工具推薦，而且甚至還能在這裡直接「抖內」付費給在桌面小工具上出現的新聞、內容創作者。


Photo Credit: Microsoft

Xbox合作夥伴生態系統負責人Sarah Bond這次特別介紹了Windows 11與Xbox整合的部分，這次直接把訂閱遊戲服務Xbox Game Pass與雲端串流以商城方式整合進Windows 11，讓Windows 11更便利玩到Xbox Games Pass的豪華遊戲陣容。


Photo Credit: Microsoft

另外，Windows 11也提供Xbox Series X/S的AutoHDR功能，可支援數以千計的DirectX 11、DirectX 12遊戲，另外還提供新的儲存API「DirectStorage」，讓遊戲可以在不過分使用CPU的狀況下，加快遊戲載入速度。


Photo Credit: Microsoft

微軟也直接在Windows 11加入了Android模擬器，讓PC使用者直接能在Windows環境下運作Android App，並且可以透過Amazon的App store下載執行（很顯然是為了M1 Mac可以直接執行iOS App而來）。


Photo Credit: Microsoft

這次微軟為了搶攻開發者經濟，Windows 11也提供了新的應用程式商店Microsoft Store。執行長薩蒂・納德拉（Satya Nadella）特別強調，他樂見第三方開發人員可以透過Windows 11構建自己的服務平台。

Windows 10使用者將能免費升級Windows 11，最低需求為64位CPU、4GB的記憶體和64GB的硬碟空間。這次雖未明說詳細的公佈時間，但可能會在美國聖誕假期前釋出。

延伸閱讀

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。