foodpanda 「疫」不容辭！幫助弱勢、挺醫護及外送夥伴，共同對抗疫情守護台灣

疫情尚未停歇，全國醫療量能與社會資源開始出現嚴重短缺，民間不少企業挺身而出，出錢出力同島一命！foodpanda觀察到不僅是第一線醫療資源吃緊，三級警戒更使得許多弱勢族群生活雪上加霜，因此立即統整資源採取行動，善盡企業社會責任，與北市府合作日日送餐給獨居長者，減輕疫情對弱勢族群的衝擊；此外foodpanda也攜手永齡基金會捐贈前線醫護資源，凝聚全台大眾團結齊心防疫；更為雙北外送夥伴準備免費防疫包，從外送網絡、社會弱勢到醫療資源，面面俱到一同守護台灣。

foodpanda台灣董事總經理方俊強有感而發表示，現今全台齊心防疫，foodpanda身為業界龍頭，期許透過企業力量注入，為前線醫療人員提供最佳後援。

關懷弱勢 foodpanda與北市府合作，外送夥伴「疫」無反顧日日送餐給獨居長者

疫情影響了全台每一個人，而弱勢族群更顯無助。當雙北於5月15日進入「三級警戒」後，社福單位因應疫情停止共餐、暫停家訪相關安排，使獨居長者日常生活備受影響。對此，台北市府相關單位發起「獨老溫馨送餐專案」，並邀請foodpanda參與合作。foodpanda二話不說隨即加入送餐專案行列，並號召外送夥伴自發性參與協助送餐至獨居長者家中，同時關懷、問候長者，該專案計畫的餐點費用亦由foodpanda全額捐助。

本專案自5月底發起，截至目前累積服務長者已近4,000人次。不僅關懷弱勢，身為社會企業的一份子，foodpanda更宣佈即日起至8月，每月將提撥百萬經費，用以協助愛心物資運送服務，更歡迎全台有需要的社福團體主動洽詢（註）。

Photo Credit：foodpanda foodpanda外送夥伴自5月底起協助送餐至獨居長者家中，同時關懷、問候長者，截至目前累積服務長者已近4,000人次。

參與此專案的社工亦提及，透過foodpanda安排送餐，能直接解決長者用餐問題，亦能透過外送夥伴回報送餐狀態同步得知長者們的身心狀況，有助於社福單位即時回饋及調整，因此外送夥伴扮演著相當重要的角色。

一位高姓foodpanda外送夥伴就分享自身情況，某天送餐給一位獨居老奶奶時，發現前一天送的餐點還放在原處，打電話給奶奶察覺對方講話有氣無力，隨即反映給相關單位，進一步了解才得知奶奶摔倒在地無法起身，當時便覺得透過自己小小的舉動就能幫助到他人，也讓送餐這個單純的事情變得更具意義。

心繫前線醫護， foodpanda「疫」馬當先攜手永齡基金會獨家捐贈400台血氧機

疫情爆發以來，醫院物資、醫護所需用品都大量缺乏，foodpanda率先參與由永齡基金會發起的企業捐贈活動，出資百萬共捐贈400台血氧機，給予疫情相對較為嚴重的雙北地區，並交由雙北市衛生局統籌分配。

與外送夥伴站在「疫」起，foodpanda免費發放專屬防疫包保障安全

除了捐贈醫療物資外， foodpanda 也思考如何凝聚全台大眾團結齊心防疫，因防疫居家時間提升，外送成為重要維生系統的一環， 期許透過每位消費者、每個外送夥伴的努力，包含多使用線上支付方式、落實無接觸送餐等，共同形成堅強防疫鏈。foodpanda亦為雙北外送夥伴準備了專屬防疫包（內含酒精、口罩、護目鏡等必備物資），進一步保障外送夥伴安全。

foodpanda台灣董事總經理方俊強表示，foodpanda秉持履行「取之於社會，用之於社會」的企業精神 ，持續在防疫工作上與相關單位進行連結， 共同協助台灣度過疫情難關，一起成為社會防疫最堅強的後盾。

註：相關愛心物資運送需求，可透過mkttw@foodpanda.tw信箱洽詢

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